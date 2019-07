Después de intentar sin éxito que se desestimara el caso valiéndose en la Primera Enmienda, Anglin no se presentó a ninguna de las audiencias judiciales, según el diario Missoulian. Su paradero no está claro, y perdió la oportunidad de preparar una defensa contra la demanda cuando se negó a viajar a EEUU para una deposición en abril, alegando que ya no era un ciudadano estadounidense y que enfrentaría violencia y hostigamiento si regresaba.