Un oficial de la GNB y jefe de la policía en Apure usó a los “colectivos” como grupos de choque y amenazó a los maestros que protestaban

El Tcnel Freites Domínguez y cómo amenaza con llamar a los "colectivos" para que repriman a los maestros en protesta

Ante la frustración de no poder disolver la pacífica, pero firme manifestación, que numerosos maestros y otras personas llevaba a cabo en el paseo Libertador de San Fernando de Apure, el comandante de la Policía, teniente coronel (GNB) Frank Freites, amenazó con enviar a los “colectivos” si los docentes no despejaban la calle donde se realizaba un pancartazo con gritos de consignas como “los maestros arre.. reclaman sus derechos”, “somos docentes, no somos delincuentes”. Los mal llamados “colectivos”, grupos de choque, armados, casi siempre muy violentos, aparecieron en las calles de la capital apureña escoltando a los funcionarios policiales.

El Teniente Coronel (GNB) Frank Alejandro Freites Domínguez, quien ocupó el lugar Nr. 98, de 127 graduandos, de la II Promoción Batalla de Maturín, egresada el 5 de julio 2001, es el actual Comandante de la Policía del fronterizo estado Apure. En video se observa cómo el militar exige que “se abra la calle”, lo que repite una y otra vez. Se para frente a los manifestantes, quienes visten con ropas humildes, hablan correctamente y portan pancartas o letreros, mientras gritan consignas, hacen sonar silbatos y agitan banderas.

Los policías, uniformados de azul, tratan de desviar el paso de los pocos vehículos que se aproximan. El Teniente coronel Freites muestra impotencia y frustración, mientras va de un lado a otro con una radio de transmisión en la mano, un gran casco de motorizado, revisa el teléfono, vuelve frente a la pancarta donde se lee adaptada la famosa oración de la canción chilena que Sergio Ortega escribió con el grupo Quilapayún: “El magisterio unido, jamás será vencido”.

Los docentes fueron acompañdos por diversos sectores de Apure

Freites regresa hacia la concentración, ordena despejar la vía y un grupo de educadores lo increpa, le exige “respete, respete”. El oficial habla por el teléfono móvil, termina la llamada cerrando con fuerza sobre la pantalla. Se aleja un poco de la concentración y le dice a una educadora “está bien, vamos a hacer una cosa, me abren la calle”. La respuesta de la mujer es: “la calle se está abriendo, es un pancartazo”; dos femeninas de la policía le cierran el acceso hacia Freites, quien se aleja más.

La educadora, quien porta en su camiseta las siglas FVM (Federación Venezolana de Maestros), lo sigue, mientras se eleva el tono de los manifestantes diciendo “el pueblo arr…..”. De repente el oficial Freites Domínguez se vuelve hacia la docente y le advierte “le vamos a mandar los colectivos” y le da la espalda para irse. Ella le pregunta molesta “¿Nos vas a mandar los colectivos?”. Freites se voltea a responderle, pero se da cuenta que lo están grabando, mira con nerviosismo y mirando la cámara hace énfasis: “no, no”, mientras niega con el dedo. La maestra le insiste “dijiste que nos vas a mandar los colectivos”. El oficial opta por subirse en la moto, que conduce un guardia nacional, y se aleja del lugar.

Llegaron los “colectivos”

"Colectivos" en la calle escoltados por la Policía de Apure

En toda Venezuela, la revolución bolivariana ha organizado, financiado a grupos de choque, a quienes la gente llama “colectivos”, y que reciben moto, arma de fuego, beneficios como alimentos e integran alguna nómina gubernamental.

Esas bandas armadas son una degeneración de los llamados Círculos Bolivarianos que fueron mutando hasta convertirse, un número importante de ellos, en bandas armadas, protegidas por militares y que responden a algún jefe político en particular, principalmente al Gobernador si pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o a algún diputado o jefe de partido regional.

El hecho de que los “colectivos” salieran a dar una demostración de fuerza, en evidente amenaza a la protesta de los educadores en Apure, debe tener la orden o la aceptación del gobernador Eduardo Piñate Rodríguez, más aún cuando aparecieron en las calles de San Fernando de Apure con policías uniformados, que están al mando del teniente coronel Fran Freites.

En videos se observa cómo aparecen un pequeño grupo de motorizados de la Policía de Apure encabezando un recorrido, mientras son seguidos por gran cantidad de “colectivos” en moto, con un claro mensaje silencioso para lso manifestantes.

El gobernador

Si algo es relevante en esta protesta es porque el estado Apure es uno de los dos estados donde la revolución bolivariana siempre ha obtenido el triunfo de sus candidatos en las alcaldías, el Consejo Legislativo, las concejalías, la Asamblea Nacional y la Gobernación. El gobierno había encontrado en los apureños un voto duro, casi sumiso a pesar de la gravísima crisis que afecta a ese estado, ubicado en la frontera con Colombia.

El gobernador de Apure y exministro de educación Eduardo Piñate

Apure ha soportado estoicamente la arremetida de la delincuencia, la pobreza a niveles extremos, la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, la guerra por el botín entre altos funcionarios militares. Es un pueblo que en época de lluvia enfrenta las inundaciones, con sectores bajo las aguas, mientras que la revolución no muestra interés alguno en sacarlo de la adversidad, de la pobreza, lo que se enfrenta a poderosos y millonarios intereses de hacendados con miles de hectáreas, pistas de aterrizaje, miles de cabezas de ganado, jerarcas de la revolución en maridaje con los comandantes guerrilleros.

La protesta es muy relevante en ese estado llanero y fronterizo, de quien el insigne escritor Rómulo Gallegos dijo en “Doña Bárbara”: El llano asusta; pero el miedo del llano no enfría el corazón: es caliente como el gran viento de su soleada inmensidad, como fiebre de sus esteros”.

Y más simbólico aún es que sean los docentes quienes hagan la protesta, cuando el Gobernador del estado Apure es el exministro de educación, Germán Eduardo Piñate Rodríguez, quien sale del Ministerio para aspirar a la Gobernación, que ocupa desde el 24 de noviembre 2021.

El Día del Maestro, que se celebró el pasado domingo 15 de enero, Piñate fue el orador de orden en la sesión especial que el Consejo Legislativo de Apure hizo para celebrar la fecha. En el discurso que llamó “A propósito del Día del Maestro y la revolución bolivariana” resaltó la importancia de la labor educativa, los desafíos para el desarrollo de las fuerzas productivas y la responsabilidad de lso educadores en la formación del ciudadano. Tres días después les envía a los “colectivos” para amedrentar a los maestros que reclaman mejoras salariales.

Los “colectivos” son bandas armadas, usadas por el gobierno de turno y por funcionarios militares, que ante la falta de tropa recurre a civiles armados para amedrentar a quienes han salido a protestar. Un hecho muy peligroso, ya conocido en el pasado, y que causó centenares de muertos.

