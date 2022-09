Una nave espacial de la NASA se estrellará contra un asteroide este lunes

Esta ilustración muestra la nave espacial Double Asteroid Redirection Test (DART) de la NASA antes del impacto en el sistema de asteroides binarios Didymos. Crédito: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

El ritmo cardíaco se dispara en los suburbios de Washington, D.C., donde los científicos e ingenieros esperan presenciar el lunes por la noche cómo una nave espacial del tamaño de una máquina expendedora que se encuentra a 11 millones de kilómetros de la Tierra se estrella contra un asteroide.

Si todo sale como está previsto, y las leyes de la gravedad y el movimiento no cambian en el último momento, esto ocurrirá a las 7:14 p.m. hora del Este - o, para ser precisos: 7:14:23.

No hay nada importante en juego, aparte de la demostración de una tecnología que algún día podría salvar la civilización.

Es importante señalar que el asteroide en cuestión no es una amenaza para la Tierra y no ha hecho nada malo para merecer esta atención. Pero la colisión espacial es un momento crítico para la Prueba de Redirección del Doble Asteroide (DART), la primera prueba de “defensa planetaria” de la NASA.

Esta misión está diseñada para mostrar cómo un “impactador cinético” podría desviar un asteroide peligroso que pudiera golpear la Tierra. Hay un montón de rocas espaciales que podrían interrumpir nuestro viaje típicamente pacífico alrededor del sol. La estrategia general de defensa planetaria consiste en alterar las órbitas de los asteroides para que, aunque se acerquen a la Tierra, pasen de largo sin causar daños.

Los miembros del equipo DART confían en que lo conseguirán, pero admiten que no se trata de un éxito rotundo. La nave espacial podría fallar. No habrá consuelo para los científicos e ingenieros si casi dan en el blanco. Esto no son herraduras ni granadas de mano: Lo cercano no cuenta cuando se trata de cambiar el curso de un asteroide.

“El éxito de la misión está bastante claro: hay que acertar con ese asteroide”, dijo Elena Adams, ingeniera del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en Laurel (Maryland), que lleva a cabo la misión bajo contrato con la NASA.

El asteroide se llama Dimorphos. Tiene unos 500 pies (152 metros) de diámetro. Nadie sabe con exactitud qué aspecto tiene. En los telescopios es una mancha borrosa. La primera vez que los terrícolas podrán verlo bien será menos de una hora antes del impacto.

Dimorphos orbita alrededor de otro asteroide más grande, llamado Didymos (gemelo en griego), mientras ambos giran alrededor del sol. Este tipo de asteroides “binarios” son habituales.

La nave fue lanzada el pasado noviembre desde California. El asteroide mayor sirve esencialmente de estrella guía de la misión. Pero sólo el asteroide más pequeño es el objetivo. Cuando la nave espacial se acerque al gran Didymos, debería ver al pequeño Dimorphos girando por detrás de su compañero. Será una colisión frontal.

Las cosas seguramente estarán tensas en la sala de operaciones de la misión en Laurel. El Laboratorio de Física Aplicada se encarga de muchas investigaciones gubernamentales clasificadas, pero a veces realiza ingeniosas misiones espaciales. Hace siete años hizo volar con éxito la nave New Horizons de la NASA cerca de Plutón y obtuvo las primeras imágenes de cerca del planeta enano.

Esta misión es similar, ya que está plagada de dificultades e incertidumbres. La nave debe tomar decisiones de navegación cruciales en el último momento de forma autónoma. Hacer volar una nave espacial a gran velocidad -unas 14.000 millas (22.500 km) por hora- hacia un asteroide relativamente pequeño es algo que nadie ha hecho antes.

Si la nave DART no alcanza el objetivo, en teoría tendrá una segunda oportunidad de encontrarse con Dimorphos dentro de dos años, pero los ingenieros ni siquiera están pensando en dar un respiro.

Las anteriores misiones científicas espaciales de la NASA y la agencia espacial japonesa tomaron muestras de asteroides, pero se trató de encuentros cuidadosamente coreografiados con aproximaciones graduales. DART prevé un choque a gran velocidad. Los científicos e ingenieros que están detrás de la misión dicen que no sabrán si chocarán con el asteroide hasta unos 20 segundos antes del impacto.

“Los asteroides son extremadamente oscuros”, dijo Adams. “Tenemos que chocar con algo que tiene el tamaño de dos estadios. No se pueden ver hasta una hora antes de chocar con ellos (...). Incluso entonces es sólo un píxel en nuestra cámara”.

Los ingenieros de la misión están realizando los últimos ajustes en la trayectoria de la nave, pero la aproximación final, en las horas previas a la colisión prevista, será automática. Una cámara a bordo de la nave capturará imágenes del asteroide más pequeño mientras ayuda al vehículo a centrarse en el objetivo.

Las imágenes finales transmitidas por la cámara de la nave espacial mostrarán un pequeño punto blanco que se está convirtiendo en algo más brillante, más grande y más asteroide. Luego, si todo va como se espera, Dimorphos se asomará tan grande que llenará el campo de visión.

Y eso será lo último que se verá cuando la nave espacial haga el último sacrificio.

Los telescopios de la Tierra, así como el Webb y el Hubble en el espacio, también observarán el impacto.

Los asteroides más preocupantes con posibles repercusiones climáticas globales son los de más de un kilómetro de diámetro. Son los más fáciles de detectar. Se ha identificado más del 95 por ciento de la población estimada de estas rocas asesinas, dijo la científica planetaria Nancy Chabot, líder de coordinación del DART.

Menos de la mitad de los asteroides de entre 140 metros y 1 kilómetro han sido identificados. Se trata de un esfuerzo continuo. Las rocas de ese tamaño -y el Dimorphos es una de ellas- podrían arrasar una gran ciudad con un impacto directo. Chabot dijo que la detección temprana es clave para la defensa planetaria.

“Esto es algo que no se hace en el último momento. Es algo que se hace con años de antelación”, dijo.

La NASA y sus socios tienen un catálogo de 30.000 objetos en este momento, dijo el responsable de defensa planetaria de la agencia, Lindley Johnson. Los científicos pueden calcular sus órbitas para algunas décadas en el futuro, pero a medida que la línea de tiempo se alarga, las incertidumbres orbitales aumentan.

Ningún asteroide peligroso parece por el momento estar en camino de chocar con la Tierra, en la medida en que estas cosas pueden calcularse, dijo Johnson. Pero seguirá de cerca la prueba de redirección de asteroides del lunes por la noche.

“Tenemos que contar con esa tecnología”, dijo. “Sería prudente que probáramos todo eso con antelación, para no intentar hacerlo por primera vez cuando realmente necesitamos que funcione”.

(c) 2022, The Washington Post

