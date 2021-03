En Nueva York pidieron al personal de salud priorizar las pruebas de COVID-19 de las personas relacionadas con Andrew Cuomo

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo (Foto: EFE/Carlo Allegri)

Los familiares del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo y otros neoyorquinos bien conectados se encuentran entre las personas que recibieron un trato preferencial en los centros estatales de pruebas de coronavirus. Los policías estatales esperaban para llevar sus muestras a un laboratorio para su expedición. Y aquellos con estatus de prioridad obtuvieron resultados en horas o en un día en comparación con la espera de hasta una semana que enfrentaron otros neoyorquinos en esos momentos.

Siete personas con conocimiento de primera mano de las prácticas de prueba dijeron que algunas personas con acceso al poder pudieron evitar en gran medida los sobrecargados recursos disponibles para el público en general cuando la pandemia se apoderó de Nueva York por primera vez el año pasado.

Las personas, que hablaron extensamente con The Washington Post bajo condición de anonimato por temor a represalias por parte de la oficina de Cuomo, describieron las operaciones detrás de escena y sus sentimientos de incomodidad con un sistema que creían que en ocasiones priorizaba las conexiones políticas sobre las necesidades médicas.

Los funcionarios estatales cuestionaron la versión sobre las personas que habrían recibido un trato especial debido a sus vínculos con Cuomo. Dijeron que las pruebas prioritarias estaban disponibles para muchos residentes de Nueva York involucrados en la respuesta a la pandemia por parte del estado y aquellos de la población en general que estaban en situación de alto riesgo.

Pero personas familiarizadas con los esfuerzos revelaron que también se les dijo que trataran a ciertas personas de manera diferente debido a sus conexiones con el gobernador.

Durante las primeras semanas frenéticas de marzo de 2020, los funcionarios que trabajaban en los sitios de pruebas ensamblaron rápidamente un sistema que dio un tratamiento especial a las personas descritas por el personal como “prioritarias”, “especiales”, “círculo íntimo” o “críticos”, según estas cinco personas, entre ellas tres enfermeras, que describieron cómo se redirigieron los recursos para atender a los cercanos al gobernador y otros casos que se aceleraron.

En uno de los primeros centros de operaciones pandémicas, el estado de prioridad de las pruebas de más de 100 personas se registró en una hoja de datos electrónica que se mantuvo separada de una base de datos destinada al público en general, según una persona con conocimiento directo de la práctica.

Otras dos personas dijeron que el diseñador de ropa y calzado Kenneth Cole, cuñado del gobernador, se encontraba entre los que se beneficiaron de las pruebas prioritarias.

Un médico estatal de primer nivel cuyo portafolio pandémico involucraba la coordinación de pruebas en hogares de ancianos, fue enviado varias veces a la casa en Hamptons del presentador de CNN Chris Cuomo, el hermano del gobernador, en visitas de prueba que a veces se extendían por horas, según los testimonios de quienes tienen conocimiento de las consultas.

Después de un informe inicial sobre la práctica, hecho por Albany Times-Union y The Post, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, instó el pasado jueves a la Comisión Conjunta de Ética Pública de Nueva York a abrir una investigación sobre el protocolo de prueba. James, demócrata, está liderando también una investigación sobre las acusaciones de acoso sexual por parte de Andrew Cuomo.

“Los informes recientes que alegan que se dio un trato preferencial a las pruebas de COVID-19 son preocupantes”, según su declaración, que señaló que la Fiscalía General no tiene jurisdicción para investigar.

Walter McClure, portavoz de la comisión de ética, señaló que el panel “no puede comentar sobre nada que sea o pueda ser un asunto de investigación”.

Los funcionarios de la administración de Cuomo insistieron en que el estado se apresuró a aumentar las pruebas en los primeros días de la pandemia y ofreció acceso prioritario a las personas involucradas en la respuesta inmediata a la emergencia de salud pública.

“No había un programa ‘VIP’ como lo describe The Washington Post: cuando se dio prioridad, fue a las enfermeras, los guardias, los trabajadores estatales y otros funcionarios gubernamentales fundamentales para la respuesta a la pandemia y aquellos con los que estaban en contacto directo, así como a las personas que estuvieron expuestas al Covid y que representaban el riesgo de esparcirlo más e impactar operaciones vitales “, indicó el portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi.

“Sin estos hombres y mujeres, la operación de respuesta Covid se habría visto seriamente paralizada”, agregó. “Hemos trabajado día y noche durante más de un año para combatir esta pandemia y es absurdo y ofensivo que fuentes ciegas estén tergiversando y distorsionando los hechos”.

El portavoz del Departamento de Salud de Nueva York, Gary Holmes, externó en un comunicado que la premisa de que los neoyorquinos recibieron un trato preferencial debido a sus conexiones con el gobernador “no es, de hecho, precisa”.

“Desde una perspectiva de salud pública, ‘dónde has estado’ y ‘cuántas personas podrías haber expuesto’ son las preguntas que guiaron a quién se le dio prioridad, no ‘a quién conoces’”, dijo Holmes. “Esas eran las preguntas que nos hacíamos en los primeros días de la pandemia cuando pensamos que podríamos contener este virus a caso por caso. Ayudamos a tantos neoyorquinos como pudimos entonces, tal como lo hacemos ahora, al mismo tiempo que construimos una infraestructura de pruebas líder en el país que ha llevado a más de 44 millones de pruebas procesadas“.

En respuesta a una solicitud de comentarios sobre las visitas a la casa de Chris Cuomo, el portavoz de CNN Matt Dornic dijo: “Como ya dijimos, generalmente no comentamos sobre la atención médica de los empleados y no tenemos nada más que agregar”.

Una portavoz de Cole no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un alto funcionario de la administración que habló con The Post a pedido de la oficina del gobernador dijo que participaba en la ejecución de sitios de prueba y nunca vio un trato preferencial para las personas en función de sus conexiones políticas. Ese funcionario agregó que las pruebas de prioridad a menudo se organizaban para el personal esencial a través de un procesamiento acelerado en un laboratorio en Nueva Jersey.

Pero otros miembros del personal médico que trabajaban en sitios de pruebas estatales apuntaron que se les dio la indicación que brindaran acceso especial a las personas vinculadas a Cuomo, un acuerdo que, según dijeron, los incomodaba profundamente.

“Me han enseñado que no existe una medicina preferencial”, declaró una enfermera que trabajaba en dos centros de pruebas estatales. “No decimos ‘esta persona es más importante, por lo que sus resultados son más importantes’. Eso no es justo. Sin embargo, aquí tenemos a alguien que está siendo empujado al frente de la fila sin ningún motivo. Fue como, ‘Oh, tu prueba importa’. Y sabemos por qué. Es por quién eres, no por nada médico“.

La enfermera describió haber sido enviada desde un centro de operaciones en New Rochelle, un sitio utilizado para movilizar recursos estatales, para evaluar a los pacientes en residencias privadas y habitaciones de hotel, con instrucciones de que esas personas eran parte de la órbita de Cuomo.

La enfermera añadió que la situación se sentía moralmente problemática, especialmente porque decenas de neoyorquinos comunes estaban esperando para hacerse la prueba.

“Siempre escuchábamos, ‘Esto viene de la cámara del gobernador’. ¿Qué demonios significa eso?” indicó la enfermera.

Los miembros de la familia extendida de Cuomo recibieron un tratamiento favorecido en un centro de pruebas estatal a final de la primavera de 2020, según una enfermera que presenció un esfuerzo frenético para prepararse para su llegada y llevar sus muestras al Centro Wadsworth, un laboratorio estatal en Albany.

“Recuerdo que estaban como, ‘Vienen, vienen’”, recordó la trabajadora de salud, describiendo cómo los líderes del sitio anunciaron cuándo se acercaba la familia. “Y decían: ‘Tenga a la policía estatal lista ... téngala lista para ir a Wadsworth’. Había mucha ansiedad porque esas muestras llegaban al lugar correcto“.

“Fueron tratados como reyes”, expresó la enfermera sobre la familia de Cuomo. “No entendí por qué pudieron saltar la línea”.

Otra enfermera contó cómo el personal del sitio se movilizó rápidamente para ayudar al diseñador de moda Cole, que está casado con la hermana de Andrew Cuomo, María, organizando una prueba de prioridad y entregando su muestra a un policía estatal para que la lleve a Wadsworth.

Cuando se le preguntó sobre los miembros de la familia Cuomo que recibían un trato especial en los centros de pruebas, Azzopardi dijo en un correo electrónico: “En la medida en que esto ocurrió, el gobernador no estaba al tanto”.

La semana pasada, un portavoz del Departamento de Salud de Nueva York se negó a abordar si los familiares del gobernador recibieron un trato especial, citando leyes de privacidad médica y ética.

Dos personas que trabajaron en el centro de operaciones de New Rochelle describieron cómo evolucionó el sistema de prioridades al comienzo de los esfuerzos estatales de respuesta a la pandemia. Inicialmente, comenzó cuando el personal simplemente pasaba trozos de papel o notas adhesivas con información de prueba que estaba codificada para proteger la identidad de los pacientes prioritarios, dijeron.

Esas solicitudes de papel se ubicaron en la parte superior de la línea de prioridad, por encima incluso a las de la base de datos general separada, almacenada en Microsoft SharePoint, que se enumeraron como “1” para la máxima prioridad debido a la exposición con un paciente con COVID-19 u otros criterios médicos, según los relatos de dos personas con conocimiento directo.

“Me preocupó”, dijo una de esas personas.

Asimismo indicó que las tareas del personal, incluida la programación de pruebas, el ingreso de resultados y el contacto con los pacientes para compartirlos, se interrumpían regularmente para ayudar a quienes tenían prioridad.

Las identidades de los que formaban parte del sistema estaban en manos de un asistente superior de Zucker, el comisionado de salud del estado, según este par de testimonios.

Holmes, el portavoz del departamento, no respondió a las preguntas sobre el papel que jugaron Zucker o su asistente en el proceso.

Azzopardi dijo que cualquier sistema de prioridad “fue construido por los encargados de administrar los sitios, y el gobernador no tenía conocimiento de que se estaban dando prioridad a las pruebas en esos sitios”.

El sistema inicial en papel para marcar los casos prioritarios en la primavera de 2020 se convirtió en una hoja de datos electrónica separada que registraba a las personas por iniciales o códigos numéricos, según una persona con conocimiento directo de cómo funcionaba el sistema.

En total, hubo al menos 100 personas priorizadas durante el primer mes de esfuerzos de respuesta a la pandemia en el centro de operaciones de New Rochelle, según la persona con visibilidad del proceso, incluida la existencia de algunos de los nombres en la lista.

Entre ellos había algunos “que tenían los recursos y los medios educativos” para acudir a médicos privados, dijo la persona, que se negó a compartir sus nombres debido a las leyes de privacidad de la salud, y agregó: “No hay ninguna razón por la que los equipos estatales de pruebas deban tener ha sido desviado a estas personas“.

Se instruyó a las enfermeras para que realizaran las pruebas de los pacientes VIP y luego llevaran inmediatamente las muestras a los policías estatales que estaban esperando, según relatos de tres enfermeras. Luego, los soldados conducirían las pruebas al Wadsworth Center, donde se podrían esperar resultados al final del día.

“La palabra era ‘prioridad’”, dijo una enfermera. “Decían: ‘Tenemos una prioridad a las 10:00, una prioridad a las 11:00’. No puedo decir que sé que todos eran importantes para el gobernador, pero eso es lo que nos dijeron“.

Beau Duffy, un portavoz de la Policía del Estado de Nueva York, declaró a The Post la semana pasada que “miles” de muestras fueron transportadas a un laboratorio estatal para su análisis durante los primeros meses de la pandemia. Dijo que la mayoría de las muestras provenían de sitios de pruebas estatales, hogares de ancianos, sitios de autocine y oficinas del condado. Duffy dijo que no sabía si había solicitudes especiales específicas para miembros de la familia u otras personalidades importantes. “No estoy seguro de que se mantuvieran registros específicos”.

A veces, los empleados de Wadsworth trabajaban hasta altas horas de la noche para procesar los resultados de los casos prioritarios, señalaron dos personas. Los especímenes estaban envueltos en secreto, marcados solo por iniciales o números.

Inicialmente, Wadsworth era la única instalación del estado de Nueva York a la que se le otorgó autoridad para realizar pruebas para el coronavirus y tenía una capacidad limitada en medio de una gran demanda a medida que se propagaba el virus. A mediados de marzo, el estado anunció que 28 laboratorios dentro del estado estarían autorizados para realizar pruebas y firmarían un contrato por separado con BioReference, un laboratorio con sede en Nueva Jersey, para procesar las pruebas recolectadas en sitios administrados por el estado.

En ese momento, los resultados a menudo tomaban una semana después de que las pruebas se enviaran a Nueva Jersey a través de mensajeros de BioReference, según enfermeras y otras personas con conocimiento de los tiempos de respuesta.

Se siguieron enviando pruebas prioritarias a Wadsworth, según personas familiarizadas con la práctica.

Un camino para obtener resultados más rápidos de BioReference se desarrolló alrededor de abril e involucró a pacientes prioritarios de “etiqueta púrpura”, que a menudo incluían miembros del personal del sitio u otros trabajadores esenciales involucrados en el esfuerzo de respuesta a la pandemia, y redujeron el tiempo de resultados a un par de días. Pero las personas con conocimiento del programa dijeron que no se utilizaron escoltas de la policía estatal para esas muestras, y que el proceso era distinto de la práctica de priorizar a los VIP a través de pruebas en Wadsworth.

Entre los parientes del gobernante neoyorquino, la familia de Chris Cuomo recibió una atención que parecía ir más allá de la de los demás, recibiendo múltiples visitas en su casa de Hamptons de la médica Eleanor Adams, según dos personas familiarizadas con las visitas.

En ese momento, Adams tenía un papel de alto nivel para el estado, coordinando los problemas de pruebas para entornos de alto riesgo, como hogares de ancianos. La casa de Cuomo en Southampton está aproximadamente a 90 millas de la ciudad de Nueva York.

Adams, quien ahora es asesor principal del comisionado de Salud Howard Zucker, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Zucker colgó a un reportero del Post la semana pasada y se negó a abordar las descripciones de las pruebas preferenciales. “Está pidiendo a los profesionales que hicieron un juramento para proteger la privacidad de un paciente que violen ese juramento y comprometan su integridad”, dijo Holmes, el portavoz del departamento, en un comunicado la semana pasada.

Azzopardi, el portavoz del gobernador, se negó a comentar sobre la cantidad de viajes que Adams hizo a la residencia de Cuomo.

En un comunicado la semana pasada, CNN defendió a Cuomo, diciendo que “en los primeros días de una pandemia global que ocurre una vez en un siglo, cuando Chris mostraba síntomas y estaba preocupado por una posible propagación, recurrió a todos los que pudo para pedirle consejo y asistencia, como lo haría cualquier ser humano“.

Cuomo, el presentador del programa nocturno de CNN de lunes a viernes “Cuomo Prime Time”, es una de las estrellas más importantes de la cadena de cable. El 31 de marzo de 2021, la noche en que anunció su diagnóstico de coronavirus al aire, el Empire State Building se iluminó en rojo y blanco para reconocer a los trabajadores de primera línea y sus sacrificios.

“Di positivo”, dijo a los espectadores.

Un día después, Cuomo habló en su programa de cómo sus escalofríos habían sido tan fuertes que se había roto un diente, pero expresó alivio porque su mayor temor, transmitir el virus a su esposa e hijos, no se había cumplido.

La administración Trump “puede decir que cualquiera que quiera una prueba puede hacerse una, y saben que eso es una tontería, porque tú y yo sabemos que conocemos a personas en nuestras vidas que no pueden hacerse la prueba”, dijo. “Y cuando se hacen las pruebas, no pueden obtener resultados hasta que ya hayan superado la enfermedad”.

Dos personas con conocimiento de la situación dijeron que Cuomo le preguntó a Adams sobre cómo obtener acceso a una prueba de anticuerpos, un producto relativamente limitado en ese momento.

Durante un programa del 7 de abril, Cuomo también interrogó a Zucker sobre la disponibilidad de pruebas de anticuerpos y adónde se podría ir para obtener dicha prueba. Zucker explicó que había hablado con el comisionado de la FDA sobre aumentar la capacidad del laboratorio de Wadsworth para realizar miles de esas pruebas cada día.

Más adelante en ese programa, Cuomo compartió historias de aquellos que habían muerto de COVID-19 y expresó gratitud por su propia situación. “Mira, yo soy uno de estos, soy uno de los afortunados. Tengo todo lo que necesito para mejorar en esto”.





