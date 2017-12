¿Si comes tantas lombrices te puedes enfermar o algo así?

No, no. ¡Es sólo otra comida! La mayor parte del mundo come insectos. Si viste los Juegos Olímpicos en China, allá comen grillos y escorpiones en brochetas. Comen insectos de agua. Somos uno de los pocos países que casi no come insectos.