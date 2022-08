Cómo eran las fiestas en la frontera venezolana del “Gordo” Orense, hoy extraditado en EEUU: “Muchos militares y políticos lo rondaban”

Carlos Eduardo Orense Azócar, alias Tornapool, en una finca en Apure

A Carlos Eduardo Orense Azócar lo conocen en el estado Apure como alias Tornapool y a nivel nacional e internacional como alias El Gordo Orense. A varias personas, muchos de ellos militares, polīticos y cantantes, les causó terror cuando, hace un año, fue detenido en Italia y hace dos meses extraditado a Nueva York, enfrentando cargos por narcotráfico.

“Le gustaban las fiestas con cantantes de música llanera y mexicana, de los cuales trajo a uno muy reconocido. Tornapool era un hombre muy poderoso económicamente y se relacionaba con personas del gobierno, muchos militares y políticos lo rondaban”, le dijo a Infobae un ganadero del estado Apure.

Orense Azócar alias Tornapool era dueño de varios aserraderos en Maturín del estado Monagas, Bolivar, Apure, entre otros. Desde esas empresas sacaba mucha madera de exportación. “Es un método que se usa mucho en el narcotráfico, porque el olor de la madera encubre el de la cocaína. Él era un narco poderoso en esta zona”.

Ante la pregunta de si en ese estado llanero se sabía que Orense estaba relacionado con el narcotráfico, responde sin vacilar “al principio no, pero después no fue difícil sospechar que estaba en esas andadas, porque por aquí hemos tenido a varios de esos y no ocultan la abundancia del dinero”.

“A pesar de que Apure es un estado de mucho territorio, no hay tanta población y aquí la gente está muy pendiente de lo que sucede a su alrededor. Recuerde que vivir en la frontera no es fácil por la presencia de los grupos armados, de la guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y otros”.

Baja la voz para decir “por aquí hay muchos temblando porque el tipo, Tornapool, ese es el alias con el que siempre se le conoció por aquí, cargaba a varias personas muy conocidas en Apure”.

Asegura que eran frecuentes “las fiestas con cantantes de música llanera como Vitico. Ah, Tornapool trajo muchas veces a Venezuela a un famoso cantante mexicano y llevaba cantantes de aquí para la finca de ese señor en México”.

En EEUU

Orense Azócar fue detenido, en mayo 2021, en un bed and breakfast (hotel de precios económicos con desayuno) en Casalvieri (Frosinone), población de Italia, en la vieja Europa. De inmediato Estados Unidos solicitó su extradición.

El 23 de junio 2022, ante la juez federal de Nueva York, Valerie Figueredo, Orense se declaró inocente y en bancarrota por lo que solicitó un defensor público. La Fiscalía estadounidense lo señaló de participar en actos relacionados al narcotráfico, desde el 2003 hasta el 2021, en Venezuela, Colombia, México y República Dominicana.

La acusación contra Orense aparece formulada en 14 páginas, expediente US v. Azocar, 1:21-cr-00 379, donde se le señala de cuatro delitos: Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas (cocaína); conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas al utilizar barcos, cargueros, productos con cocaína; posesión de armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de drogas; y conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción.

Los fiscales estadounidenses han dicho que es responsable del intento de distribuir por lo menos 5 kilos de cocaína en EEUU.

En su historia aparece que se desempeñó en la aduana del aeropuerto Internacional de Maiquetía, lo que le habría permitido personas del narcotráfico, según lo publicado en algunos medios, que lo relacionan con Pedro Luis Martín, por quien los Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares; aunque Martín nunca fue un alto funcionario de Inteligencia, sí dirigió una dependencia de la extinta Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (Disip) hoy llamado Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y luego estuvo a las órdenes del MG (Ej) Hugo Armando Carvajal Barrios “El Pollo”.

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia con Hugo Chávez y también con Nicolás Maduro, a su salida de la prisión de Estremera (Madrid), en una foto de archivo. EFE/ Víctor Lerena

Aunque se habla de su participación en el Cartel de los Soles, la verdad es que no existe un cartel llamado así, aunque sí exista la participación de oficiales de diverso rango involucrados con las organizaciones del narcotráfico.

Orense, quien manejaba varias empresas, se relacionó con el Ministerio del Interior y Justicia, en la época en que el despacho lo dirigió Tareck El Aissami y después el general Luis Reverol Torres.

Organizaciones como Suprema Injusticia y Transparencia Venezuela, dicen que Orense Azócar trabajó en el Ministerio de Finanzas en 1989. Y que en enero 2011 un Tribunal de Caracas le prohibió enajenar y gravar un inmueble de su propiedad, por la demanda de un banco privado en su contra por una deuda con tarjetas de créditos.

El 12 de noviembre 2002 Orense, quien vivía en Anaco, estado Anzoátegui, en el marco de una riña en la población El Tigre, le causó lesiones graves a su socio Carlos Cedeño, según expediente expediente No. 1C-1756-02. Nueve años después, una juez le ordena el pago de 100 mil bolívares a las hijas del hombre fallecido, quienes reclamaban indemnización por lo ocurrido.

Finalmente es importante resaltar que varias propiedades que Orense tenía en Maturín pasaron a manos de un individuo conocido como alias Frank que, por razones desconocidas, fue asesinado en Medellín, Colombia en el 2017.