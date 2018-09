Confío en que cualquiera puede tener fuerza de voluntad si se lo propone, pero evitar dormir con tu ex es mucho más difícil cuando te sigue enviando mensajes. Thomas dice que establecer límites es crucial, aunque eso depende de ti. Quizás te cause más tentación acostarte con tu ex cuando te envía mensajes de texto por la noche o te envía un meme divertido en Instagram. Si no quieres estar en esa posición, puedes pedirle que no se comunique contigo en ciertas plataformas o a determinados horas, o que corte toda comunicación por un período definido o indefinido. Si tu ex sigue haciendo avances, puedes ser franco. Intenta: "No me voy a acostar contigo, y debes dejar de hacerme eso". Bloquear su número también funciona.