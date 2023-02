Un año después de la invasión a Ucrania, ¿Rusia ya perdió?

Militares ucranianos disparan una granada de mortero hacia las tropas rusas en la línea de frente cerca de la ciudad de Vuhledar, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk. REUTERS/Marko Djurica

Los políticos, líderes militares y diplomáticos occidentales se reúnen con un objetivo en la parte superior de su agenda: la derrota de Rusia. La edición de este año de la Conferencia de Seguridad de Munich llega casi un año después de que el Kremlin desató su invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, desatando una guerra abierta en el continente europeo que se ha cobrado decenas de miles de vidas, desplazado a millones, devastado ciudades ucranianas y forjado miles de millones. de dólares en daños. La guerra ha galvanizado al Occidente geopolítico y ha llevado a una OTAN envalentonada y que pronto será ampliada.

Los funcionarios estadounidenses y europeos son públicamente optimistas. El sábado en Munich, se espera que la vicepresidente Harris pronuncie un discurso que “transmitirá el compromiso continuo de Estados Unidos con Ucrania”, informó The Washington Post, y asegurará a Kiev que el apoyo y la coordinación vitales de Estados Unidos que han sustentado los esfuerzos de Ucrania para repeler la invasión de Rusia aguantará En su discurso, el presidente francés, Emmanuel Macron, planea discutir cómo “asegurar la derrota rusa” y cómo Occidente puede reforzar a Kiev en los próximos meses.

En las reuniones de esta semana con los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, dijo que una posible contraofensiva primaveral de Ucrania tiene “una muy buena oportunidad de marcar una diferencia bastante significativa en el campo de batalla y establecer la iniciativa”. Al margen de la misma sesión, el general Mark A. Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, declaró que una Rusia empobrecida y aislada ya había fracasado.

“Rusia es ahora un paria global y el mundo sigue inspirado por la valentía y la resiliencia de Ucrania”, dijo Milley. “En resumen, Rusia ha perdido; han perdido estratégica, operativa y tácticamente”.

No hay duda de que la guerra librada por el presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido un desastre para su país. Las estimaciones de las bajas rusas en los campos de batalla en solo el lapso de un año alcanzan las 200.000. Una movilización masiva de unas 300.000 tropas parece haberse desplegado más o menos por completo en los campos de batalla de Ucrania y, en el mejor de los casos, puede haber frustrado algunos avances ucranianos para recuperar el territorio perdido ante Rusia. En las últimas semanas, las pérdidas del Kremlin pueden haber sido particularmente agudas y desmoralizadoras.

Una nueva ofensiva rusa puede resultar aún más sangrienta. “Si las tasas actuales de bajas son una indicación, el próximo ataque podría provocar una pérdida de vidas sin precedentes y provocar un colapso total de la moral entre las tropas movilizadas de Rusia, que ya están desmoralizadas”, señaló Peter Dickinson, del Atlantic Council. “Esto haría la vida muy difícil para el ejército ruso en Ucrania, que se enfrentaría a una falta de disciplina que limitaría severamente su capacidad para organizar operaciones ofensivas”.

Además, el ejército ruso ha visto su arsenal severamente agotado. Ha perdido casi la mitad de sus tanques de batalla principales, según una estimación publicada esta semana por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, y está recurriendo a los inventarios de armamento de la era más antigua (y a veces soviética). Las reservas de municiones de Rusia están disminuyendo rápidamente (aunque también las de Ucrania).

La guerra y la movilización popular desencadenaron un éxodo asombroso de personas, tal vez de casi un millón de emigrados, desesperados por abandonar Rusia. Los activistas y los periodistas independientes se fueron, pero también lo hizo el 10 por ciento de la fuerza laboral de TI del país. “Este éxodo es un golpe terrible para Rusia”, dijo a mis colegas Tamara Eidelman, una historiadora rusa que se mudó a Portugal después de la invasión. “La capa que podría haber cambiado algo en el país ahora ha sido eliminada”.

Las sanciones occidentales a Rusia han contraído su economía, han afectado la capacidad industrial del país en algunos sectores y han detenido una era de integración rusa en Europa. Pero si bien las medidas han cobrado un precio doloroso en Rusia, no han obligado a Putin a reconsiderar su guerra de revanchismo neoimperialista.

“En lugar de crecimiento, tenemos un declive. Pero diciendo todo eso, definitivamente no es un colapso, no es un desastre”, dijo Sergey Aleksashenko, ex primer vicepresidente del banco central de Rusia, en un panel de discusión en Washington el mes pasado. “No podemos decir que la economía rusa está hecha jirones, que está destruida, que Putin carece de fondos para continuar su guerra. No, no es cierto”.

Parte de la razón es la cantidad significativa de ingresos que aún generan las importaciones europeas de gas y petróleo rusos. Independientemente de su deseo declarado de dejar de depender de la energía rusa, la mayoría de los países europeos no podían dejar de lado la energía rusa incluso cuando la máquina de guerra de Putin azotaba a Ucrania. Pero las nuevas fallas geopolíticas creadas por la invasión pueden acelerar la transición de Europa hacia economías descarbonizadas y disminuir aún más la influencia de Rusia sobre el continente.

“Los resultados ya hablan por sí mismos; por primera vez el año pasado, la energía eólica y la solar se combinaron para generar una mayor parte de la generación eléctrica en Europa que el petróleo y el gas”, escribió Brent Peabody en Foreign Policy. “Y esto no dice nada de otros esfuerzos de descarbonización, como los subsidios para bombas de calor en la UE, los incentivos para la energía limpia en los Estados Unidos y una mayor adopción de vehículos eléctricos en todas partes”.

A pesar de la certeza del fracaso ruso, la guerra todavía no parece estar cerca de terminar. Los analistas atribuyen esto en parte a la determinación personal, y a las ilusiones, del propio líder ruso.

“Desde febrero de 2022, el mundo se ha enterado de que Putin quiere crear una nueva versión del imperio ruso basada en sus preocupaciones de la era soviética y sus interpretaciones de la historia”, escribieron Fiona Hill y Angela Stent en Foreign Affairs. “El lanzamiento de la invasión en sí ha demostrado que sus puntos de vista sobre los eventos pasados pueden provocar que cause un sufrimiento humano masivo. Ha quedado claro que hay poco que otros estados y actores puedan hacer para disuadir a Putin de emprender una guerra si está decidido a hacerlo. hacerlo y que el presidente ruso adaptará las viejas narrativas y adoptará otras nuevas para satisfacer sus propósitos”.

Citan a un exdiplomático finlandés que piensa con cariño en los días del Politburó soviético, ya que, en la Rusia de Putin, parece no haber “ninguna organización política en Rusia que tenga el poder de responsabilizar al presidente y al comandante en jefe”.

Frente a un adversario opaco e implacable, los estrategas de Washington están ansiosos por evitar una guerra prolongada. El propio Milley señaló la necesidad de realismo en ambos lados del conflicto. “Será casi imposible para los rusos lograr sus objetivos políticos por medios militares. Es poco probable que Rusia invada Ucrania. Simplemente no va a suceder”, dijo al Financial Times. “También es muy, muy difícil para Ucrania este año expulsar a los rusos de cada centímetro de la Ucrania ocupada por Rusia. No quiere decir que no pueda suceder... Pero es extraordinariamente difícil. Y requeriría esencialmente la colapso de las fuerzas armadas rusas”.

Como informó The Post a principios de esta semana, si bien la administración de Biden se mantiene firme en su continuo apoyo a Kiev, también deja en claro a las autoridades ucranianas que el nivel actual de seguridad y asistencia económica puede ser difícil de mantener, especialmente con el actual republicano- casa dirigida. “Seguiremos tratando de inculcarles que no podemos hacer nada y todo para siempre”, dijo un alto funcionario de la administración a The Post, refiriéndose a los líderes de Ucrania.

