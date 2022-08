Del estrellato al humo: lo que se perdió tras la cancelación de “Batichica”

Así luce la actriz en el traje de Batichica para la próxima película de HBO Max. (Twitter/@lesliegrace)

La búsqueda de Warner Bros. y DC Comics por equipararse a los superhéroes de Disney y Marvel Studios ha caído en picada con la cancelación de Batgirl (Batichica).

La película, cuyo estreno estaba previsto para HBO Max este año, habría contado con la estrella emergente Leslie Grace en el papel principal y con Michael Keaton como Batman. El rodaje se ha completado y la postproducción ha comenzado. Según varios medios, la película nunca verá la luz en una pantalla de cine o incluso de teléfono. (Un representante de Warner Bros. no pudo confirmar aún la noticia a The Washington Post).

Ahora que la fusión de Warner Bros. y Discovery se ha completado, parece que las expectativas de las adaptaciones de acción real con personajes de DC han cambiado drásticamente. Y es que, cuando Batgirl fue anunciada en 2021, su objetivo era proporcionar nuevos contenidos de superhéroes para el servicio de streaming de HBO Max. Ahora, en el nuevo régimen de Warner Bros. Discovery, la compañía quiere que sus superhéroes de DC protagonicen únicamente superproducciones específicamente realizadas y financiadas para su estreno en cines.

A pesar de un presupuesto que supuestamente pasó de 75 a 90 millones de dólares, en parte debido a los retrasos de la covacha, Batgirl nunca estuvo destinada a la gran pantalla.

Los informes sobre la cancelación han dado a entender que esta decisión no tiene nada que ver con Grace, la cantante y actriz dominicana que obtuvo el papel en parte por su destacada actuación en la versión cinematográfica de In The Heights; pues de lo que sería su debut en el mundo de los superhéroes pasó a ser una víctima de la guerra entre las viejas y las nuevas estrategias.

Variety ha informado que los impuestos y la estrategia financiera general podrían haber sido también un problema, ya que su decisión de dar carpetazo a Batgirl -junto con la película de Scooby Doo ¡Scoob! Holiday Haunt- podría permitir una deducción de impuestos.

El argumento de que “no es lo suficientemente grande para la gran pantalla” parece desconcertante si se tiene en cuenta el plantel de estrellas que hay delante y detrás de la cámara.

Batgirl parecía estar -al menos por las pocas fotos promocionales- inspirada en los cómics de DC Batgirl of Burnside. Fue dirigida por los directores de Bad Boys For Life Adil El Arbi y Bilall Fallah, que no son ajenos a la dirección de jóvenes actrices de color en un papel de superhéroe después de su trabajo en Ms. Marvel con la estrella adolescente Iman Vellani para Marvel Studios y Disney Plus.

El miércoles, los directores publicaron un comunicado en Instagram diciendo que están “entristecidos y conmocionados por la noticia”, y que “deseamos que los fans de todo el mundo hayan tenido la oportunidad de ver y abrazar ellos mismos la película final.”

Sin lugar a duda, uno de los aspectos más dramáticos del mito de Batgirl es que es la hija del comisario de policía de Gotham City, Jim Gordon, que en muchas iteraciones de los cómics no es consciente de que su hija es una justiciera que lucha contra el crimen.

Batgirl está protagonizada por J.K. Simmons en el papel de Gordon, continuando un papel que comenzó en las polarizantes películas de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Simmons es más conocido por haber hecho una de las mejores interpretaciones de todos los tiempos en las películas de superhéroes en la trilogía original de Spider-Man de Sam Raimi como el editor jefe del Daily Bugle, J. Jonah Jameson. Si Simmons está en tu película de superhéroes, es algo importante.

Brendan Fraser, quien ya hizo un trabajo estelar para WB/DC en la serie de HBO Max Doom Patrol, fue el villano de Batgirl, el pirómano Firefly. Su intento de sumarse a la impresionante serie de villanos de las películas de DC a lo largo de los años, desde Jack Nicholson hasta Heath Ledger, se convierte en humo.

Pero el mayor momento de Batgirl iba a ser el regreso de Keaton como Batman. Hay pocas cosas más grandes en la cultura del cómic que el hecho de que responda a la llamada de la Bati-señal en el siglo XXI. También está previsto que retome el papel en la próxima película de The Flash protagonizada por Ezra Miller, cuyo estreno está previsto para 2023, pero dadas las recientes polémicas que rodean a Miller, cabe preguntarse si llegaremos a ver el regreso del murciélago de Keaton.

