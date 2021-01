Javier Nieto Quintero habla por primera vez sobre la “Operación Gedeón” para derrocar a Maduro: “Contra ese narco régimen no hay otra salida que la fuerza”

El Capitán Javier Nieto Quintero explicando su participación en la Fuerza de Tarea y Operación Gedeón

Es uno de los oficiales con más ascendencia y respeto que haya pasado por la Guardia Nacional. El capitán Javier Nieto Quintero, graduado en primer lugar de mérito de la II promoción Batalla de Mosquitero 1993, no habla con frases arregladas, tampoco como extremista, no es tira piedra ni complaciente. En una entrevista exclusiva para Infobae quiso contar, por primera vez, qué fue lo que realmente ocurrió con la llamada Operación Gedeón, el contrato con Jordan Gudreau, la relación con Cliver Alcalá, cómo y por qué grabó el video del 3 de mayo y su propuesta: “Contra ese narco régimen no hay otra salida que la fuerza”.

“A pesar de líderes que tomaron la decisión de llevar adelante la Operación Gedeón en la que no tuve participación, hubo mucho muchacho, sargento, tropa que hoy están presos, otros que murieron a quienes rindo homenaje y condolencia a sus familiares y fueron víctimas de las malas decisiones de quienes tomaron el liderazgo”.

Confiesa que cuando a Cliver Alcalá la DEA se lo lleva para EEUU, empezó a retirarse de la operación ideada por el general. “Solo quedó algún contacto con ellos y respetando si querían seguir. La Operación Gedeón tenía cero posibilidades de éxito y más aun estando infiltrada por el narco régimen, como se ha demostrado”.

Reconoce que Juan Guaidó exploró todas las vías “por lo menos con el acuerdo, se reunió y lo intentó; asumo que él tuvo la intención, en medio de su ignorancia, juventud, inexperiencia y falta de temple, pero recibió presiones por parte de los otros grupos políticos y no se sintió apoyado para seguir adelante”.

—Mi obligatoria primera pregunta es: ¿Cuál fue su participación en la llamada Operación Gedeón?

—Gracias por permitirme aclarar al país y a las víctimas errores que se cometieron. Mi participación fue unir esfuerzos con el General Cliver Alcalá quien estaba en la frontera y dispuesto a dar su vida para ir a una operación, no desde Twitter ni desde Instagram, sino en el terreno y con hombres también dispuestos a dar su vida por la libertad del país. Una compañía extranjera fue contratada para unir esfuerzos porque se sabía que era difícil la salida solo con tropas criollas.

—Ah, usted habla de la Fuerza de Tarea, no de la Operación Gedeón, que son dos cosas distintas. ¿Eso es así?

—Correcto, la Fuerza de Tarea fue el inicio del sueño de libertad a nuestro país y la Operación Gedeón fue el nombre que se le dio casi al final.

—Hábleme de la Fuerza de Tarea, ¿Cuándo llegó usted a involucrase?

—Tuve contacto con el Mayor General Cliver Alcalá Cordones, a mediados de agosto 2019, porque él sabía que un grupo de militares teníamos una fuerza en el exilio, llamada Caribe. La idea era unir fuerzas de todos los que estamos en la lucha para liberar a nuestro país.

—¿Y cuál fue su participación en la Operación Gedeón?

—Mi relación fue directamente con la Fuerza de Tarea, con las operaciones planificadas por Cliver y Jordan Gudreau. En la Operación Gedeón yo no fui Comandante en el terreno, ni siquiera Comandante indirecto, yo no sabía cuándo, dónde, ni cómo. Esa es la verdad verdadera. La gente me va a preguntar por qué salí, el 3 de mayo, en un video asumiendo la responsabilidad pública de esa operación; lo hice, porque a las diez de la mañana, cuando se tuvo noticias de la matanza, recibí llamada de varias personas, entre esas la esposa del Capitán Antonio Sequea, quien tenía a su hermano y a su esposo ahí y nos pide hacer un escándalo.

Verónica Noya esposa de Antonio Sequea fue quien llamó para que hicieran el video del 3 de mayo

—¿Entonces, usted no tuvo responsabilidad directa en la Operación Gedeón?

—No, pero me pidieron armar un escándalo para minimizar los daños contra el resto de las personas que estaban ahí de alguna manera “engañadas”; ahí tomé esa decisión (la del video), que me costó bastante de mi reputación y soy responsable de lo que dije en ese momento. Yo no tenía nada que ver con esa operación.

—¿Cuál fue su relación con el Capitán Antonio Sequea, que dirigió la Operación Gedeón?

—Relación directa, no. Cuando el General Cliver estaba al frente supe del Capitán Antonio Sequea como uno de los oficiales bajo su mando y tuvimos un par de conversaciones.

—¿Usted conocía con anterioridad a Jordan Gudreau?

—No, yo lo conocí a través del MG Cliver.

—¿Cómo fue su relación con el Gobierno Interino, Juán Guaidó, Leopoldo López, Lester Toledo?

—Cuando inicié contacto con el General, su equipo y Jordan Gudreau, ya había una planificación. En Miami participé en una reunión, en casa de JJ Rendón, y ahí observé que ya tenían un acuerdo firmado, además de una serie de estudios e investigaciones para el soporte jurídico, pero con una salida de fuerza a la tragedia que vive el país.

—¿Cómo se relaciona con JJ Rendón?

—Con JJ Rendón me reuní a través de Osman Delgado Tabosky y coincidió que él iba a reunirse con Jordan Gudreau; eso fue como en octubre 2019. En esas reuniones conocí a JJ Rendón y comentó estudios de investigación y asesorías legales para que esa operación militar tuviera la mejor forma jurídica, social y política. Vi a JJ Rendón muy contento, muy animado y dispuesto porque creía que esa iba a ser su coronación como estratega político militar.

J.J. Rendón

—¿Cuándo se echaron a perder las cosas?

—A partir de esa reunión de octubre o noviembre 2019, la situación era: el General Cliver Alcalá en la frontera con sus tropas, dispuestos a dar la vida, pero pasando trabajo enorme porque no tenían logística para subsistir; por otra parte, Jordan Gudreau gestionando para que se cumpliera la entrega de la logística, porque no se estaban cumpliendo los acuerdos. A partir de ahí todo comenzó a desmoronarse.

—¿El responsable entonces quién fue?

—Responsabilizo de la tragedia que vive el pueblo venezolano y todo lo que ocurrió con esos muchachos que murieron, están presos y torturados, a la falta de seriedad y compromiso político de quienes sembraron esa esperanza y no les cumplieron. La necesidad hizo que se abriera el compás y se infiltraran personas que llevó al desastre de lo ocurrido con el General, después de la retención de las armas en Colombia.

—¿Usted sostiene la versión de JJ Rondón de que a Jordan Gudreau, en el 2019, le habían dicho que no siguiera adelante con el acuerdo?

—No, no sostengo eso. En presencia de quienes estuvimos en esa reunión, que era el diputado Sergio Vergara, Osmán Delgado Tabosky, un comandante de la Guardia y Jordan Gudreau, eso no se dijo, al contrario. La verdad histórica es que Gudreau salió con la esperanza de que en los próximos días y meses se iba a cumplir lo estipulado en el acuerdo, como única forma para salir del régimen.

—Llega el 2020. En marzo la DEA se lleva a Cliver Alcalá para Estados Unidos. ¿En enero y febrero 2020 aún estaba vigente el contrato? ¿Corrobora que había contactos y conversaciones para seguir con el contrato de Gudreau?

—Para mi concepto aún estaba vigente. Ellos sabían que yo estaba en contacto con el general Cliver Alcalá, con Jordan Gudreau y, a la vez, con el asistente de Juan Guaidó, el Mayor Pacheco y con JJ Rendón, pero especialmente con Pacheco que era el edecán; aún estaba viva la esperanza y la intención de conseguir los recursos para que se lograra organizar la Fuerza de Tarea y que ella cumpliera su misión. Mi gran decepción fue que, en enero, cuando me reuní con Guaidó en Miami, le dije; “Allá está la gente en la frontera esperando que usted cumpla el compromiso que tiene con el pueblo”. Hasta ese momento la esperanza estaba viva.

El general Cliver Alcalá pocas horas antes de ser enviado a EEUU

—¿Cuál fue la respuesta que Guaidó le dio en esa reunión?

—La respuesta fue, como buen político, “Sí, estamos tratando, estamos buscando, hay que tratar de buscar otras opciones”. No fue la esperada de un presidente encargado, apoyado por 50 países. Que me dijera “Móntese en un avión, vamos a hablar con el ministro de defensa de Colombia y de Brasil, con el secretario de defensa de los Estados Unidos”. Si nos les gustaba el General Cliver, pues “Cambiemos a este general y pongamos otro”. Si consideraba a Jordan Gudreau un loco, pues vamos a sacarlo y metemos a otra compañía porque solo los criollos no van a poder porque esto es un problema de geopolítica. ‘¿Qué quieren?’ ojo, no es dinero, porque el grave problema durante todos estos años es de aquellos que han hecho de la lucha un negocio. Se le dijo claramente que se requería que esos hombres, que van a dar la vida para que usted sea presidente y pase a la historia de la política Nacional, puedan comer, beber agua y vivir decentemente. Eso no ocurrió, lo que hubo por su parte fue un guabineo.

—Capitán, precise: ¿recibió de Guaidó respuesta “Yo no tengo nada que ver con ese contrato o ese contrato fue suspendido meses antes”?

—No hubo una respuesta contundente de su parte de que el contrato ya no existía o se había roto. Quizás pretendieron que el contrato siguiera sin que ellos aparecieran para no comprometerse.

—¿Por qué usted propone la fuerza y no el diálogo?

—Estoy en esta lucha con muchos de los oficiales, algunos desde 1999-2000, y llevamos una recopilación de todo lo ocurrido, de todos los planes que tuvo Chávez y ahora Maduro, como fue destruir la Fuerza Armada y las instituciones, conforme a la receta de Cuba. Por ello siempre supimos que la salida es por la fuerza, porque llega un momento en que la pudrición es tal que se dedican al narcotráfico, al terrorismo y violaciones de derechos humanos.

—¿Cómo se llegó a la Fuerza de Tarea y después a la Operación Gedeón?

—Mira, yo no soy amigo del General Cliver, pero fue el único que se puso las botas de campaña y se fue para la frontera; desde marzo 2019 organizamos la estructura Militares en el Exilio y públicamente le pedimos al gobierno interino apoyo para organizar una Fuerza Multilateral de Tareas para la libertad de nuestro pueblo. Cliver nos pidió unirnos a la Fuerza de Tarea, que en realidad iban a ser operaciones de fuerzas especiales, con el mínimo daño colateral y la captura de los criminales señalados por cortes internacionales; así me lo dijo el general. A partir de ahí entraba Caribe, con un rol para los primeros 100 días, para ajustar los tornillos de los organismos de seguridad, defensa e inteligencia del Estado para mantener la sostenibilidad del gobierno ante el deteriorado sistema político, económico y social.

—¿Cómo iba a ser esa operación de Fuerzas Especiales?

—Esa estrategia el General Cliver la tenía muy secreta solamente con Jordan Gudreau y su equipo más cercano.

—Los campamentos quedan a la deriva después que a Cliver Alcalá se lo llevan para EEUU. Asume el control el Capitán Antonio Sequea, quien monta la Operación Gedeón. ¿Cuál fue la participación de ustedes ese día 3 de mayo?

—Algunos de quienes iban en esos botes llamaron a oficiales de Caribe para que hiciéramos algo y el Comando Mayor de Caribe, en el que está el Coronel Pastrán Delgado, Juán Carlos Nieto, Cacique, entre otros, aprueba el video con Jordan Gudreau tratando de frenar la masacre. Mi hermano Juan Carlos, que duró seis años preso y fue torturado me dijo “Ahí no vale abogados ni nada, solo la opinión pública puede evitar que siga muriendo más gente”.

Dos de los jóvenes arrestados en la Operación Gedeón

—¿Qué sabía Jordan Gudreau de la Operación Gedeón que lideró Sequea?

—Sabía muy poco; en esos días él estaba enfocado y ansioso y muy molesto porque no se habían cumplido los acuerdos. Hasta dónde yo sé, él realmente tampoco estaba en ningún comando. Yo supe que la decisión de esa operación Gedeón la tomaron en el terreno quienes estaban allá.

—Algunos han dicho que Cliver Alcalá es un infiltrado del régimen venezolano, ¿usted sospecha eso?

—No, yo soy un hombre adulto y cuando Caribe decide que viaje a Colombia a reunirme con el General Cliver, fue para vernos cara a cara. No éramos amigos; él fue edecán de Chávez en el 2004 y recordó que fui preso en Ramo Verde; en esa reunión nos sinceramos. Él es un general que conoce muy bien la fuerza, los planes de defensa de la Nación, viene del corazón de ese monstruo, pero estaba dispuesto a dar su vida por el país y decidí creer en él.

—Percibo que se siente traicionado por Guaidó, o por lo menos asume que no les fue sincero.

—No solo nos traicionó a nosotros, traicionó a los 30 millones de venezolanos víctimas hoy del genocidio; el pueblo venezolano debe saber eso. En manos de Guaidó y su entorno estuvo la posibilidad, quizá no de realizar una operación con altísimas probabilidades de éxito, pero sí crear un compromiso histórico . Hay cantidades infinitas de eventos para liberar una nación de la tragedia y del genocidio, por lo que los líderes históricos de ese momento deben tomar a veces medidas no convencionales. Por eso, y para responder su pregunta, Guaidó y su grupo político traicionaron al pueblo venezolano y a la Fuerza Armada.

—¿Por qué cree usted que eso pasó? ¿Fue porque descubrieron que la empresa de Jordan Goudreau no tenía sede funcionando ni los hombres prometidos?

—No tienen el coraje, el temple político, ni el conocimiento histórico para percibir lo grave del momento que está viviendo nuestra patria. No dimensionaron que tenían el apoyo del pueblo y la Fuerza Armada, el apoyo internacional, tropas dispuestas, incluso a morir, el apoyo de un general que jamás habló mal de Guaidó. Privaron intereses perversos de algunos partidos políticos, intereses personales, económicos, de poder; ahora están hablando de ir a unas elecciones presidenciales. A ellos no les interesan los 30 millones de venezolanos muriendo, sino ser presidentes, ministros, alcaldes, gobernadores. Si la clase políticas es de esa estatura, ¿qué puede esperar el pueblo?

—¿Estando activo existió la tortura con posibilidad de asesinar a sus compañeros de armas?

—Jamás. Ni siquiera un criminal podía ser torturado. Estuve en las unidades operativas, en la frontera, desde San Carlos de Río Negro, San Fernando de Atabapo, Puerto Páez, Cararabo del Meta, ni a un delincuente se podía torturar. Mucho menos un militar de ningún país porque, de acuerdo con las leyes de la guerra, merece respeto. Jamás imaginé que eso le sucediera a mi hermano Juan Carlos, cuyos compañeros de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas de Maracay lo torturaron. ¡Hasta dónde ha llegado el militar venezolano! Por lo menos ocho de cada diez se dejaron seducir por el poder y la ambición. Chávez cumplió su plan y supo emborracharlos de poder, destruir la meritocracia, la obediencia, la subordinación, convertir a la Fuerza Armada en un partido político.

Para el capitán Nieto Quintero la opción en Venezuela es por la fuerza.

—¿Había tolerancia de la Fuerza Armada ante los grupos irregulares en territorio venezolano?

—Ninguna. En las escuelas militares era tan severo que ni escuchar vallenatos se podía; los cantos militares eran sobre los daños que la guerrilla había ocasionado a nuestras tropas en Cutufí, Cararabo, Perijá. Es triste lo que han hecho hombres como Néstor Reverol, Fabio Zavarse, Richard Vargas, Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, que eran comandos del Grupo de Acciones Especiales de Macarao e instructores en la EFOFAC (Escuela de Formación de Oficiales, hoy Academia Militar GNB). Me quedé horrorizado cuando Chávez dijo ‘Ahora las FARC son nuestros amigos’ y los Generales aplaudiéndolo; ese día le perdí el respeto al cuerpo de Generales y por ello en su momento decidí retirarme de la institución.

—¿Qué va a pasar ahora con Caribe?

—Caribe, estructura en la cual estoy a la cabeza con el estado mayor, continuamos tratando de mantener la unidad y la organización. Ahí tenemos miembros de los Organismos de Seguridad del Estado, del CICPC, personas íntegras, estamos agrupados alrededor de 3 mil dispuestos a actuar ante el compromiso de un nuevo liderazgo político que surja. El día que la Fuerza Armada vea presos a los cuatro criminales principales, Maduro, Diosdado, El Aissami y Rodríguez, el grueso de nuestra Fuerza Armada va a reaccionar y a decir ‘salgamos de esta pesadilla’ y vamos a reconstruir el país.

—¿Qué propone?

—Llegó al punto, donde con madurez y responsabilidad tenemos que asumir, militares y policías en el exilio, que necesitamos apoyo formal y no a escondidas, formar un Estado Mayor, nombrar un ministro de defensa en el exilio y con el presidente vámonos a Colombia, pidamos un espacio para convertir a este grupo en sujetos del Derecho Internacional Público, acudir a Brasil y Estados Unidos porque es un problema de geopolítica internacional que afecta al Continente, a las democracias occidentales; Venezuela es una base del terrorismo internacional porque está Hezbollah, narcotráfico, violaciones de derechos humanos.

—Finalmente, capitán, ¿Qué mensaje le da usted a la Fuerza Armada?

—Que reflexionemos sobre lo que está sufriendo el pueblo venezolano y los que van a heredar a nuestro país; saquemos toda ideología política, ambiciones de Poder y de dinero, pensemos si eso fue lo que nos enseñaron en las Escuelas Militares, con el juramento que hicimos antes Dios y la bandera versus la realidad que se está viviendo en nuestro país; aún estamos a tiempo. La Fuerza Armada, aún con lo deteriorada que está, es clave para poner orden en nuestro país. No los estoy llamando a ponerse al lado de la organización criminal que hoy tristemente dirige nuestra nación, ni tampoco al lado de esta organización oportunista, inmoral y apátrida de oposición, que lo que quiere es poder. Compañeros de la Fuerza Armada, tenemos que reconstruir a Venezuela de las cenizas, cuyo único partido sea Venezuela y el amor por nuestro país.

