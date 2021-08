El régimen de Nicolás Maduro anunció otra reconversión monetaria: el chavismo ya eliminó 14 ceros de la moneda

Billetes de bolívares (EFE/Rayner Peña/Archivo)

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que a partir del próximo 1 de octubre entrará en vigencia el “Bolívar Digital”, “al aplicar una escala monetaria que suprime seis ceros” a la moneda nacional, según un texto difundido por el encargado de la comunicación de la dictadura, Freddy Ñáñez.

La última reconversión monetaria, que creó el “Bolívar Soberano”, se realizó en agosto de 2018. Desde 2008, el chavismo ha eliminado ocho ceros de la moneda y, con este nuevo cambio, ya son 14 ceros en total.

La explicación del régimen de la nueva reconversión monetaria

En el comunicado dado a conocer este jueves se detalla que la medida implica que todo importe monetario “se dividirá entre 1.000.000” (esto implica la eliminación de seis ceros) y destaca que no afecta el valor actual del Bolívar, sino que “se llevará a una escala monetaria más sencilla para facilitar su uso”.

El nuevo billete de 100 bolívares

El ente emisor también subrayó que esta decisión surge en un momento en que “el país comienza el camino de la recuperación económica”.

El nuevo billete de 50 bolívares

El nuevo billete de 20 bolívares

El nuevo cono monetario que entrará en vigencia consta de cinco nuevos billetes (de 100, 50, 20, 10 y 5 bolívares).

Además, el Banco Central anunció la reincorporación de la moneda a la economía, la cual representará la cifra de 1 bolívar, equivalente a un millón del antiguo cono.

El nuevo billete de 10 bolívares

El nuevo billete de 5 bolívares

“Este cambio de escala monetaria, que se apoya en la profundización y desarrollo de la economía digital en Venezuela, constituye un hito histórico necesario en un momento en que el país comienza el camino de la recuperación económica, tras la crisis producida por el brutal ataque a nuestra economía, nuestra moneda nacional y la criminal aplicación de un bloqueo económico y financiero”, añade el escrito.

Respecto al proceso, el comunicado asegura que el Bolívar no presentará ningún cambio en su valor: “La introducción del bolívar digital no afecta el valor de la moneda; es decir, el bolívar no valdrá ni más ni menos. Sólo que para facilitar su uso se está llevando a una escala monetaria más sencilla”.

“Con el objetivo de mantener la inclusión de todas y todos los venezolanos y atender sus necesidades transaccionales, a lo largo y ancho del territorio nacional, el Banco Central de Venezuela seguirá atendiendo la emisión del bolívar en su expresión física. Convivirán el bolívar físico y el bolívar digital en un proceso dirigido”, subrayaron.

El comunicado

