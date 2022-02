Cómo termina la crisis ucraniana

Guerra Rusia-Ucrania: ¿En qué consiste el conflicto? (Foto:Captura)

La discusión pública sobre Ucrania es sobre la confrontación. Pero ¿sabemos hacia dónde vamos? En mi vida, he visto iniciar cuatro guerras con gran entusiasmo y apoyo público, de todas no supimos terminar ninguna y nos retiramos unilateralmente de tres. La prueba de las políticas establecidas es que se definen por como concluyen y no por cómo inician.

Muy frecuentemente el problema de Ucrania es planteado como un enfrentamiento: si Ucrania se une al Oriente o al Occidente. Pero para que Ucrania sobreviva y prospere, no se le debe colocar como un pilar de conflicto de un bando contra el otro, sino que debería funcionar como un puente entre ambos.

Rusia debe aceptar que tratar de forzar a Ucrania a convertirse en un estado satélite, y por lo tanto, mover nuevamente las fronteras de Rusia, condenaría a Moscú a repetir sus históricos procesos recíprocos de presión con Europa y los Estados Unidos.

Occidente debe entender que para Rusia, Ucrania nunca será simplemente un país extranjero. La historia rusa comenzó en lo que se conocía como el Kievan-Rus. La religión rusa se expandió desde ahí. Ucrania ha sido parte de Rusia por siglos y sus historias han estado entrelazadas desde antes. Algunas de las más importantes luchas por la libertad rusa- comenzando por la Batalla de Poltava en 1709- fueron libradas en suelo ucraniano. La Flota del Mar Negro -el medio de Rusia para proyectar poder en el Mar Mediterráneo- tiene su base a largo plazo en Sebastopool, en Crimea. Incluso disidentes conocidos como Aleksandr Solzhenitsyn y Joseph Brodsky coincidieron en que Ucrania es una parte integral de la historia rusa y, en realidad, de Rusia.

Manifestantes se reúnen para protestar contra la invasión de Rusia a Ucrania, en Berlín, Alemania. Febrero 24, 2022. REUTERS/Christian Mang

La Unión Europea debe reconocer que su morosidad burocrática y la subordinación de elementos estratégicos en las políticas internas contribuyeron a convertir la negociación de la relación de Ucrania con Europa en una crisis. La política extranjera es el arte de establecer prioridades.

Los ucranianos son el elemento decisivo. Ellos viven en un país con una historia compleja y una composición políglota. La parte occidental se incorporó a la Unión Soviética en 1939, cuando Stalin y Hitler repartieron el botín. Crimea, el 60 por ciento de su población es rusa, pasó a formar parte de Ucrania recién en 1954, cuando Nikita Jruschov, ucraniano de nacimiento, la otorgó a Ucrania recién como parte de la celebración del tricentenario de un acuerdo ruso con los cosacos.

Occidente es mayoritariamente católico; Oriente (el este) es gran parte ortodoxo ruso. El occidente habla ucraniano; el oriente habla principalmente ruso. Cualquier intento de un ala de Ucrania de dominar a la otra, como ha sido el patrón y la tendencia histórica; conduciría eventualmente a una guerra civil o una ruptura. Tratar a Ucrania como parte de una confrontación Este-Oeste hundiría durante décadas cualquier posibilidad de llevar a Rusia y Occidente, es decir a Rusia y Europa, a un sistema internacional cooperativo.

Varias personas se dirigen al paso fronterizo entre Ucrania y Polonia tras el ataque de Rusia en territorio ucraniano, en Medyka, Polonia, el 24 de febrero de 2022. REUTERS/Kacper Pempel

Ucrania ha sido independiente por solo 23 años; anteriormente había estado bajo algún tipo de dominio extranjero desde el siglo XIV. No es de sorprender que sus líderes no hayan aprendido el arte del compromiso consecuente, y menos aún de la perspectiva histórica. La política de la Ucrania posterior a la independencia demuestra claramente que la raíz del problema radica en los esfuerzos de los políticos ucranianos por imponer su voluntad a las partes recalcitrantes del país, primero por una facción, luego por la otra.

Esa es la esencia del conflicto entre Viktor Yanukovich y su principal rival política, Yulia Tymoshenko. Representan las dos alas de Ucrania y no han estado dispuestos a compartir el poder. Una política sabia de EEUU hacia Ucrania buscaría una manera de que las dos partes internas del país cooperen entre sí. Debemos buscar la reconciliación, no la dominación de una facción.

Ni Rusia ni Occidente, y mucho menos las diversas facciones de Ucrania han actuado según este principio. Cada uno ha empeorado la situación. Rusia no sería capaz de imponer una solución militar sin aislarse en un momento en que muchas de sus fronteras ya son precarias. Para Occidente, la satanización de Vladimir Putin no es una política; es una estrategia y coartada para conseguir aislarlo y desacreditarlo ante el mundo.

Smoke rises from the territory of the Ukrainian Defence Ministry's unit, after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in eastern Ukraine, in Kyiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Putin debería darse cuenta de que, cualesquiera que sean sus quejas, una política de imposiciones militares produciría otra Guerra Fría. Por su parte, Estados Unidos necesita evitar tratar a Rusia como un rival aberrante y maligno para pasar a enseñar diplomática y pacientemente las reglas de conducta establecidas por Washington.

Putin es un estratega muy serio bajo los parámetros de la historia rusa. Comprender los valores y la psicología de los EEUU no son sus puntos fuertes. La comprensión de la historia y la psicología rusas tampoco han sido un punto fuerte de los legisladores estadounidenses.

Los líderes de todos los bandos deben volver a examinar los resultados, no competir en posturas. Esta es mi noción de un resultado compatible con los valores y los intereses de seguridad de todas las partes:

Brandenburg Gate is seen lit up in the colours of Ukrainian flag during an anti-war protest, after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in eastern Ukraine, in Berlin, Germany February 24, 2022. REUTERS/Christian Mang

-Ucrania debería tener derecho a elegir libremente sus asociaciones económicas y políticas, incluso con Europa.

-Ucrania no debería unirse a la OTAN, una posición que asumí hace siete años, cuando se trató por última vez.

-Ucrania debe tener la libertad de crear cualquier gobierno compatible con la voluntad expresa de su pueblo. Políticos y líderes sabios ucranianos optarán y elegirán una política de Reconciliación entre los distintos pueblos, etnias y facciones culturales de su país

-Internacionalmente, ellos deberán perseguir el lograr conseguir una posición como la de Finlandia. Y esa nación vive sin ninguna duda interna sobre su férrea independencia y coopera con Occidente en la mayoría de campos y espacios políticos; pero evita cuidadosamente la hostilidad institucional sobre Rusia.

-Es incompatible con las reglas del mundo que hoy existe el ordenar a Rusia la anexión de Crimea; pero debería ser posible poner la relación de Crimea con Ucrania en un estado y posición de mucho menor tensión política.

-Para lograr ese objetivo, Rusia debería reconocer la soberanía de Ucrania sobre Crimea.

-Ucrania, a su vez debería reforzar autonomía e independencia política en Crimea, y respetar la total autonomía e independencia de sus elecciones internas sostenida y garantizada por la presencia activa de especialistas y observadores internacionales.

Un militar ucraniano sostiene un lanzador de granadas propulsadas por cohetes (RPG) en posiciones de combate a las afueras de la ciudad de Járkov, Ucrania. 24 de febrero de 2022. REUTERS/Maksim Levin

-El proceso deberá incluir eliminar cualquier duda ó ambigüedad sobre el «estatus» oficial de la flota rusa en el Mar Negro en Sebastopol.

Estos son principios que se adoptan, no prescripciones que se ordenan. La gente que viva en la región deberá saber y entender que no todos ellos serán apetecibles para todas las partes. El examen no conseguirá la satisfacción absoluta; sino conseguirá una solución equilibrada de insatisfacción.

Si no se logran alguna solución basada en estos u otras propuestas parecidas, las ofensivas de confrontación violentas se acelerarán. El momento de saberlo llegará muy pronto.

Henry Kissinger fue secretario de Estado Norteamericano desde 1973 a 1977

El articulo fue publicado por primera vez en el Washington Post.

Nota del Editor: Este artículo, aunque fue escrito en 2014, mantiene mucha vigencia y es una radiografía de la génesis del conflicto ucraniano.

SEGUIR LEYENDO: