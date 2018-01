"Ahora, no conozco a Donald Trump ni he hecho estudios de sueño sobre él. Pero la cantidad de personas que pueden funcionar de manera óptima con cuatro o cinco horas de sueño por noche son muy pocas", explica Philip M. Alapat, profesor asistente especializado en enfermedades pulmonares y trastornos del sueño en el Baylos College of Medicine en Houston (Texas).