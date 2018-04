"La atención de la salud mental no es muy valorada", dice Paul Gionfriddo, presidente y director ejecutivo de Mental Health America, un grupo de defensa del paciente. A los psiquiatras se les paga menos que a la mayoría de los otros especialistas, y las tasas de los psicólogos han disminuido en las últimas dos décadas. Muchos terapeutas tienen grados de trabajo social, se les reembolsa con tasas aún más bajas que los psiquiatras y los psicólogos (estas comparaciones provienen de los datos de Medicare, que las aseguradoras privadas, a menudo, usan como puntos de referencia para establecer sus propias tarifas). "No pagamos lo suficiente a los proveedores, por lo que no hay suficientes proveedores disponibles", dice Gionfriddo.