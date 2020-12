Rusia halagó las elecciones convocadas por el chavismo y las describió como “transparentes”

Nicolás Maduro y Vladimir Putin en 2019. Foto: Sergei Chirikov/via REUTERS

Rusia halagó el lunes las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, describiéndolas como “transparentes”. “El proceso electoral venezolano estuvo organizado de forma más responsable y transparente que en algunos países que tienen la costumbre de presentarse como un ejemplo de democracia”, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado, en el que aseguró además que no fue constatada “ninguna violación grave”.

No obstante, la declaración de Moscú contrasta con la postura de la mayoría de la comunidad internacional, que ha condenado los comicios, asegurando que carecen de legitimidad. De hecho, casi medio centenar de países se han manifestado en esa línea. Entre ellos se cuentan 18 países americanos -Estados Unidos y Canadá entre ellos-, los miembros de la Unión Europea y el Reino Unido. Además, Washington DC remarcó que continúa reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino del país caribeño.

Más allá de ello, el comunicado de Rusia, uno de los principales aliados de Caracas junto a China y Cuba, indicó que “la nueva Asamblea Nacional será el terreno para un diálogo constructivo entre todas las fuerzas políticas” y ayudará a “superar los desacuerdos que existen en la sociedad venezolana a través de negociaciones”.

El documento también hace referencia a la condena internacional y asegura que ella muestra la “incapacidad” de los gobiernos de " aceptar una realidad objetiva y manifestar respeto a la voluntad expresada por millones de ciudadanos venezolanos”.

Tanto el régimen como la oposición reportaron cifras notoriamente bajas de participación ciudadana en los comicios. Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el chavismo indicó que esta era del 31 por ciento, la oposición afirmó que se ubicó por debajo del 20 por ciento.

Durante una rueda de prensa, el diputado de la Asamblea Nacional Freddy Guevara brindó los datos y aseguró: “Vimos algunos medios tratando de justificar lo injustificable. Pero ni el propio VTV podía ocultar lo que realmente estaba pasando. Vimos al propio dictador teniéndole miedo al pueblo, y como arte de magia, cambiaron su centro electoral de un lado a un fuerte militar. Fijense qué simbólico que es eso. El supuesto presidente obrero que votaba en Catia, terminó encerrado en un cuartel militar porque le teme al pueblo. Porque no tiene respaldo popular”.

“Pero sobre todo vimos un pueblo valiente y firme, que le dijo ‘no’ al fraude”, agregó el parlamentario, quien consideró que ese 80% es “un mensaje de reclamo, una posición firme” contra la dictadura y el fraude electoral.

En esa línea, Guaidó convocó a la población a manifestarse masivamente en las calles de Venezuela el próximo sábado, en el marco de la consulta popular que organiza la oposición como respuesta a los comicios.

“La cachetada que usted quiere darle a Maduro, a la pobreza, es en la calle, el 12 de diciembre, organizados y movilizados en la consulta popular”, dijo el titular de la Asamblea Nacional, que seguirá siendo reconocido por buena parte de la comunidad internacional como presidente encargado, en desmedro del régimen chavista.

“Con la determinación ayer, que no caímos en chantaje, tenemos un reto adicional. Vencer la censura”, indicó. “No habrá ningún tipo de solución con Maduro usurpando el poder y no habrá con Maduro usurpando la Asamblea Nacional”, agregó.

La consulta popular organizada por la oposición busca validar la tesis de “continuidad” que esgrime el dirigente opositor: si no hay una “elección legítima”, los cargos escogidos en la votación previa siguen vigentes. Para ello, realiza tres consultas a la ciudadanía.

“¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y (...) elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?”, dice la primera pregunta. La segunda interrogante plantea rechazo a la votación dominical y la tercera respaldo a las gestiones internacionales de Guaidó.

La iniciativa tendrá dos mecanismos de participación: virtual y presencial.

