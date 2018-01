VICE: ¿Por qué los ajolotes?

Jessica Whited: Los ajolotes pueden regenerarse durante toda su vida, pero como sentimos que no logramos comprender cómo eso pasa, es una oportunidad perdida para entender cómo sus extremidades lo hacen. Cuando ves la situación del humano te das cuenta que es mucho menos "prometedor"; después de una amputación en el cuerpo del hombre, no se puede regenerar. Por fuera no podemos ver nada, pero eso no significa que no esté pasando algo por dentro, así que el humano sólo se queda con un extremidad prostética. Estas son muy buenas pero nunca perfectas y no se pueden asimilar a una parte del cuerpo natural. Entonces, lo que queremos entender es cómo sucede este proceso en las salamandras y luego retroceder para ver porqué no pasa con los mamíferos.