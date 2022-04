Los muertos rusos de la guerra de Putin desmienten un eslogan que el Kremlin repitió incansablemente al comienzo de la invasión

Los cuerpos de los soldados rusos yacen entre las casas de los civiles el 30 de marzo en el pueblo de Moshchun, Ucrania, donde se produjeron intensos combates entre las fuerzas rusas y ucranianas (The Washington Post)

Poco después de que comenzara la invasión, un eslogan de guerra apareció por todas partes en Rusia: “No dejamos a los nuestros atrás”. Pero muchos lo hicieron.

En Irpin, en las afueras de la capital ucraniana, Kiev, dos soldados rusos muertos en combate yacían en una esquina, cubiertos con una chapa, con las piernas asomando. Un tercero yacía a pocos metros, cerca de un vehículo blindado quemado, con la parte inferior de la pierna roída por los perros. Un cuarto yacía más allá, víctima de una mina.

En Moshchun, una aldea antaño idílica al noroeste de Kiev, otro soldado ruso murió en el interior de una cocina poco iluminada, tumbado en un banco con una espantosa herida en la ingle. Otros diez estaban esparcidos por los alrededores, varios de ellos en los límites de un bosque.

Mientras que innumerables cuerpos han sido abandonados en el campo de batalla, muchos más han encontrado el camino de vuelta a sus familias, pero el número total de muertos de Rusia, aunque asombroso, sigue siendo difícil de determinar. En su país, el Kremlin ha tomado medidas drásticas contra las noticias sobre las bajas militares, aparentemente precavido ante la posibilidad de que el dolor de la nación se vuelva volátil. En 2015, Putin firmó un decreto que declaraba todas las muertes de militares como secreto de Estado , y el año pasado Rusia criminalizó las declaraciones que desacreditaran a los militares.

La OTAN estima que Rusia ha perdido entre 7.000 y 15.000 soldados durante las seis semanas de guerra, una cifra sorprendente, mientras que Ucrania cifra el número de víctimas en 18.600. Estas cifras rivalizan, si no superan, las 14.453 perdidas durante la guerra de aproximadamente 10 años de la Unión Soviética en Afganistán y los 11.000 miembros del servicio ruso que murieron en las dos guerras de Chechenia.

Rusia cifra en 1.351 el número oficial de militares muertos en la campaña ucraniana, y la televisión estatal no se detiene en esta cifra. Ahora que Rusia parece estar preparándose para una agotadora guerra de desgaste y los analistas predicen que Moscú seguirá aportando un gran número de tropas y material, los medios de comunicación de las ciudades rusas que han perdido el mayor número de sus hijos están extrañamente callados.

Árboles dañados y equipo militar ruso destruido cerca de una posición militar ucraniana en Irpin el 2 de abril de 2022 (The Washington Post)

Al parecer, decenas de habitantes de la ciudad rusa de Aleysk, en la región de Altai, murieron en los primeros días de la guerra en combates cerca de la ciudad ucraniana de Chernihiv. Cuando las noticias llegaron a las familias, sólo hubo una críptica referencia en la página de noticias online de la comunidad local: “ ¡Queridos familiares de los militares! Les rogamos que no permitan que la gente se reúna en un lugar, que no sucumban a la información provocadora ”.

Un aviso similar en la página de la memoria eterna de Cheliábinsk -otra ciudad rusa con importantes víctimas- advertía contra la información falsa “creada con el objetivo de azuzar la histeria”. La gente no debe compartir las noticias sobre las muertes, añadía, afirmando que “los nazis de Ucrania” estaban intentando “recoger información sobre nuestros soldados para la posterior elaboración de información falsa”.

Vadim Kolodiy, un artillero de 19 años del 136º Batallón de Reconocimiento con base en Naro-Fominsk, a las afueras de Moscú, murió tras ser atacado y quedar atrapado en su vehículo blindado de transporte de personal, según informaron los militares rusos a su madre, Tatyana, el mes pasado, pero ella nunca recibió su cuerpo.

“Estoy histérica. Vadim ni siquiera tuvo la oportunidad de escapar. Se quemó por dentro”, escribió en las redes sociales. “La primera semana fue como la oscuridad. Dolor, lágrimas. No podía dormir ni comer”. Dijo que sentía rabia por los hombres de 30 y 40 años que salían a beber cerveza, mientras los “niños” de casi 20 años estaban muertos.

Unas semanas después de la muerte de Kolodiy, se analizaron en un laboratorio de Rostov los restos carbonizados que se creía que eran suyos, pero el ADN no coincidía.

“Nadie busca a estos niños”, dijo Tatyana. “Nadie se preocupa por ellos. ¿Cuántos de estos niños, maridos, hay? ¿Cuánto dolor ha traído todo esto?”.

La viuda de Nikita Deryabin, Anya Deryabina, enterró a su marido el mes pasado, pero aún no tiene la sensación de haber terminado. Deryabin, de 25 años, de Chelyabinsk, adoraba a su mujer y a sus tres hijos pequeños. Era un francotirador que amaba el ejército, y fue enviado a un “ejercicio de entrenamiento”, sólo para ser asesinado en batalla el 8 de marzo.

“Todavía no me puedo dar cuenta ni creer que esto sea cierto”, dijo Deryabina en las respuestas escritas a las preguntas, porque dijo que no podía hablar sin llorar. Por la noche, sueña con él, sintiendo que todavía está con ella. “Todos los días hablo con él. Todos los días le pregunto para qué y por qué”. “Mi cerebro se niega a aceptar la información de que Nikitka ha muerto”, dijo, utilizando un apodo diminuto. “Todavía estoy esperando que me llame, que uelva”.

Un miembro del servicio ucraniano junto a los cuerpos de dos soldados rusos en Irpin, Ucrania, el 10 de marzo pasado (The Washington Post)

Algunos familiares desconsolados quieren que Rusia redoble su campaña militar en Ucrania para, dicen, que sus chicos no hayan muerto en vano.

Gulnara Valiyeva, de 43 años, cuyo hijo Yevgeny fue asesinado con su perro de servicio pastor alemán en Hostomel, cerca de Kiev, pidió en las redes sociales que Rusia siga luchando “hasta el final”. Lo enterró, y está rogando a los militares que le dejen tener el cachorro de pastor belga hembra que estaba entrenando antes de irse, para poder conservar parte de él.

Pero también hay destellos de disconformidad. “La gente está diciendo que sus familiares son enviados (a Ucrania). ¿Para qué?”, comentó Olga Filippova el 11 de marzo, bajo el post en línea de Valiyeva sobre el memorial de su hijo.

Ucrania tiene unos 7.000 cadáveres rusos sin reclamar en morgues y vagones refrigerados , según Oleksiy Arestovych, asesor del jefe de la administración presidencial de Ucrania. Dijo que la cifra de 18.600 muertos rusos de su gobierno se basaba en informes ucranianos del campo de batalla y en comunicaciones militares rusas interceptadas.

Ucrania trató de devolver los cuerpos de 3.000 miembros del servicio ruso en el tercer día de la guerra, dijo. “Dijeron: ‘No creemos en esas cantidades. No tenemos ese número. No estamos dispuestos a aceptarlos’. Ucrania propuso un intercambio varias veces, pero todavía no quieren discutirlo”, dijo.

Así que el Ministerio del Interior ucraniano creó una página web y un canal de Telegram donde los rusos pueden buscar fotos de los muertos y prisioneros de guerra, o rellenar un formulario en línea para buscar información sobre sus familiares.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió a las solicitudes de comentarios.

Yevheni Velichko, el alcalde de 32 años de Voznesensk, una ciudad del sur de Ucrania, pidió a los residentes que recogieran los cadáveres rusos después de una batalla de dos días “para que podamos enviar a estos chicos de vuelta a sus madres y esposas”.

“Rusos o no rusos, tratamos los cuerpos con dignidad”, dijo, añadiendo que fueron enviados a Kiev.

En la cercana aldea de Bashtanka, el alcalde Oleksandr Beregovyi dijo que los rusos muertos fueron enterrados en fosas comunes después de recoger sus documentos.

Keir Giles, del think tank londinense Chatham House, dijo que la diferencia entre las actitudes de los militares occidentales y rusos sobre sus muertos en la guerra era “del día a la noche... de la misma manera que su actitud hacia las bajas civiles y los daños colaterales es totalmente irreconocible de cómo operan los militares occidentales”.

Rusia había planeado una operación rápida en Ucrania, similar a la que había planeado en sus guerras en Afganistán y Chechenia, pero luego se empantanó. “Y entonces Rusia pasa de la forma inteligente a la forma de fuerza bruta de ganar guerras”, dijo Giles, y las bajas aumentan en ambos bandos.

En Chechenia, los funcionarios rusos esperaban un triunfo rápido. El asalto a la capital, Grozny, en 1994 fue una catástrofe, con soldados en vehículos blindados que se perdieron y carecieron de apoyo aéreo y radios que funcionaran. Pero los medios de comunicación rusos de la época eran libres y la sociedad civil estaba floreciendo. Los programas de noticias emitieron imágenes de soldados rusos quemándose vivos en vehículos blindados. Los padres de los soldados, horrorizados, simplemente fueron a Chechenia y se llevaron a sus hijos a casa.

El Comité de Madres de Soldados, dirigido entonces por Valentina Melnikova, fue un foco de protestas y de ira. En diciembre del año pasado, cuando los militares rusos se concentraron cerca de Ucrania, su teléfono volvió a sonar sin parar, aunque hace tiempo que está jubilada, dijo Melnikova recientemente a la entrevistadora rusa de YouTube Ekaterina Gordeyeva.

Melnikova declinó las peticiones de entrevista de The Post, diciendo que era peligroso para ella o para la organización hablar, debido a la ley contra el descrédito de los militares.

Un camión ruso quemado, destruido por las tropas ucranianas, se encuentra a un lado de la carretera el 30 de marzo en las afueras de Vynohradivka, Ucrania (The Washington Post)

Antes de la invasión del 24 de febrero, dio a los padres el mismo consejo que en los años 90: o van a recoger a sus hijos del ejército y los esconden en algún lugar seguro, o les dicen que huyan , dijo en la entrevista de YouTube, la única que ha concedido. Ningún padre lo hizo, dijo.

Tras la invasión, “me sentí como si hubiera vuelto a 1995. Fue una sensación terrible”, dijo. “ Fue como volver a Grozny, cuando alrededor de 2.500 soldados muertos yacían en las calles durante un mes, medio devorados por los animales ”. Dijo que cree que la lista de Ucrania es bastante precisa porque recoge los nombres de los documentos de identidad.

“Pero como nuestro ejército no recoge los cuerpos de los muertos y no siempre recoge a los heridos, puede haber muchas discrepancias”, dijo, refiriéndose a las cifras de Rusia. “Es más barato reportarlos como ‘desaparecidos en acción’”.

Sergei Krivenko, director del grupo de derechos “Ley del Ejército Ciudadano”, dijo que los rusos eran sensibles a las muertes de los reclutas. Putin ha dicho que los reclutas no han sido enviados a Ucrania, pero algunos sí. Sin embargo, las pérdidas entre los voluntarios o soldados “contratados” en Ucrania son menos impactantes.

“La mentalidad es que te pagan por esto y si te envían a una operación militar y mueres, es tu elección”, dijo Krivenko. “Un soldado es sólo una herramienta para hacer un trabajo. . . . La tarea principal es destruir al enemigo, y el número de bajas que sufrimos es una cuestión secundaria”.

Krivenko dijo que dudaba que las crecientes muertes rusas provocaran el suficiente descontento popular como para amenazar a Putin.

“La propaganda grita constantemente que estamos derrotando a los fascistas en Ucrania. Así que mientras el número de muertos no se multiplique por cien, no creo que haya ninguna inestabilidad”, dijo.

(C) The Washington Post.-

