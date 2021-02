Kim Jong-un arrastra a Corea del Norte a la peor crisis económica en 20 años: volvió a reprimir toda actividad privada y amplió el control estatal de la sociedad

Kim Jong Un, furioso, en el plenario del comité central del Partido de los Trabajadores en Pyongyang

El último plan económico de Corea del Norte fracasó “tremendamente”, se quejó. Y su círculo interno carecía de un “punto de vista innovador y tácticas claras” en la elaboración de uno nuevo, dijo Kim al Partido de los Trabajadores gobernante el mes pasado, gritando y señalando con el dedo a los delegados de aspecto asustado.

Su ministro de Economía, nombrado en enero, ya ha sido despedido.

No es del todo sorprendente. Corea del Norte está sufriendo su peor caída en más de dos décadas, según los expertos. Se trata de una combinación de sanciones internacionales y, sobre todo, de un bloqueo autoimpuesto al comercio internacional en un intento de mantener a raya la pandemia de coronavirus.

La escasez de piezas de repuesto suministradas habitualmente desde China ha provocado el cierre de fábricas, incluida una de las mayores plantas de fertilizantes del país, y ha paralizado la producción de las envejecidas centrales eléctricas del país, según las noticias. La escasez de electricidad, un problema crónico desde hace tiempo, se ha agudizado tanto que incluso se ha detenido la producción en algunas minas de carbón y otras, según admitió el propio Kim a mediados de febrero.

“Sin materiales, materias primas y componentes importados, muchas empresas se detuvieron, y la gente, en consecuencia, perdió sus puestos de trabajo”, dijo Alexander Matsegora, el embajador ruso en Corea del Norte, a la agencia de noticias Interfax.

Es poco probable que el dolor económico amenace al régimen de Kim o fuerce un retroceso en el enfrentamiento de Corea del Norte con Estados Unidos y sus aliados sobre el programa nuclear de Pyongyang. Tampoco debería provocar una hambruna -como ocurrió en la década de 1990, cuando murieron cientos de miles de personas-, en parte porque la producción y distribución de alimentos ha mejorado en las últimas décadas y el aliado China probablemente acudiría al rescate de Corea del Norte, dicen los expertos.

Pero presagia más dolor y miseria para millones de norcoreanos de a pie.

Incluso en la capital, Pyongyang, bastión del régimen y hogar de su élite, los estantes se han vaciado y es difícil incluso comprar productos básicos como pasta, harina, aceite vegetal y azúcar, dijo Matsegora, así como ropa y zapatos adecuados.

“Si se consigue algo, es tres o cuatro veces más caro que antes de la crisis”, dijo a Interfax.

Pero la respuesta de Kim a los riesgos de la crisis parece estar empeorando la situación.

Andrei Lankov, profesor universitario ruso afincado en Seúl, lo calificó de “dramático giro de 180 grados”. Kim ha dado la espalda incluso a las modestas reformas económicas y de mercado y ha vuelto al leninismo de facto, haciendo hincapié en la planificación central y tratando de reprimir la actividad empresarial privada que se ha convertido en un pilar de la economía mixta del país, dijo.

En sus discursos ante el partido gobernante, Kim exigió la restauración y el fortalecimiento del sistema en el que la economía funciona “bajo la dirección y gestión unificada del Estado”, poniendo especial énfasis en las industrias metalúrgica y química como “eslabón principal de toda la cadena de desarrollo económico”.

Kim también anunció planes para ampliar el control estatal de la sociedad, tomar medidas drásticas contra la cultura y los medios de comunicación extranjeros, y lanzar una “poderosa campaña de masas contra las prácticas contrarias al estilo de vida socialista.”

Benjamin Katzeff Silberstein, académico no residente del centro de estudios de política exterior Stimson Center, dijo que Kim no está dispuesto a emprender reformas serias en el sistema controlado por el Estado. “Lo único que le queda es culpar a los funcionarios por no hacer bien su trabajo”, dijo, “como si un funcionario más competente pudiera trabajar dentro del sistema y hacerlo más eficiente, cuando, en realidad, el problema es el propio sistema”.

Los gestores económicos de Corea del Norte están volando a ciegas, sin siquiera los datos fiables que necesitarían para dirigir una economía dirigida, dijo Kim Byung-yeon, profesor de economía de la Universidad Nacional de Seúl.

Las pocas pistas que puede obtener sugieren que la producción de cemento ha caído un 25 por ciento desde 2016, mientras que las entrevistas con los desertores sugieren que los ingresos de los hogares disminuyeron una cantidad similar entre 2017 y 2019. La economía en general puede haberse contraído un 20 por ciento desde 2017, “calcula”.

En las zonas rurales, hay muchos días en los que los hogares solo reciben dos horas de electricidad, informa el servicio de noticias Daily NK, con sede en Seúl, mientras que la escasez de fertilizantes podría agravar una situación alimentaria ya inestable.

Pero es la escasez de bienes en Pyongyang y el posible descontento entre las élites lo que tendrá más preocupado a Kim, según los expertos.

Su intento de reimponer el control estatal de la economía puede estar impulsado en parte por el deseo de acorralar los limitados recursos existentes. Pero también podría estar impulsado simplemente por la inseguridad. “Hacer que una economía estalinista funcione hoy en día es tan imposible como enseñar a los cerdos a volar”, dijo Lankov. “Probablemente lo entiende, pero también se siente inseguro de perder el control. Decidió que, en los días de crisis, debía aumentar el control sobre la economía y la población”.

Lankov señaló que el padre de Kim, Kim Jong Il, osciló entre hacer la vista gorda a la empresa privada, promover activamente las reformas de mercado y volver al control estatal durante su gobierno. Ahora parece que su hijo podría seguir el mismo camino. “Solía creer que Kim Jong Un sería diferente a su padre”, dijo. “No esperaba que entregara sus armas nucleares ni que persiguiera la liberalización política, pero sí que persiguiera la liberalización económica”.

Desde la década de 1990, Corea del Norte ha permitido cierto grado de empresa privada como única forma de evitar el colapso económico total, permitiendo a los comerciantes vender alimentos y bienes de consumo en los mercados, y a otras personas dirigir pequeños negocios. Desde que asumió el poder, Kim había ampliado discretamente estas libertades en medidas “claramente copiadas de China en la década de 1980”, dijo Lankov.

Ahora, el aparente giro de Kim hacia la planificación central y la filosofía “juche” de autosuficiencia es poco realista en una economía que dependía del comercio con China, dicen los expertos.

“La economía era bastante abierta antes de las sanciones”, dijo Kim, profesor de la Universidad Nacional de Seúl. “Intenta animar a la gente diciendo que pueden superar la crisis con la ideología juche. Pero si realmente intenta aplicarla, empeorará la situación económica”.

La crisis es en parte autoinfligida, impulsada por lo que Katzeff Silberstein llama una “notable paranoia” sobre la pandemia de coronavirus, que vio al régimen no sólo bloquear el movimiento de personas a través de su frontera con China - con guardias armados con órdenes de disparar a la vista - sino también bloquear el movimiento de mercancías.

A pesar de la crisis, dijo Lankov, es poco probable que el cálculo diplomático de Corea del Norte cambie, y ciertamente no inducirá a Kim a ir con la mano en la masa a pedir ayuda a Washington o Seúl.

Kim nunca va a entregar sus armas nucleares, que considera esenciales para la supervivencia de su régimen y su familia, dijo Lankov.

“Kim Jong Un quiere básicamente negociar la eliminación parcial o total de las sanciones, pero a un coste limitado”, dijo. “La desnuclearización no es aceptable para los norcoreanos, por lo que si los estadounidenses sólo quieren hablar de desnuclearización, significa que nadie va a hablar con ellos”.

