Nicolás Maduro no se arriesgó a modificar ni la mitad de los jefes de las Zonas Operativas: cuál fue el cambio más significativo

Maduro da cuidadosos pasos en el ajedrez de la Fuerza Armada

Nicolás Maduro sigue moviendo con extrema prudencia las mínimas piezas en el ajedrez militar en Venezuela. No quiere arriesgarse en las fichas con poder de fuego en la institución castrense y así lo demuestra al sustituir a menos de la mitad de los comandantes de las 28 Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI). Dos de los cambios más significativos son los reemplazos en los estados fronterizos Apure y Táchira, de donde salieron los generales Leonardo Alfredo Bello Ortega y Ángel Eduardo Moronta Juliao, respectivamente.

No solo es que los cambios militares como los ascensos se van decidiendo con milimétrica medida sino que se realizan a cuenta gotas. Al no tener el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dividida en sub grupos de poder, Maduro se asegura de dar pasos que no le desestabilicen a la organización que, si bien es cierto, está bastante debilitada, aun conserva gran parte del poder de las armas de la República.

El MG Leonardo Alfredo Bello Ortega era el general con más mando en el estado Apure y aunque recibió formalmente, el 17 de diciembre de 2020, la ZODI Apure, mucho antes empezó a ocupar el cargo y de inmediato se reunió con productores, comerciantes y empresarios, donde fijó los lineamientos que establecería en la Zona a su cargo.

En junio de 2016, según Gaceta Oficial Nr. 6.233, Bello Ortega fue nombrado por Nicolás Maduro como director general del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), “con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo”, reza el decreto Nr. 2361 con el cual fue designado.

Cesppa fue creado en el 2013, y su reglamento en el 2014, con el fin de aplicar censura previa a la información, destacando que quien presida ese organismo “podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria”.

El general Henry David Rodríguez Martínez en el 2020 cuando recibió la 23 Brigada de Infantería

Hombres de mucha confianza ocuparon la presidencia o dirección general de ese organismo: el primero fue el general Gustavo Enrique González López, actualmente director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Bello Ortega fue jefe de ese Centro en el 2016. En la gaceta 436838 del 26 de julio de 2017, fue nombrado el GD Manuel Ricardo Cristopher Figuera como presidente del mismo.

A Bello Ortega lo sustituye el GD (Ej) Wilfredo Alexander Medrano Machado, ascendido de número 4 a divisionario el 5 de julio de 2022, quien no es ajeno al estado Apure, pues ocupó la 94 Brigada Especial “Negro Primero” desde que fue activada en abril de 2021, en plena guerra de la Fuerza Armada Venezolana con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Medrano es el Nr. 7 en rango curricular de la II promoción General en Jefe José Antonio Páez 1994. Ha estado en cargos fronterizos en zonas álgidas, como el de comandante de la 12 Brigada de Caribes, en Machiques, estado Zulia.

Las ZODI

En los estados que pertenecen a la Región de Defensa Integral Occidental hubo dos cambios, según resolución Nr. 0466994 del 9 de agosto 2022:

-En el Zulia designaron al GD Henry David Rodríguez Martínez, quien reemplaza al MG Manuel Enrique Castillo Rengifo; en el año 2020 el ahora jefe militar del Zulia fue nombrado comandante de la importante 43 Brigada de Infantería.

-Para el estado Falcón fue designado el GD José Alfredo Rivera Bastardo, quien ocupa el cargo que tenía el Vicealmirante Iewing Raúl Pucci Espín.

-En Lara fue ratificado el GD Rafael David Prieto Martínez.

GD Wilfredo Alexander Medrano Machado, nuevo jefe de ZODI Apure

En los tres estados que abarca la REDI Los Andes, también hubo dos cambios y una ratificación, publicada en la Resolución Nr. 46695:

-Por fin cambiaron del Táchira al GD Ángel Eduardo Moronta Juliao y lo sustituye el GD José Gregorio Martínez Campos, quien en el Táchira había anteriormente ocupado la 21 Brigada de Infantería.

-En Mérida comanda la ZODI el GD Rubén Darío Belzares Escobar en reemplazo del GD Juan Ernesto Sulbarán Quintero.

-En Trujillo fue ratificado el GD Donato Francesco Tenore Damiani, quien había sustituido al GD (Ej) Lenín Guillermo Herrera Hernández, quien duró menos de siete meses en el cargo cuando fue sustituido el 4 de febrero, según resolución 041443: el acto de transmisión de mando cuando recibe Tenore se hizo en Valera, presidido por el jefe de la REDI, MG José Santiago Moreno Martínez, sin presencia de autoridades del gobierno regional.

Con la Resolución N. 46696 fueron designados los jefes de las Zona Operativas de Los Llanos: tres nuevos jefes y ratificados dos:

-En Portuguesa sigue el GD José Gregorio Escalona Briceño.

-En Barinas fue ratificado el GD José Rafael Serrano Gotera.

-En Cojedes el GD Miguel Oscar Cuadros sustituye al GD Héctor José Reyes Aguado

-En Guárico salió el GD Nayade Solovenly Lockby Belmontes y entró el GD Jonás Gerardo Páez Cabrera.

-En la ZODI Apure ocurrió lo que es el cambio más importantes de las Zonas que comprenden esa REDI, porque salió uno de los oficiales más atrincherados en ese estado, el MG Leonardo Alfredo Bello Ortega, quien es sustituido por el GD Wilfredo Alexander Medrano Machado.

GD Donato Francesco Tenore Damiani

Los comandantes de las Zonas pertenecientes a la REDI Central, aparecen en la Resolución Nr. 46697; todos fueron ratificados:

-GD Héctor Manuel Mora Pérez en Yaracuy.

-GD Luis Eduardo Bustamante Pernía en Carabobo.

-GD Edward Stivens Betancourt Gudiño en la ZODI Aragua.

En la Resolución Nr. 46698 se establece que cambio hay en las Zonas que comprende la REDI Capital, donde se ratifican a dos oficiales y se sustituye uno:

-En la Zodi Capital fue ratificado el GD Orlando Ramón Romero Bolívar.

-En Miranda continúa el GD Johan Alexander Hernández Lárez, quien es hermano del Comandante Estratégico Operacional, Domingo Antonio Hernández Lárez.

-Para la ZODI La Guaira fue nombrado el Vicealmirante Ashraf Abdel Hadi Suleiman Gutiérrez quien sustituye al Vicealmirante Ramón Alberto García Zambrano.

MG Leonardo Alfredo Bello Ortega en diciembre 2020 cuando tomó posesión de la ZODI Apure

En las ZODI Oriental, según refleja la Resolución 46699, hay un solo cambio y dos ratificaciones:

-En Monagas continua el GD Ernesto Edmundo Pérez Mota.

-En Anzoátegui fue ratificado el GD Omar Enrique Pérez La Rosa.

-Y en Sucre sale el GD Pablo José Bravo Parra e ingresa el Vicealmirante Luciano Francisco Fernández.

GD (GNB) Adolfo Ramón Urribarri Monagas

Continuando en la línea que Nicolás Maduro tiene de hacer los mínimos cambios, en la Resolución Nr. 46900, se establece un cambio en los estados que pertenecen a la REDI Guayana:

-En Delta Amacuro fue nombrado el GD (GNB) Adolfo Ramón Urribarri Monagas, quien reemplaza al Vicealmirante Padro Jesús Zapata Machín.

-En el estado Bolívar continúa el GD Julmer Rafael Ochoa Romero.

-En Amazonas fue ratificado el GD José Ramón Maita González.

El GD Lenin Herrera Hernández fue jefe de la ZODI por solo por siete meses

En tres de las cinco ZODI que comprende la REDI Marítima e Insular, hubo cambios, según Resolución Nr. 46901:

-En la Zona Marítima e Insular Occidental fue nombrado el Vicealmirante Andrés Eloy Arbelaez Duarte, quien sustituye al Vicealmirante Alfonso de Gregorio Meléndez.

-El Vicealmirante Armando Gabriel Milano Hernández es el nuevo jefe de ZODI Marítima e Insular Central, en reemplazo del Vicealmirante Carlos Reinaldo Correa Peñaloza.

-En la Marítima e Insular Atlántica sale el Contralmirante Roger de Jesús Chacín Ramos y fue nombrado el Vicealmirante William Ricardo Moreno Vanegas.

-Ratificaron al Vicealmirante Adolfo Blanco Sáez en el estado Nueva Esparta.

-En la Marítima e Insular Oriental permanece el Vicealmirante Freddy Alberto Segovia Carvallo.

