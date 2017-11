"Todo empezó cuando mi pareja acudió a su última cita con la ginecóloga, la última antes del parto. De repente me llamaron del hospital y me explicaron que estaba en urgencias. Era miércoles y Joan nació el viernes por cesárea" recuerda Miguel. "Cuando la doctora me dijo que no podía asistir al parto, sentí que todo se venía abajo. Me enfadé con la doctora, sentí rabia de no poder estar con Ana y no ver nacer a mi hijo".