"No tenía un destapador o cualquier otra herramienta útil, de pronto estaba en medio de una situación de supervivencia", relata Dalton. "Pero cuando el peligro amenazante de la deshidratación me acariciaba, la sabiduría de Bear Grylls regresó a mí: 'Improvisar. Adaptar. Superar'. Miré hacia arriba y parecía que la ventilación en el techo podía salvarme. Levanté la mano, la tapa de la botella se deslizó perfectamente y, con un silbido de satisfacción, la tapa de la botella se abrió. ¿Habrá sido una intervención divina? ¿Quién sabe? Yo no".