“Precio dinámico”: la estrategia de venta de tickets para conciertos que enfurece a los fans y expone a sus ídolos

Susan Avery, fan de Bruce Springsteen desde hace mucho tiempo, crió a su hija para que creyera que “el Jefe” era la única estrella de rock que no podía hacer nada malo. “Él no rompe habitaciones de hotel”, señala Avery, fanática desde los años 70, que ha visto todas las giras de Springsteen durante décadas. “No lo ves en excesos de drogas. Es simplemente un tipo muy, muy sólido y maravilloso”.

A fines de julio, salieron a la venta las entradas para la primera serie de conciertos en EEUU de Springsteen con la banda E Street en seis años. Al igual que decenas de miles de personas, Avery se conectó a Internet para tratar de comprar boletos. Cuando logró salir de la cola virtual de Ticketmaster, las únicas entradas con un precio fijo para el espectáculo que quería ver en el casino Mohegan Sun de Connecticut estaban en las peores secciones. Cuando Avery fue a comprar un asiento un poco mejor, vio que el precio del boleto en su carrito aumentaba vertiginosamente. Terminó pagando USD 800, varios cientos de dólares por encima del valor inicial.

Avery no fue el único fanático de Springsteen que experimentó un shock, gracias a la política de precios dinámicos de Ticketmaster, que utiliza un algoritmo para ajustar los precios en tiempo real de acuerdo con la oferta y la demanda. En lugar de que las entradas se vendan por su valor nominal y luego las comercialicen los revendedores a precios significativos, a veces exorbitantes, los precios dinámicos permiten a los artistas vender efectivamente sus propias entradas incluso antes de que lleguen al mercado secundario. Ticketmaster lo compara con los precios de las aerolíneas y los hoteles, que pueden cambiar sin previo aviso, aunque esta empresa, a diferencia de otras, posee un dominio de mercado casi total en su campo.

Artistas como Taylor Swift y Paul McCartney han estado utilizando precios dinámicos durante años, pero esta fue la primera vez que la práctica de venta de entradas más controvertida de la música chocó de cabeza con una base de fans más feroz. La disputa resultante ha dejado al descubierto las crecientes divisiones entre muchos artistas y sus audiencias, entre el 1 por ciento que puede pagar las entradas y los fanáticos acérrimos y menos afortunados, que cada vez más no pueden.

Para los mayores devotos de Springsteen, es un desafortunado choque de intereses: la demanda reprimida después de años de confinamiento por covid, los seis años desde una gira de E Street Band, la falta de comprensión de un mercado cambiante, el temor de que el veterano Springsteen -de 72 años- nunca volverá a hacer una gira con la banda completa.

Debido a que Springsteen ha prometido no hacer nunca una gira oficial de despedida, en teoría, cualquier gira podría ser la última. Y no solo para Bruce. “Veo fotos de 2016 y algunos amigos han muerto desde entonces”, dice Stan Goldstein, un fanático de largo tiempo que ha estado realizando recorridos temáticos de Bruce en su natal Jersey Shore desde 1999. “Miras la foto y piensas, ‘Oh, él se ha ido. Ella se ha ido’. Nunca sabes.”

Los fanáticos dicen que están molestos no solo por los precios de las entradas, sino también por la falta de transparencia. La indignación ha sido grande en Twitter y otros lugares donde la gente suele estar molesta todo el tiempo, pero también, lo que es más sorprendente, en el propio Instagram de Springsteen y en los grupos de fans de Facebook. “Así es como se siente una crisis de fe”, tuiteó la revista Backstreets. Con frecuencia se usaban palabras como “traicionado” y “golpe de tripa”. “Esperaría estas cosas de los Eagles”, tuiteó un fan, fulminante.

Muchos hablaron de un contrato tácito entre el cantante y sus fanáticos, que ahora se ha roto. Ha sido difícil, si no imposible, reconciliar a la superestrella Bruce, quien vendió su catálogo de música el año pasado a Sony por 550 millones de dólares, y ha sido una leyenda durante más tiempo del que han estado vivos muchos fanáticos, con el hombre del pueblo Bruce, un abuelo siempre vestido de Nueva Jersey con su campera de trabajo “Carhartt”. Mientras Springsteen no estuviera perjudicando abiertamente a su base de fans, era fácil para todos mirar hacia otro lado, fingir que esas divisiones de clase no existían, para evitar titulares como este en NJ.com: “Bruce Springsteen, no me importas.”

“No me siento defraudado”, dice Flynn McLean, coanfitrión del podcast favorito de los fanáticos de Springsteen “None But the Brave”. “Sabes, no he creído en la cosa del héroe de la clase trabajadora en mucho tiempo”. McLean irá a ver un concierto de todos modos.

El hecho de que Springsteen siempre haya tratado a su base de fanáticos como familia y que históricamente haya mantenido bajos los precios de las entradas solo aumenta la sensación de indignación, dice la fan Amy Demma. No se ha perdido una gira de Bruce desde 1980, pero rechazó un par de boletos no muy buenos para Boston que le habrían costado la asombrosa cantidad de 18.000 dólares.

Demma asistirá a tres espectáculos en la etapa europea de la gira; volar a Dublín, quedarse para tres conciertos y volar de regreso sigue siendo más barato que los precios dinámicos en Estados Unidos. Muchos fanáticos están haciendo lo mismo, aunque temen que entregar los conciertos de Springsteen al 1% de los hermanos de Wall Street cambie la dinámica del espectáculo y altere irreparablemente los lazos desgastados entre Bruce y su audiencia. “Estas son las personas que se sienten muy, muy traicionadas”, dice ella. “Nos invitaron, nos abrazaron y nos dijeron que éramos una parte importante de lo que él estaba tratando de hacer con su música. Y ahora nos sentimos excluidos”.

Las peculiaridades del sistema de precios dinámicos también frustraron a los posibles compradores que dijeron que ya no podían ver los precios originales de los boletos y que no sabían cuánto estaban pagando de más, o que no se dieron cuenta de que sus boletos de 300 dólares se habían convertido en boletos de 3.000 dólares hasta que pasó el cursor sobre el botón “realizar pedido”.

Muchos compraron esos boletos de todos modos y ofrecieron razones similares: tenía miedo de perderme algo. No quería pasar los próximos seis meses observando si el algoritmo bajaba los precios. Bruce tiene 72 años. Nunca se sabe.

Los fanáticos culpan a los promotores, a Ticketmaster y al gerente de toda la vida de Springsteen, Jon Landau. (Según una declaración de Ticketmaster, los “promotores y representantes de los artistas” son responsables de establecer los parámetros de precios). Es posible que el cantante ni siquiera sepa sobre todo el alboroto.

Él lo sabe, dice Bob Lefsetz, autor de la publicación de la industria Lefsetz Letter. Se imagina que, en el mejor de los casos, Springsteen y su equipo estaban vagamente familiarizados con la práctica y pensaron que los precios de las entradas subirían unos cientos de dólares como máximo, y no pensaron en poner un límite superior a los precios. “El único objetivo de Bruce era asegurarse de que, por mucho que se vendieran las entradas, obtuviera el dinero en lugar de revendedores”, dice Lefsetz. “Así de simple es. ¿Se equivocó al no taparlo? Sí, está bien”.

Si bien los boletos de 5.000 dólares han provocado la mayor parte de la indignación, es difícil encontrar personas que realmente hayan gastado ese dinero. Esos números imponentes pueden ser producto de un algoritmo demasiado impactante; los precios de las entradas para muchos espectáculos se han establecido en cuatro cifras bajas, y las entradas para espectáculos en ciudades más pequeñas (como Tulsa, por ejemplo) todavía se pueden encontrar cerca del valor nominal. Según un comunicado de Ticketmaster, el precio promedio de un boleto, al menos en las primeras ventas, es de 262 dólares.

Ha pasado mucho tiempo desde que Springsteen enfrentó este tipo de condena pública generalizada, y parece haber sido atrapado mal parado. Todavía tiene que abordar el tema públicamente, que es otro punto conflictivo con los fanáticos que están en un estado de ánimo inusualmente implacable. “Creo que cualquier error o descuido que cometieron al permitir que esos boletos salieran a 3,000, 4,000, 5,000 dólares la semana pasada, se lo merecen”, dice el podcaster McLean. “No hay muchos apologistas de Bruce en este momento”.

Con muchas fechas en la costa oeste, incluido Los Ángeles, aún por anunciar, y una probable gira por estadios después de eso, el drama podría prolongarse durante mucho tiempo. Landau emitió una declaración al New York Times que parecía empeorar las cosas, señalando que los precios de las entradas estaban en línea con los de los colegas de Springsteen, de los cuales no había muchos, de todos modos. “Creo que en el entorno actual, ese es un precio justo para ver a alguien considerado universalmente como uno de los mejores artistas de su generación”, dijo.

La reacción probablemente no sobrevivirá a los primeros minutos del primer show de la gira en Tampa el próximo febrero, pero hasta entonces, hay indicios de que Springsteen está comenzando a comprender su situación. Goldstein se encontró con el cantante en Asbury Park el domingo, en su lugar favorito, Wonder Bar. Springsteen se quedó afuera con los perros (Wonder Bar tiene un Yappy Hour para canes), pasando desapercibido. Un video del cantante con el dueño conmemorando el 20 aniversario del bar, un recordatorio oportuno de que el cantante no ha olvidado sus raíces, se ha vuelto viral desde entonces.

Goldstein, comprensiblemente, no mencionó la situación de las entradas durante su encuentro con Springsteen. Pero si Susan Avery se encontrara con Bruce, dice que hablaría. “Diría, ya sabes, ‘todavía amo tu música. Creo que eres increíble. Has cambiado mi vida. Y gracias por estar en mi vida. Pero tengo que decirte que estoy realmente decepcionada” por lo que pasó con Ticketmaster. Y me encantaría escuchar lo que tiene que decir al respecto”.

