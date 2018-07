Jonathan Goyer, un ex adicto a la heroína de Providence (Rhode Island), dijo que cuando estaba consumiendo, no tenía hogar, ni auto ni privacidad frente a otras personas o de la policía. Cuando tenía que drogarse, decía, se escondía detrás de los arbustos o se metía en un baño público, que tenía la ventaja de tener agua corriente. Afirmó que nunca se había encontrado con luces azules, pero admitió que esa medida no lo habría disuadido.