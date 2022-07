Mientras el Ministro de Defensa felicita a la DGCIM por su aniversario, un Tribunal ordena la detención de cinco agentes por tortura y asesinato

El Ministro de Defensa felicitó a la DGCIM

Un Tribunal del fronterizo estado Apure acaba de dictarle privativa de libertad a cinco funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por la tortura y asesinato del funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Juan Ángel Pantoja Carreño. La Dgcim tiene numerosas denuncias por tortura, asesinato, violación al debido proceso, simulación de hecho punible, alteración de actas, otros. Lo insólito es que al día siguiente de conocerse la decisión contra los cuatro Dgcim de Apure, incluyendo a quien fungía como jefe del grupo, alias Gavilán, el ministro de la Defensa, GJ (Ej) Vladimir Padrino López, felicitó al organismo por su décimo aniversario. “Hemos sido testigos de cómo este insigne ente ha venido evolucionando”, destacó el titular castrense.

Lo que no se atrevió a hacer ni siquiera el Directror de la Dgcim, MG Iván Hernández Dala, ni Nicolás Maduro, lo hizo el Ministro Padrino López, quien arrancó su felicitación diciendo “Invicta arriba a su décimo primer aniversario la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”. El Ministro quien navega con comodidad desde hace ocho años en el Alto Mando Militar no vacila, ni siquiera porque los señalamientos y denuncias concretos contra la DGCIM las ha manifestado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet Jeria o aparece en el demoledor informe de la Misión de Determinación de los Hechos, así como en muchas organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch, Provea, Amnistía Internacional y muchas más.

El Ministro Padrino quiere restar importancia o pretende ignorar con su felicitación la crueldad de los hechos criminales en la Dgcim, así como la orden del Tribunal contra los cinco funcionarios por los presuntos delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles por sumersión, así como tortura.

La Dgcim es un organismos con múltiples denuncias por violación de DDHH

La realidad es que el tribunal Penal de Apure ordenó la detención de Juan Bautista García Arocha, alias El Gavilán y quien asumía como jefe de la Dgcim en Apure, aunque en realidad solo era el jefe de una casa base ubicada en Merecure, municipio Biruaca; él decidía detenciones, incautaciones, persecuciones, torturas contra civiles, militares, jueces, abogados, productores, entre otros. La medida del juez también recae contra Luis Alberto Uzcátegui Guerrero, Alvis Omar León Núñez, Edgar Luis Almandoz Márquez y Nixon Ricardo Mirabal Rodríguez.

Entre las cosas insólitas que sucedieron despues de la detención de Pantoja Carreño, a quien alias El Gavilán se llevó de su sitio de trabajo en la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) donde estaba en comisión de servicio, fue la tortura y su muerte. Horas después García Arocha llamó al jefe del Cicpc Apure para notificarle la muerte de Pantoja y montaron la escena para colocar como responsables a los funcionarios que llegaron a cumplir guardia a las 7 de la mañana, José Carlos Flores Pérez y Yarumi Rafael Figueroa López.

Tanto a Juan Bautista García Arocha como a los otros cuatro funcionarios, apresados por orden de juez por la muerte de Pantoja Carreño, se encuentran detenidos en la base de la DGCIM en Valle de La Pascua, estado Guárico. Hoy viernes 22 de julio se ha previsto trasladarlos al estado Apure.

Juan Ángel Pantoja Carreño

El reinado de terror que alias Gavilán instaló en Apure parece haber llegado a su fin, dejando el dolor de la tortura, la muerte, la amenaza, el miedo y los bienes de muchos detenidos, entre ellos camionetas que exhibe su esposa, como se observa la que llevó hace unos días en la vía a La Macanilla.

Javier Belandria es un individuo que desde hace dos años fue detenido por Dgcim en Lechería estado Anzoátegui, por el caso de Carvativir, las gotas milagrosas que Nicolás Maduro anunció para la cura del Covid. A Belandria lo detuvo Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim. A manos de alias El Gavilán, como parte del botín de guerra que se reparten los funcionarios de la Dgcim, le llegaron dos camionetas doradas, una la usaba el propio García Arocha y la otra su esposa: una de esas camionetas se las quitó Granko a Javier Balenadria.

Granko Artega, jefe de la DAE

Con Gavilán también cayó el poder y abuso del presidente del Circuito Judicial de Apure, quien ayer fue destituido del cargo.

El ministro

El general en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López nunca se ha pronunciado ante ningunas de las denuncias hechas por familiares y víctimas de violación de derechos humanos, aun cuando son muchas las que ha recibido en su oficina y más aun las que se han hecho públicas.

Aún así el alto oficial se atreve a asegurar que la Dgcim es un “organismo de seguridad creado para garantizar la defensa de la nación ante diversas amenazas internas y externas que le acechan, mediante el fortalecimiento de la disciplina, la seguridad de la información y el correcto empleo de los procedimientos militares que permiten la mejor conducción, formación y ejecución del trabajo de contrainteligencia”.

La camioneta propiedad de Javier Belandria

Asegura haber sido testigo “de cómo este insigne ente ha venido evolucionando, logrando convertirse en una institución moderna, dinámica, tecnológicamente avanzada, autónoma operativamente, con una sólida imagen institucional y con un equipo altamente calificado, identificado y comprometido con el sosiego y la paz de la República”.

“Asimismo, exaltamos los niveles de excelencia en la prestación integral de sus servicios, siempre orientada hacia la investigación y respondiendo a cánones internacionales”.

“Con especial regocijo felicito a todo el personal militar y no militar, agentes, investigadores, informantes y demás funcionarios, quienes magistralmente ejecutan operaciones de contrainteligencia que impiden, cortan y previenen las actividades de espionaje e inteligencia enemiga”.

Juan Bautista García Arocha, alias "El Gavilán"

“De manera especial, felicito al Mayor General Iván Hernández Dala, que con su brillantez y acertado liderazgo, conduce las acciones de este prestigioso cuerpo. Continúen ustedes realizando tan estratégica labor patria, que de manera oportuna y eficaz, neutralizan las amenazas a objeto de coadyuvar con la libertad, soberanía e independencia nacional”, finalizó diciendo el titular castrense.

Un oficial quien fue víctima de torturas en los sótanos de la Dgcim le dijo a Infobae, con mucha indignación, “parece que el ministro de la Defensa alienta a los funcionarios de la Dgcim a que sigan torturando, violando derechos humanos, robándose las propiedades y bienes de las personas que detienen, amenazando a quien cae en manos de la Dgcim con atentar contra la familia, violar a nuestras hijas y sembrar a nuestros hijos”.

“Cuando yo me encontraba detenido, mi esposa habló con el general Padrino, y él le aseguró que no sabía nada de lo que estaba sucediendo, prometió ocuparse personalmente del caso, y si bien es cierto que un subalterno suyo llamó a mi esposa una vez, nunca más se comunicó y después no contestaron llamadas ni mensajes. No puedo más que sentir rabia y desprecio por el mensaje del ministro sobre la Dgcim”, dijo.

