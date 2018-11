"La prisión en la que vivía antes, con mi madre, no me permitía caminar. No podía comer. No podía tener amigos, no podía salir ni jugar. No podía hacer nada", declaró ella. "Durante mucho tiempo creí que éramos mejores amigas. Cuando era más joven, ella era mi mejor amiga, además de los muñecos de peluche que tenía".