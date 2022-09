¿Por qué una nave espacial de la NASA se estrellará contra un asteroide?

Ilustración de la nave espacial DART de la NASA y el LICIACube de la Agencia Espacial Italiana (ASI) antes del impacto en el sistema binario Didymos (NASA/JOHNS HOPKINS, APL/STEVE GRIBBEN)

En el primer experimento de este tipo para salvar el mundo, la NASA está a punto de golpear un pequeño e inofensivo asteroide a millones de kilómetros de distancia.

Una nave espacial llamada Dart se dirigirá al asteroide el lunes, con la intención de golpearlo de frente a 14.000 mph (22.500 kph). El impacto debería ser suficiente para empujar al asteroide a una órbita ligeramente más estrecha alrededor de su roca espacial compañera, demostrando que si un asteroide asesino se dirige hacia nosotros, tendríamos una oportunidad de desviarlo.

“Esto es algo que aparece en los libros de ciencia ficción y en los episodios cursis de ‘StarTrek’ de cuando yo era un niño, y ahora es real”, dijo el jueves el científico del programa de la NASA Tom Statler.

Cámaras y telescopios observarán el choque, pero se tardará días o incluso semanas en averiguar si realmente cambió la órbita.

La prueba de defensa planetaria de USD 325 millones comenzó con el lanzamiento de Dart el pasado otoño.

OBJETIVO DEL ASTEROIDE

El asteroide con la diana es Dimorphos, a unos 7 millones de millas (9,6 millones de kilómetros) de la Tierra. En realidad, es el compañero de viaje de un asteroide de 780 metros llamado Didymos, que en griego significa gemelo. Descubierto en 1996, Didymos gira tan rápido que los científicos creen que arrojó material que acabó formando un lunar. Dimorphos, de unos 160 metros de diámetro, orbita alrededor de su cuerpo madre a una distancia inferior a 1,2 kilómetros.

“Se trata de una desviación de asteroides, no de una perturbación”, explica Nancy Chabot, científica planetaria y jefa del equipo de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que dirige el proyecto. “Esto no va a hacer estallar el asteroide. No lo va a poner en muchos pedazos”. Más bien, el impacto excavará un cráter de decenas de metros y lanzará al espacio unos 2 millones de libras (1 millón de kilogramos) de rocas y tierra.

La NASA insiste en que no hay ninguna posibilidad de que ninguno de los dos asteroides amenace a la Tierra, ni ahora ni en el futuro. Por eso se eligió a este par.

DART, EL IMPACTADOR

El laboratorio Johns Hopkins adoptó un enfoque minimalista en el desarrollo de Dart (abreviatura de Double Asteroid Redirection Test), dado que es esencialmente un ariete y se enfrenta a una destrucción segura. Cuenta con un único instrumento: una cámara que sirve para navegar, apuntar y hacer una crónica de la acción final. Dimorphos, que se cree que es esencialmente un montón de escombros, emergerá como un punto de luz una hora antes del impacto, apareciendo cada vez más grande en las imágenes de la cámara transmitidas a la Tierra. Los gestores confían en que Dart no se estrellará contra el más grande Didymos por error. La navegación de la nave está diseñada para distinguir entre los dos asteroides y, en los últimos 50 minutos, apuntar al más pequeño.

Con el tamaño de una pequeña máquina expendedora de 570 kilogramos, la nave se estrellará contra un asteroide de unos 5.000 millones de kilogramos. “A veces lo describimos como chocar un carrito de golf contra una Gran Pirámide”, dijo Chabot.

A menos que el Dart falle -la NASA sitúa las probabilidades de que eso ocurra en menos del 10%-, será el final del camino para el Dart. Si pasa a toda velocidad por delante de ambas rocas espaciales, volverá a encontrarlas en un par de años para la segunda toma.

SALVAR LA TIERRA

La pequeña Dimorphos completa una vuelta alrededor de la gran Didymos cada 11 horas y 55 minutos. El impacto de Dart debería reducir en unos 10 minutos ese tiempo. Aunque el impacto en sí mismo debería ser evidente de inmediato, podría llevar unas semanas o más verificar la órbita modificada del lunar. Las cámaras de Dart y de un minisatélite complementario captarán la colisión de cerca. Los telescopios de los siete continentes, junto con los telescopios espaciales Hubble y Webb y la nave espacial Lucy de la NASA, dedicada a la búsqueda de asteroides, podrán ver un destello brillante cuando Dart golpee a Dimorphos y envíe chorros de roca y suciedad en cascada al espacio. Los observatorios seguirán a la pareja de asteroides mientras giran alrededor del Sol, para ver si Dart alteró la órbita de Dimorphos. En 2024, una nave espacial europea llamada Hera volverá a recorrer el camino de Dart para medir los resultados del impacto.

Según Chabot, aunque el empujón que se pretende dar a la luna sólo cambiará ligeramente su posición, con el tiempo se producirá un cambio importante. “Así que, si se va a hacer esto para la defensa planetaria, habría que hacerlo con cinco, 10, 15, 20 años de antelación para que esta técnica funcione”, dijo. Incluso si Dart falla, el experimento proporcionará una valiosa información, dijo la ejecutiva del programa de la NASA Andrea Riley. “Esta es la razón por la que hacemos pruebas. Queremos hacerlo ahora y no cuando haya una necesidad real”, dijo.

MISIONES DE ASTEROIDES EN ABUNDANCIA

El planeta Tierra está en una racha de búsqueda de asteroides. La NASA tiene cerca de medio kilo (450 gramos) de escombros recogidos del asteroide Bennu con destino a la Tierra. El alijo debería llegar el próximo mes de septiembre. Japón fue el primero en recuperar muestras de asteroides, logrando la hazaña en dos ocasiones. China espera hacer lo mismo con una misión que se lanzará en 2025. Por su parte, la nave espacial Lucy de la NASA se dirige a asteroides cercanos a Júpiter, tras su lanzamiento el año pasado. Otra nave espacial, Near-Earth Asteroid Scout, está cargada en el nuevo cohete lunar de la NASA a la espera de despegar; utilizará una vela solar para pasar por delante de una roca espacial de menos de 18 metros el año que viene. En los próximos años, la NASA también planea lanzar un telescopio de censo para identificar asteroides difíciles de encontrar que podrían suponer un riesgo. Una misión de asteroides está en tierra mientras una junta de revisión independiente sopesa su futuro. La nave espacial Psyche de la NASA debería haber sido lanzada este año hacia un asteroide rico en metales entre Marte y Júpiter, pero el equipo no pudo probar el software de vuelo a tiempo.

LA OPINIÓN DE HOLLYWOOD

Hollywood ha producido docenas de películas de rock espacial a lo largo de las décadas, como Armageddon, de 1998, que llevó a Bruce Willis a Cabo Cañaveral para el rodaje, y Don’t Look Up, del año pasado, con Leonardo DiCaprio al frente de un reparto de estrellas. El oficial de defensa planetaria de la NASA, Lindley Johnson, calcula que las ha visto todas desde Meteor, de 1979, su favorita “desde que Sean Connery me interpretó”. Aunque algunas de las películas de ciencia ficción son más precisas que otras, señaló, el entretenimiento siempre gana. La buena noticia es que la costa parece despejada para el próximo siglo, sin amenazas conocidas. De lo contrario, “sería como en las películas, ¿no?”, dijo el jefe de la misión científica de la NASA, Thomas Zurbuchen. Sin embargo, lo preocupante son las amenazas desconocidas. Menos de la mitad de los objetos de 460 pies (140 metros) han sido confirmados, con millones de objetos más pequeños, pero aún peligrosos, zumbando alrededor. “Estas amenazas son reales, y lo que hace que este momento sea especial es que podemos hacer algo al respecto”, dijo Zurbuchen. No haciendo estallar un asteroide, como hizo el personaje de Willis -eso sería un recurso de última hora-, ni rogando a los líderes gubernamentales que tomen medidas, como hizo en vano el personaje de DiCaprio. Si el tiempo lo permite, la mejor táctica podría ser apartar el asteroide amenazante de nuestro camino, como Dart.

Por Marcia Dunn (AP)

