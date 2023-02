Un maestro estadounidense planea pagar la deuda de comida de cada estudiante en su escuela

Gabe Segal, de 29 años, ahora está enseñando en la misma comunidad de Virginia donde sus padres enseñaron. Crédito: Erica Nagy (The Washington Post)

Como dice Gabe Segal, cuando decidió hace meses pagar la deuda de comida de cada estudiante en la escuela secundaria de Virginia donde enseña, el costo fue de aproximadamente 1,200 dólares.

Ahora, dijo, ese número está más cerca de 7,500 dólares.

Antes de que termine el año escolar, espera que esa cantidad aumente aún más. Pero no importa dónde caiga esa cifra final, Segal planea cubrir el costo, para que los estudiantes y sus familias no tengan que preocuparse por esa deuda.

“Ese es mi objetivo número uno”, me dijo Segal en una noche reciente. Explicó su motivación: demasiadas familias ya enfrentan suficientes decisiones difíciles cuando se trata de gastos, y no deberían tener que averiguar cómo permitirse alimentar a sus hijos mientras están en la escuela.

Segal, quien enseña ciencias y educación especial, dijo que no está preocupado por los estudiantes que reciben almuerzo gratis. Está preocupado por los muchos que no lo hacen, porque sus familias aparecen en papel para ganar suficiente dinero o porque no completaron el papeleo necesario para calificar para comidas gratuitas o reducidas.

“Muchos de esos niños han caído por las grietas”, dijo. “Desde que soy maestro, veo de primera mano por lo que están pasando algunos de nuestros hijos”.

Él ve a los estudiantes descansar sus cabezas en las mesas porque carecen de energía por no comer lo suficiente. Ve a los estudiantes pedir bocadillos porque no trajeron nada de casa. Él ve cómo las comidas perdidas, y el estrés que viene con la inseguridad alimentaria, afectan a los estudiantes académica y conductualmente.

Comedor escolar en una escuela de Estados Unidos.

“Tiene un efecto ondulante en estos niños”, dijo Segal. “Si reviso a uno de los estudiantes que asesoro y están teniendo un día difícil, generalmente lo primero que pregunto es: ‘¿Comieron?’ Predominantemente, la respuesta es: ‘No’”.

Segal, que tiene 29 años y creció en el norte de Virginia, ha borrado la deuda de comida para una escuela antes. En 2020, cuando era maestro en la Escuela Primaria Sleepy Hollow en Falls Church, usó el cheque de estímulo que recibió del gobierno federal para donar 250 dólares a la PTA escolar y pagar más de 600 dólares para eliminar la deuda de comidas de los estudiantes. En ese momento, le dijo al Fairfax County Times: “Todos hemos estado haciendo el doble de trabajo, pero es importante mirar a su alrededor y ayudar si puede porque hay muchas familias que realmente están luchando”.

Esta vez, el esfuerzo ha adquirido un significado adicional para él. Dijo que fue adoptado cuando era un bebé de un orfanato ruso y criado por padres que eran maestros en Herndon, donde ahora es educador. Al ayudar a los estudiantes de Herndon Middle School, está ayudando a las familias en la comunidad de su ciudad natal, dijo.

Segal dijo que si pudiera pagar el monto total por su cuenta, lo haría. Pero él es un maestro, después de todo. Cuando se dio cuenta de que el costo iba a exceder lo que podía pagar de su bolsillo, comenzó un esfuerzo de recaudación de fondos. Hasta ahora, ha recaudado alrededor de 5,000 dólares, y dijo que confía en que los miembros de la comunidad lo ayudarán a recaudar el resto. Muchas de las personas que han donado, dijo, le han dicho que no se dieron cuenta de que la deuda de comida era un problema.

Mientras hablaba con Segal en una noche reciente, dos pensamientos me llamaron la atención simultáneamente: Su esfuerzo por facilitar la vida de los estudiantes al eliminar su deuda de comidas es admirable. También es vergonzoso que se necesite esfuerzo.

El trabajo de asegurarse de que los niños no tengan inseguridades alimentarias no debe recaer en los maestros. Ya les pedimos demasiado. Los legisladores federales deben ser los que garanticen que todos los estudiantes, independientemente de los ingresos de sus padres, reciban comidas gratuitas en la escuela.

Me enteré de Segal después de escribir una columna sobre cómo D.C. está considerando una propuesta que exige proporcionar comidas gratuitas a todos los estudiantes. En ese artículo, señalé la necesidad de que otras ciudades y estados también establezcan protecciones que aseguren que los niños no pasen hambre, hasta que el Congreso haga lo correcto. Y lo correcto es aprobar una legislación que garantice que los estudiantes de todo el país reciban comidas gratuitas en la escuela todos los días, ya sea que sus padres completen o no un formulario.

Más del 96% informó que la deuda de comidas era un desafío. La encuesta encontró que en 847 distritos que reportaron su deuda actual de comidas, la cantidad total superó los 19 millones de dólares. En un distrito, la deuda para comidas escolares fue de 1.7 millones de dólares. REUTERS/Amira Karaoud/File Photo

El gobierno federal implementó esa práctica durante la pandemia, antes de eliminarla en septiembre.

Afortunadamente, las escuelas han eliminado las prácticas estigmatizantes de dar a los estudiantes almuerzos inferiores si debían dinero o estampar sus manos con recordatorios para que sus padres los vean. Pero entrar en números rojos por comer una comida escolar conlleva su propio estigma, y este año ha visto a estudiantes de todo el país acumular cantidades masivas de deuda.

Un informe de enero de la Asociación de Nutrición Escolar, un grupo comercial de alimentos escolares con sede en Arlington, Virginia, refleja las respuestas de la encuesta de 1,230 directores de programas de comidas escolares en todo el país. Más del 96% informó que la deuda de comidas era un desafío. La encuesta encontró que en 847 distritos que reportaron su deuda actual de comidas, la cantidad total superó los 19 millones de dólares. En un distrito, la deuda para comidas escolares fue de 1.7 millones de dólares.

Otro hallazgo clave de la encuesta: “El 66.8% informó un aumento en el estigma para los estudiantes de bajos ingresos, que a menudo dependen de las comidas escolares como una fuente clave de nutrición”.

“Los programas de comidas escolares están en un punto de inflexión a medida que el aumento de los costos, los problemas persistentes de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra ponen en peligro su sostenibilidad a largo plazo”, dijo la presidenta de la Asociación de Nutrición Escolar, Lori Adkins, en un comunicado de prensa sobre la encuesta. “El Congreso tiene la oportunidad de proteger este salvavidas crítico al hacer permanentes los aumentos de reembolso y permitirnos ofrecer comidas gratuitas para garantizar que todos los estudiantes estén alimentados durante el día escolar”.

El Congreso necesita proporcionar una solución permanente. Sin eso, las historias de personas que pagan deudas escolares ya no se sienten bien. Se sienten mal.

Segal entiende eso. Se ha reunido con varios legisladores locales y estatales en los últimos meses sobre el tema. Dijo que ha estado hablando con la esperanza de alentar a las personas a ayudar a los estudiantes en sus propias comunidades y ver que se implemente una legislación que haga que esos esfuerzos ya no sean necesarios.

“No quiero que la deuda se pague, y luego, al año siguiente, vuelva a suceder lo mismo”, dijo.

(c) The Washington Post

