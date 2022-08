EEUU advirtió que podría reforzar las sanciones contra Venezuela si Maduro no negocia de buena fe con la oposición

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Rayner Peña/Archivo

El gobierno de Estados Unidos advirtió este lunes que podría reforzar sus sanciones contra el régimen de Maduro si el dictador venezolano no negociará de buena fe con la oposición en las conversaciones que comenzaron en agosto de 2021 en México y podrían reanudarse en los próximos días tras ser suspendidas por decisión del oficialismo.

“Durante mucho tiempo hemos dejado en claro que revisaríamos nuestras políticas de sanciones en respuesta a los pasos que serían constructivos si el régimen de Maduro y las partes venezolanas lograran un progreso significativo en las negociaciones lideradas por Venezuela en México”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned c, en una conferencia de prensa. “ Al mismo tiempo, también hemos dejado claro que revisaremos nuestra postura de sanciones en caso de que el régimen de Maduro, por otro lado, no negocie de buena fe o no cumpla con esos compromisos”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró asimismo que el sistema de sanciones que impuso desde 2019 contra la dictadura chavista se mantiene en pie.

“Las sanciones contra el régimen de Maduro siguen vigentes”, dijo Price.

El proceso de negociación que mantenían el régimen chavista y la oposición en México sigue sin fecha de reanudación, pese a que el pasado 17 de mayo los jefes de ambas delegaciones anunciaron en las redes sociales que habían celebrado en Caracas una reunión de trabajo “para planes de futuro” y “en el rescate del espíritu de México”.

La negociación entre las partes, que inició en agosto de 2021, se paralizó 2 meses después, por una decisión de la dictadura venezolana en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro. Más recientemente, el régimen condicionó la reanudación de las conversaciones a la devolución del avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde el pasado mes de junio por vínculos con el terrorismo.

Price también se refirió a la posibilidad de que la empresa estadounidense Citgo Petroleum vuelva a importar de crudo desde Venezuela en caso de recibir el visto bueno del gobierno estadounidense en medio de informes de que el Departamento del Tesoro ya aprobó su licencia. El funcionario no confirmó esta posibilidad, pero subrayó que las sanciones “permanecerán en su lugar hasta que haya un progreso demostrable hacia el cumplimiento de las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.

“Si el régimen de Maduro no cumple con su promesa de negociar de buena fe, también tenemos el potencial de calibrar esas sanciones en otra dirección”, reiteró.

El portavoz del Departamento de Estado Ned Price (Manuel Balce Ceneta/REUTERS/archivo)

Price también habló sobre el riesgo para los estadounidenses de viajar a Venezuela tras la detención de varios de sus ciudadanos, que según la Casa Blanca están bajo una detención injusta.

Entre los detenidos hay cinco exejecutivos de la petrolera Citgo, acusados de supuestos cargos de corrupción, así como dos ex marines que fueron detenidos en 2020.

“El régimen de Maduro continúa reteniendo de manera ilícita e injusta a varios ciudadanos estadounidenses. Ha sido una cuestión prioritaria para Estados Unidos buscar asegurar la liberación de todos ellos. Por supuesto, uno de ellos llegó a casa en los últimos meses, y desde entonces hemos continuado haciendo todo lo posible para asegurar su liberación”, dijo Price.

Ante la posibilidad planteada por algunos analistas de que Estados Unidos podría intercambiar algunos de esos presos por Alex Saab o a los sobrinos de Maduro, que están cumpliendo condena en Estados Unidos, Price dijo que el gobierno aplicará los mismos criterios usados en los casos de Paul Whelan y Brittney Griner, dos estadounidenses detenidos en Rusia.

“No les hace ningún bien a sus casos, sus perspectivas de pronta liberación si tuviéramos que hablar de ellos públicamente”, dijo Price. “Les puedo asegurar que estamos trabajando en estos casos como un asunto de máxima prioridad. Nuestro enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, ha realizado un par de viajes a Venezuela para trabajar en estos casos, y continuaremos haciéndolo discretamente en un esfuerzo por lograr avances”.

Price también habló del riesgo para los ciudadanos estadounidenses de viajar a Venezuela, después que a finales de julio el Departamento de Estado designó al país caribeño como destino en el que sus ciudadanos que pueden ser detenidos “injustamente”.

