El reclamo de un coronel ante la grave situación de los militares venezolanos con COVID-19: “Señor ministro, cumpla su palabra”

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela

El coronel (Av) José Alfonso Zambrano Pérez, quien fue el segundo de la promoción 1959 Tte (Av) Jesús Manuel Roa Moreno, dijo a sus compañeros de armas: “Son múltiples los problemas que nos afectan a los militares, activos y retirados, empezando por lo pírrico de los sueldos y pensiones, terminando ahora con la grave situación de la pandemia del coronavirus”.

Destacó, enfocándose en el COVID-19, por el “calvario que deben sufrir los que desgraciadamente lo contraen, en especial, los que no cuentan con los recursos económicos para sufragar los gastos que conllevan el pago de las clínicas y la compra de los medicamentos, para tratar de salvar sus vidas”.

Hace una dura crítica a la actuación del Instituto de Oficiales Retirados (Iorfan), instándolos a tomar medidas en defensa de los militares, especialmente ante la grave tragedia que viven familiares y contagiados del COVID-19.

“Aunque supuestamente el Servicio de Sanidad de las FFAA es el ente encargado de velar por la salud de los militares, hasta el momento, no he oído de un solo caso donde dicho Servicio se haya encargado de costear los emolumentos ocasionados por paciente alguno, por lo menos, los que no están en altos cargos del Gobierno, si me equivoco, pido me disculpen”.

El Tcnel Cruz Manuel Contreras Dionicie falleció por COVID-19

“Los oficiales de comando pertenecemos al IORFAN, Instituto que debería velar por la seguridad y bienestar de sus afiliados, pero alegan, entre otras cosas y con razón, que ese problema debe resolverlo el Ministerio de Salud. Olvidan, el señor almirante y los señores oficiales superiores que están en la Junta Directiva que, en la campaña recién terminada para las elecciones para acceder a los cargos de vocales, ofrecieron villas y castillos, pero hasta el momento ni ranchos hemos visto”.

Agrega el coronel Zambrano que “son muchos los militares y sus familiares que han fallecido por esa causa, lo importante es, por todos los medios, impedir que eso siga sucediendo, tomar medidas rápidas y efectivas”.

Propone como “solución inmediata” que el Servicio de Sanidad de la Fuerza Armada “nombre un grupo que se encargue de prestar los primeros auxilios, ya sea en el Poliedro, los hospitales destinados para atender a esos pacientes o los que se encuentren en sus casas, dándoles el oxígeno cuando lo necesiten y las medicinas requeridas”.

Considera que “Seguros Horizonte, sin tantas trabas, coordine con las clínicas privadas para el pago de la hospitalización y tratamiento de los militares y sus familiares que en ellas se encuentren”.

Hospital Militar de Caracas

Es con usted, Padrino

Recuerda el coronel Zambrano que le oyó decir al ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, “palabras más palabras menos que todo militar tenía asegurado lo concerniente a los servicios médicos y a la salud personal, que si alguien tenía problemas que acudieran a su inmediato superior y si éste no lo atendía o no le solucionaba la necesidad, que él, el G/J Padrino López, lo autorizaba para que hablara directamente con él para resolver el caso”.

En razón a eso le dice al titular castrense “pues bien, señor General, como hombre de honor que usted es, lo insto a que haga buena su palabra y cumpla con lo prometido, ésta es una buena oportunidad para demostrar que está preocupado por la salud del personal bajo su mando”.

Mire a su alrededor, le dice a Padrino, “y vea la cantidad de militares enfermos abandonados a la buena de Dios, lea los chats donde anuncian la muerte de compañeros nuestros, suyos y míos, militares sin recursos que piden ayudas monetarias a sus compañeros para comprar las medicinas que les impidan morir en el abandono”.

El Hospital Intermedio de Campaña instalado en el Poliedro de Caracas cuando fue inaugurado en julio de 2020

“También sería conveniente que se respetara el reglamento de ceremonial y protocolo, que se le rindan los honores que están establecidos para los oficiales fallecidos, porque vemos como a personas que no tienen que ver con las FFAA, reciben honores que no les corresponden”.

“Es crudo señor Ministro, pero es la verdad. Tan grave es la situación que ya se están organizando grupos de oficiales retirados con la finalidad de recolectar fondos, haciendo sacrificios de su menguada pensión, para ayudar a los compañeros que se encuentren en situación crítica y no cuenten con medios para resolver las emergencias”.

Finalmente propone “a los diferentes grupos que están en las redes sociales, para solicitar ante el Ministerio de la Defensa que tomen cartas en este asunto”, porque a medida que pasan los días tiende a agravarse.

El fallecido Cnel (GNB) Ángel Sánchez Meneses

Urge atención al caso

La muerte por el COVID-19 de militares y civiles ha llamado la atención, particularmente por lo que ocurre una vez que son contagiados; unos poquísimos privilegiados reciben toda la atención, pero la gran mayoría no solo está muriendo en las carpas de El Poliedro, sino que muchos ni siquiera son recibidos ni atendidos en ninguna parte. Otros han muerto fuera del país. “Es importante resaltar que el GB Pacheco Melgarejo no falleció”, aunque aparece en algunas listas es un hecho que la información fue un error y el oficial no sufrió la fatalidad del virus.

Veamos una pequeña parte de la lista de algunos de los oficiales que han fallecido a causa del COVID-19:

1. GD (Av) Alberto Enrique Rivas Peña

2. GD (Av) Wilson Marín Meza

3. GD (Av) Francisco Paz Fleitas

4. Vicealmirante Luis Alberto Somoza Chacón (activo)

5. VA Hernán Gruber Odremán, uno de los líderes de la intentona de Golpe de Estados el 27 de Noviembre 1992.

6. VA Víctor Araujo Martínez, quien fue Capitán de Puerto de La Guaira y Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA)

7. GB (Ej) Juan Manuel Bogado Velásquez

8. GB GN Julio Rafael Lara Guzmán

9. GB (Av) Óscar Córdoba Guedez

10. CN Sánchez Correa

11. Coronel Ángel Sánchez Meneses, miembro del Iorfan dentro del Hospital Militar, llamada Centro de Atención al Afiliado (CAICA).

12. Cnel (GNB) Heberto Rivas Luzardo

13. Cnel (Ej) José Luis Ramírez Aranda

14. Cnel (Ej) Rolman Augusto Giraldo Fuentes (activo)

15. Cnel (Ej) Gabriel Duque Vivas

El coronel Quiñonez murió víctima del COVID-19

16. Cnel (GNB) Ángel Sánchez Meneses

17. Cnel (Ej) Montes González

18. Cnel (AV) Oscar Quiñones

19. Cnel Richard Solórzano Barreto, quien era comandante de la Policía Nacional en Carabobo.

20. Cnel (GNB) Hendrik Otoniel Montañez, director del Círculo Militar en Lara.

21. Cnel. Jesús Díaz Valdemar

22. Coronel Orlando Ramón Villegas Ávila, comandante de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo (Fapet)

23. Tcnel Cruz Manuel Contreras Dionicie, Comandante del 332 Batallón Caribe “Tcnel Juan Ignacio Rendón Blanco”.

24. Tcnel (Ej) Jesús Alberto Boscán Salcedo ( Chucho)

25. CF Edgar Rafael Clavier Benítez

26. Mayor (Ej) José Alberto Álvarez Guerrero

27. Mayor Carlos Luis Miranda Castillo.

28. Capitán de Corbeta Dr. Edgar Rafael Clavier Benítez

29. CC Douglas José Delgado (activo)

30. José Alirio Delgado Cáceres

31. Cnel. Jesús Díaz Valdemar

En noviembre del 2020 un oficial escribió: “Es alarmante que muchos de los Oficiales fallecidos recientemente no hayan sido atendidos en los Hospitales Militares. Hoy amanecimos con tres casos, el GB Oscar Córdova Guedez no fue atendido en el Hospital Militar de Maracay, ni en una clínica de la zona porque el seguro no cubre ni para un examen, finalmente lo ingresan IVSS donde falleció; el Cnel Angulo Dávila falleció en el Hospital Universitario de Mérida, y el Cnel Escola Morales falleció en el Hospital de Coro; desconozco los pormenores de éstos dos últimos casos, pero es altamente preocupante la recurrencia del personal militar y sus familiares mendigando asistencia médica”.

