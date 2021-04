El Décimo Frente de las FARC pide diálogo en un mensaje al Alto Mando Militar de Venezuela: “Nuestra revolución la vamos a defender”

Nuevo grupo de personal militar enviado a la frontera en Apure

“No estamos buscando problemas a nadie”, dice en un sonido, que deja correr en las redes de WhatsApp quien se identifica como uno de los cabecillas de las FARC, Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias Arturo o Jerónimo, quien asegura que esperan respuesta del gobierno venezolano. “¿Qué es lo que han hecho? Siguen bombardeando, bombardeando y bombardeando, y nosotros no hemos respondido”, advierte.

El sonido, dado a conocer ayer, se suma a otros del Décimo Frente aliado de Gentil Duarte, grupo enfrentado a las FARC-Nueva Marquetalia de Jesús Santrich e Iván Márquez. No es el primer sonido del grupo, pero sí el más relevante para demostrar que el enfrentamiento interno de las FARC se trasladó a territorio venezolano; hoy el epicentro es Apure y le ha costado la vida a ocho oficiales y a una familia de civiles.

El individuo, que sería alias Arturo reiteró, como una letanía, que no le estaban buscando problemas a nadie ni estaban atacando, pero sentenció que “es obvio que nuestras vidas las vamos a defender, a nuestras familias las vamos a defender, a nuestro pueblo lo vamos a defender, a nuestra revolución la vamos a defender”.

Como la auténtica FARC se presentó en nombre del Décimo Frente Martín Villa de las FARC-EP, alegando que no han cambiado “ni una tilde, ni una sigla ni una letra”, asegurando que son quienes han luchado durante 58 años y que “nunca nos hemos doblegado al gobierno colombiano ni a la oligarquía colombiana”.

El Ministro de la Defensa y el Comandante Estratégico Operacional en reunión del Comando Superior de la FANB

“Se le hace un llamado al Alto Mando Militar, al presidente Nicolás Maduro Moros, al camarada Diosdado Cabello, camarada que conocía quién era el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, presidente leal y revolucionario y sé que el camarada Diosdado Cabello tiene esos ideales y esos principios”.

Se dirige a la población revolucionaria, a los hijos de Chávez, a los hijos de nuestro Libertador Simón Bolívar. “Jamás pactaremos ni seremos mandaderos del gobierno colombiano. Es tan ridículo sistematizar, ante el pueblo y ante el mundo, que el Frente Décimo Martín Villa FARC somos narcos paramilitares financiados por el gobierno colombiano. ¿Cómo hace para explicar el ataque y bombardeo que el gobierno colombiano le metió a nuestro camarada Gentil Duarte hace pocos días?”.

“Son tan ridículos que no saben lo que dicen”, asegura alias Arturo, quien considera que el incidente que sucede es de alto nivel y que “está perjudicando a la población venezolana, al pueblo venezolano, a ese pueblo humilde que ha creído en esta revolución, que ha dado su voto a esta revolución, que ha luchado por esta revolución y que se ha mantenido a pesar de las adversidades”.

Alias Arturo del Décimo Frente de las FARC-EP

Se pregunta: ¿Cuántas veces el presidente Chávez dijo que era guerrillero? “Nosotros somos guerrilleros de las FARC-EP la auténtica FARC. Da tristeza que ante la plataforma del mundo y ante este pueblo, esta revolución se vea quebrantada por un mal manejo de esta situación”.

Revela que han enviado comunicados “donde estamos dispuestos a llegar a un diálogo, dispuestos a sentarnos en una mesa con medios de comunicación, para esclarecer ante el mundo, esa mal ideología satanizada que nos han hecho a nosotros, haciéndonos creer que estamos peleando territorio por narcotráfico, siendo financiados por el gobierno colombiano, siendo falso”, dice asegurando que solo es una manera de disfrazar los hechos.

Familia Ramírez Remolina asesinada en Apure

Farc Vs Farc

Asegura el individuo del Décimo Frente de las FARC, aliado de Gentil Duarte, que “hoy en día el Gobierno (venezolano) se encuentra ciego, sin darse cuenta de que lo están traicionando, y los traidores no somos nosotros, los traidores están dentro de ustedes mismos, andan con ustedes, comen con ustedes, ustedes los abrazan y los saludan, con un antifaz falso y revolucionario que realmente lo que tienen es un propósito, un objetivo y un compromiso con el Estado colombiano de que esta revolución se caiga”, dice en clara alusión a la revolución bolivariana.

Tengan bien claro, advirtió, “nosotros vamos a defender el terreno, vamos a luchar hasta el fin y si es dado el caso, damos nuestras vidas para defender el legado, los pensamientos e ideales del Libertador Simón Bolívar y de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías”.

Hizo un llamado al diálogo a la cúpula militar venezolana. “Queremos hablar y parar esto a tiempo”, dice Arturo. Así mismo usa la estrategia de imponer que el ataque contra las FARC es contra “el pueblo que cree y confía en esta revolución, un pueblo que ama esta revolución, que ha amado al presidente Chávez”.

Cientos de habitantes se desplazaron hacia Colombia, algunos regresaron a La Victoria

Destaca que el “objetivo de este propósito que han querido hacer, se pague y se pague caro”, sin especificar a quién se refiere ni cual sería el objetivo. “Queremos un diálogo con los altos mandos militares”, pero donde haya medios de comunicación, enfatiza. “Para quitarle el antifaz y las máscaras a los traidores de la revolución”.

Las FARC de Gentil Duarte solo habla de Chávez y ahora de Diosdado

En clara alusión a la Nueva Marquetalia, sin mencionarla, pero catalogándola de traidores a la revolución por entregar al ejército y al pueblo “a las manos de la oligarquía colombiana”, agrega “supuestamente una falsa de arrepentimiento y que por eso volvieron a las armas ¿Por qué no se trajeron sus armas? ¿por qué no se trajeron a su Ejército? Porque lo único que les interesa son los intereses personales, lucro personal mas no colectivos, mas no de su gente que ha dado su vida, que ha luchado y que ha dejado de disfrutar una vida civil por luchar en esta revolución y tratar de buscar un cambio para un mejor futuro para nuestros jóvenes, para que todos tengamos una estabilidad económica y que hoy en día se llamen revolucionarios. ¡Traidores de las FARC! ¡Traidores del proceso revolucionario! Vendepatrias y vendedores de un ejército revolucionario que no les importó que hoy ha ido cayendo bajos las manos del ejército colombiano”.

La situación en Apure sigue siendo álgida, aunque la Fuerza Armada ha sido muy golpeada cuando desde el 21 de marzo ha perdido ocho hombres en la Operación que se inició contra el campamento de alias Farley. “Estoy seguro de que esta batalla la vamos a ganar en todos los frentes”, aseguró por su parte el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, durante el anuncio de la activación de la Zona militar Fronteriza.

