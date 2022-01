El Ejército venezolano se moviliza para evitar el enfrentamiento del ELN con la guerrilla venezolana FBL

El ELN da a entender que hay un acuerdo para que ellos tomaran La Gabarra

Desde el 30 de diciembre 2020 la franja fronteriza entre Colombia y Venezuela, Apure y departamento Arauca respectivamente, no ha tenido paz por el cruento enfrentamiento entre las FARC y el ELN. En territorio venezolano el avance del ELN no ha sido solo para desplazar a las FARC, sino a las FBL/FPLN que tenía control del pueblo La Gabarra. Cuando una dirigente llamada Amparo convocó para a la guerrilla colombiana, un mando local del ELN la amenaza, lo que ocasiona la respuesta del alcalde José María Romero alias Chema, un dirigente del PSUV, de las FBL/FPLN y de la Corriente Bolívar y Zamora (CRBZ).

Durante años las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, ahora Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN), una organización guerrillera venezolana, con gran presencia en Apure, y en menor número en los estados Táchira, Barinas, Guárico y Cojedes, ocupó Guasdualito, la capital del municipio Páez, y con ello el poder local con la alcaldía, a la vez que crecieron bajo la protección del hasta hace poco gobernador coronel Ramón Carrizalez Rengifo.

Las FBL/FPLN es una organización irregular armada y así se ha mantenido por tres décadas, fortaleciéndose con organizaciones comunales y agrarias, cuya cara visible es la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ). Ellas han convivido en el territorio apureño con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quien tienen una guerra desde hace años, y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiana (FARC).

El ELN que se ha extendido sobre territorio venezolano, al amparo de funcionarios militares y civiles del régimen de Nicolás Maduro, lo que les ha permitido asentarse en las minas de oro, en zonas lucrativas para el narcotráfico y el contrabando, ataca al Décimo Frente de las FARC que el año pasado le causó 16 militares muertos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Y no duda en extenderse hacia zona donde las FBL/FPLN han levantado sus comunas y sus organizaciones base.

El Ejército venezolano se moviliza para evitar el enfrentamiento del ELN con las FBL

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) se coloca en alerta, según el GJ Domingo Hernández Lárez, ante lo ocurrido con el ELN en La Gabarra y la invasión de dos comunas de la Ciudad Comunal Socialista Simón Bolívar. Hasta ahora no ha habido pronunciamiento alguno de la Fuerza Armada con relación a los ataques del ELN en otra parte del territorio apureño como Tres Esquinas, El Ripial, Puerto Páez, entre otros.

El derecho del ELN

A través de un sonido de voz, como otros que la guerrilla deja correr en los WhatsApp de grupos o individuos para enviar sus mensajes, un individuo que se identifica como parte del ELN se dirige a “la señora Amparo, sucede que estamos viendo una grabación que usted hace para una marcha en La Gabarra”.

“Yo hago parte al Ejército de Liberación Nacional ELN. Nosotros no estamos atropellando a ningún civil, a ninguna persona que haga parte a los bolivarianos. La guerra es con las FARC; si usted hace parte a las FARC, pues, mi vieja, déjeme decirle que no queda otra cosa. La guerra es con las FARC, no es con los bolivarianos ni con ningún civil”.

Agrega “de que ustedes vengan en estos momentos a decir que nos vayemos (SIC) para Colombia, pues me parece como injusto porque nosotros semos (SIC) nacional e internacional. Tenemos 37 años de vivir en este país y tenemos derechos de velar por la seguridad de este país”.

“Así que señora quédese quieta, por favor le pido. No se meta en lo que usted no está enterada. Y si usted hace parte a FARC, pues discúlpeme, la iremos a desenmascarar. Todo aquel que haga parte a FARC tendrá que rendirnos cuentas. Quédese quieta, vea por su hogar, sus hijos y no se meta en lo que a usted no le importa”, finaliza diciendo el individuo del ELN.

La respuesta de Chema

La respuesta de José Romero Chema al ELN

Y el alcalde del municipio Páez, José María Romero alias Chema, que el año pasado negaba públicamente la presencia de la guerrilla en territorio venezolano, le responde “al militante del ELN incógnito o clandestino, que no se identifica”.

“Con respecto a la lucha contra los grupos armados, digamos foráneos, precisamente el año pasado nosotros estuvimos dando la cara en la lucha contra las FARC y contra las disidencias de las FARC particularmente de manera pública, contundente, con dignidad”.

“Usted en ese discurso, tratando de amenazar a Amparo, que no es Amparo, es una organización popular, es un movimiento, es la ciudad comunal más organizada de todo el país. Vea los resultados electorales de esos centros de votación. Es otra cosa y están subestimando eso”.

“No se trata de una movilización para La Gabarra, haremos una movilización en cualquier parte de Venezuela donde tengamos que hacerla para que respete el territorio de la Ciudad Comunal”.

“Usted habla de que si no estamos enterados; aquí nadie es adivino y si usted tienen un acuerdo con alguien, pues tiene que halarlo, decirlo, buscar a alguien responsable de su organización para que hable, porque hablando se entiende la gente, pero no a lo arrec… eso solo sucede en la tierra de Pablo Escobar Gaviria o en la tierra de los narcotraficantes”.

Más adelante asegura que “nosotros somos nacionalistas y estamos en contra de cualquier invasión en territorio venezolano. La ciudad comunal debe respetarse. No es así que llego y me poso sobre territorio, porque tengo más armas y soy más guapo. Ahí hace falta un poquito de modestia, de humildad revolucionaria”.

Le recomienda buscar “los canales regulares, demos la cara y digamos cuál es el plan que se tiene, porque aquí nadie es adivino; llegan 50, 60 hombres armados, ponen las reglas del juego, le quitan el internet a todo el mundo y listo. No es Amparo, son miles”, dice Romero.

