“Alerta uigur”: un ejecutivo de Huawei renunció tras conocer el papel de la empresa en el rastreo étnico que utiliza China

Un ejecutivo de Huawei que renunció luego de las revelaciones del trabajo del gigante tecnológico chino en un sistema de “alarma uigur” que podría rastrear a las minorías está hablando por primera vez, diciendo que la compañía no tomó en serio los asuntos de vigilancia pública y derechos humanos.

Tommy Zwicky, vicepresidente de comunicaciones de la oficina de la compañía en Dinamarca, renunció en diciembre después de que un informe del Washington Post detallara la prueba de Huawei del software de escaneo facial que la policía podría usar para identificar a los uigures, el grupo minoritario predominantemente musulmán que ha registrado detenciones por parte de las autoridades chinas de cientos de miles en campos de reeducación .

El ex empleado había presionado a la compañía para que hablara con más fuerza contra la tecnología potencialmente opresiva y que decidió renunciar abruptamente porque creía que la compañía solo estaba interesada en hacer desaparecer la historia.

“Me dijeron muy claramente: ‘No admitiremos que cometimos un error’”, reveló. “Sabía que no podría mirarme en el espejo si me quedaba”.

Zwicky habló con The Post el lunes, el primer día que dijo que ya no estaba comprometido contractualmente. El portavoz de Huawei, Glenn Schloss, se negó a comentar sobre los comentarios de Zwicky, pero repitió la insistencia de la compañía en que no apoya la discriminación y que se habían tomado en serio el informe de The Post.

El ex periodista y presentador de un programa de noticias de televisión infantil danés, había sido contratado seis meses antes para actuar como la cara de las comunicaciones de Huawei en Dinamarca, donde la compañía ha presionado para negociar oportunidades lucrativas construyendo las redes móviles 5G que podrían impulsar el Internet del futuro.

Zwicky había trabajado para defender a Huawei contra las acusaciones de que la compañía impulsó medidas de vigilancia opresivas. Pero después de que The Post y la organización de investigación IPVM revelaran documentos que detallaban el sistema de cámara de inteligencia artificial, Zwicky dijo: “Lo leí e inmediatamente tuve ese nudo en la boca del estómago. Siempre desafié a los detractores de Huawei para que presentaran alguna prueba. Y aquí estaba“.

China ha respondido a ataques terroristas esporádicos en los últimos años en la región noroccidental de Xinjiang con una brutal represión en la que más de un millón de uigures se encuentran detenidos en extensos campos.

Los funcionarios chinos dicen que los campamentos brindan oportunidades laborales y educativas para posibles extremistas, pero las autoridades estadounidenses han citado informes de trabajos forzados, tortura y otros abusos sistemáticos de los derechos humanos.

Huawei es uno de los fabricantes de teléfonos inteligentes más grandes del mundo y un gigante que presiona para liderar el despliegue global de nuevas redes móviles 5G. Los expertos técnicos dijeron que la conexión de Huawei con un sistema de reconocimiento étnico sugiere que la tecnología podría estar ganando una aceptación más generalizada dentro de China.

Después de la publicación de la historia, Zwicky presionó para obtener respuestas en una sala de chat interna para los funcionarios de comunicaciones de la empresa en la región nórdica, diciendo que representaba una “flagrante violación de los derechos humanos”.

“Les dije que teníamos que tomarnos esto en serio”, afirmó. “Incluso si esto no se convierte en una gran historia ahora, no lo voy a tolerar. Esto te va a morder en el ... más adelante. No va a desaparecer”.

Pero poco después, la compañía distribuyó una declaración que Zwicky llamó “plantillas sin respuesta”, diciendo que “se opone a la discriminación de todo tipo” y que estaba “investigando los problemas planteados”.

Creyendo que la compañía no tenía la intención de asumir la responsabilidad, Zwicky decidió renunciar y aseguró: “No voy a perder mi credibilidad. Solo puedes perder eso una vez”.

Un domingo después de la publicación de la historia, dijo que se reunió con el jefe de la oficina danesa de Huawei y presentó su renuncia. Al día siguiente, cuando el periodista de la Danish Broadcasting Corporation Henrik Moltke le pidió en Twitter que explicara los informes, Zwicky expresó en un tuit ya eliminado: “No puedo, por eso he renunciado a mi puesto”.

El problema, según Zwicky, resaltó una tensión más profunda para Huawei mientras busca asegurar negocios en Occidente y mantiene sus raíces en China, donde el gobernante Partido Comunista ha presionado a las empresas para que ayuden a implementar programas de vigilancia masiva que han enfrentado amplias críticas en Occidente.

En diciembre, The Post reveló una serie de productos de vigilancia vinculados a Huawei que se comercializaron para reprimir posibles protestas o predecir las etnias de las personas. Investigadores de IPVM publicaron el mes pasado solicitudes de patente escritas por Huawei y otras compañías tecnológicas chinas que ofrecían funciones similares de detección de minorías.

En una entrevista separada el lunes con la revista de noticias danesa Journalisten, Zwicky dijo que Huawei había estado presionando para entregar “una respuesta técnica a una pregunta ética”.

“Honestamente, no pienso que crean que esto fue un gran error”, declaró a The Post. “Si lo hicieran, lo habríamos manejado mejor”.

Pero el domingo, el vicepresidente ejecutivo de Huawei para la región nórdica, Kenneth Fredriksen, confirmó por primera vez que la compañía había probado y patentado sistemas de detección de etnias.

“Nunca fue nuestra intención contribuir a un comportamiento discriminatorio hacia las minorías”, dijo Fredriksen al periódico danés Politiken. “Hemos aprendido de este caso que debemos ser aún más cuidadosos con la forma en que hacemos que nuestra tecnología esté disponible”.

Fredriksen afirmó que hay “motivos para estar preocupado” por la situación en Xinjiang, pero agregó que no cree que Huawei esté “involucrado en violaciones de derechos humanos”. La compañía, agregó, había dejado de trabajar en pruebas o patentes relacionadas con la detección de etnias.

“Nuestro error es que no teníamos mecanismos de control que aseguraran un estándar más alto para el control de calidad de estos proyectos, donde este tipo de tecnología está involucrada”, dijo Fredriksen.

La renuncia de Zwicky complicó aún más las cosas para Huawei, que ha gastado mucho para reforzar su imagen y defenderse de las acusaciones de Estados Unidos y otras autoridades internacionales de que ha ayudado a promover la vigilancia represiva y la detención de grupos minoritarios por parte de China.

En Europa, el mercado de mayor crecimiento de Huawei fuera de China, el informe de The Post llevó a uno de sus patrocinadores famosos, el jugador de fútbol francés Antoine Griezmann, a terminar abruptamente su acuerdo de patrocinio.

Griezmann, estrella de la Copa del Mundo 2018, dijo en una publicación de Instagram a sus más de 30 millones de seguidores que quería que Huawei “tomara acciones concretas lo más rápido posible para condenar esta represión masiva y que use su influencia para contribuir al respeto de los derechos humanos y de la mujer en la sociedad”.

Zwicky, de 44 años, vive en Copenhague y sigue sin trabajo. Dijo que se ha sentido animado por los mensajes de apoyo y ahora está tratando de informarse más sobre la difícil situación de los uigures en China, que los funcionarios estadounidenses han descrito como “algo cercano” a un genocidio.

Manifestó que espera que su renuncia pueda volver a centrar la atención en el tema, y agregó: “Quizás entonces valga la pena”.

