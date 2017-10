"La positividad sexual le permite saber a la gente que tener sexo no es algo malo", continúa. "El sexo es algo bueno, y dado que es bueno, ¿por qué no deberías hablar al respecto? ¿Por qué no habrías de conseguir lo que deseas de él? Cuando te educan con la mentalidad de que el 'sexo es malo', no recibes todas las herramientas para poder protegerte".