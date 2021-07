EEUU denunció que el chavismo apoya a grupos armados para estatales y tolera la trata para explotación sexual en Venezuela

Los colectivos chavistas son fuerzas para policiales que manejan el crimen menor en los barrios a la vez que mantienen el control político en favor del régimen

Estados Unidos denunció este jueves que la dictadura venezolana apoya a grupos armados para estatales y tolera la trata de personas para la explotación sexual, por lo que mantuvo al país caribeño en su “lista negra” de naciones que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas.

“Este crimen es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad humana”, recalcó Antony Blinken, secretario de Estado, al presentar el reporte anual. Aseveró, además, que el tráfico de personas tiene “un peso desproporcionado” sobre quienes “son objeto de opresión por otras injusticias” en países en desarrollo y advirtió de que la pandemia ha “agudizado” los problemas entre los más vulnerables.

“El Gobierno de Venezuela no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo, incluso teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19”, señaló el Departamento de Estado norteamericano, en su informe anual sobre la trata de personas.

“A pesar de la falta de esfuerzos significativos, en 2020, según informes de prensa, las autoridades venezolanas bajo el ilegítimo Maduro emitieron órdenes de arresto para siete funcionarios cómplices en un caso notable que involucra a posibles víctimas de la trata que perecieron en el mar. Sin embargo, las autoridades no informaron de la asistencia a ninguna víctima ni del procesamiento o condena de ningún traficante”, agrega el reporte.

Asimismo, el Departamento de Estado sostuvo que el régimen chavista proporcionó apoyo a grupos armados no estatales, “incluidos grupos armados ilegales colombianos que reclutaron y utilizaron a niños y niñas soldados para el conflicto armado y se dedicaron a la trata de personas con fines sexuales y al trabajo forzoso mientras operaban en territorio venezolano con impunidad”. “Las autoridades venezolanas no hicieron suficientes esfuerzos para frenar el reclutamiento forzoso de niños venezolanos por parte de grupos armados no estatales”, agregó el informe.

Las autoridades norteamericanas instaron al chavismo a “investigar, procesar y condenar a los presuntos traficantes, incluidos los funcionarios cómplices y cualquier persona implicada en el reclutamiento forzoso de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales”.

En esa línea, el Departamento de Estado consideró fundamental proporcionar servicios especializados a todas las víctimas de la trata, “incluidas las víctimas repatriadas, los niños soldados, los hombres, los niños y las personas de la comunidad LGBTQI+”. Además, promulgar una ley contra el tráfico de personas que tipifique como delito todas las formas de trata.

Estados Unidos también recomendó a Venezuela “informar proactivamente” a los venezolanos que huyen del país sobre los riesgos de la trata de personas: “Capacitar a todos los funcionarios de migración y de las fuerzas de seguridad que operan en los cruces fronterizos para que identifiquen y respondan adecuadamente a los indicadores de trata de personas”.

El gobierno de Joe Biden también advirtió sobre la gran preocupación “por los indicadores de trabajo forzado en las misiones médicas cubanas”. Al respecto, pidió “examinar a los profesionales médicos cubanos para detectar indicadores de trata y remitir a los identificados a los servicios adecuados”.

