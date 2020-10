El pedido de altos oficiales a Juan Guaidó: “Nombre Ministro de Defensa o Comisionado Militar y prepare la transición”

Generales le recomiendan a Juan Guiaidó nombrar un representante militar

Ocho altos oficiales venezolanos en reserva activa y de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) accedieron a responder tres preguntas. En la primera hubo coincidencia en no sentirse representados por ninguna figura militar. “No hay cabeza visible”, resume el general Andara. La mayoría está de acuerdo en que Juan Guaidó, en su rol de presidente interino, nombre a un representante militar, algunos sugieren que sea Ministro, otros lo llaman Comisionado, incluso el gabinete, pero que sea visible para el tema militar. Son variadas las sugerencias, propuestas y recomendaciones que hacen.

GD (Ej) Fernando Ochoa Antich

Nombrar un gabinete

El ex ministro de la Defensa, general de División (Ej) Fernando Antonio Ochoa Antich es tajante. No se siente representado por el GJ Vladimir Padrino López ni por nadie del Alto Mando Militar. “Fueron designados, inconstitucionalmente, por un usurpador de la presidencia de la República. Es su absoluta responsabilidad en la violación de los principios y valores que sustentan la profesión militar, lo que ha conducido a la Institución Armada al más alto nivel de desprestigio y rechazo históricamente”.

A Juan Guaidó le recomienda “dirigir un mensaje a los cuadros militares, recordándoles sus deberes constitucionales, insistiéndoles en la responsabilidad penal personal que asumen cada vez que incurren en violación de las leyes, sin que puedan alegar en su defensa, el cumplimiento de órdenes abusivas”.

“Además, hacerles conocer la política militar de un nuevo gobierno que se sustentaría en el respeto de los principios y valores institucionales; un estricto apoliticismo; el rescate del profesionalismo militar caracterizado por el retorno al cumplimiento de la función constitucional; una reforma legal que garantice la estabilidad profesional”.

“Debe hacer énfasis en el retiro del personal militar de todos los cargos en la administración pública para dedicarse exclusivamente al cumplimiento de los deberes institucionales y la revisión y actualización del Sistema de Seguridad Social Militar, para superar el casi total abandono que existe actualmente en este sentido”.

Le sugiere “designar una comisión de miembros de la Reserva Activa, para revisar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional vigente y proponer las reformas necesarias, dirigidas al fortalecimiento del profesionalismo militar”.

Finalmente dice que “el presidente interino debería designar no sólo un ministro de la Defensa, sino todo un gabinete, integrado por personas de gran solvencia moral y profesional en las diferentes áreas, que le permitan contar con su constante asesoramiento y la elaboración de planes para una transición de gobierno”.

GD (Av) Manuel Andara Clavier

Pilar básico de la nación

El general de División (Av) Manuel Ángel Andara Clavier considera que “gran mayoría de Oficiales, SOPC y el general personal militar, apoyan al presidente Guaidó. Las FAN son una Institución básica para la nación y por supuesto necesita una total reorganización en todos los aspectos”.

Resalta que la Fuerza Armada es “tan importante que constituye uno de los pilares básicos de cualquier nación (economía, pueblo y FAN), basamento para la educación, la salud y la seguridad”.

Comparte plenamente “que el Presidente Guaidó nombre un representante militar, (civil o militar), quien con un Estado Mayor, asesore al presidente desde los puntos: logístico, personal, operaciones, inteligencia, otros”.

Contralmirante Carlos Rafael Molina Tamayo

Las guerras se pierden

El contralmirante Carlos Rafael Molina Tamayo asegura que “sobre el presidente Guaidó Márquez recae el liderazgo del Poder Ejecutivo por mandato constitucional. El Comandante en Jefe no ha designado todavía estos voceros oficiales, ya sea bajo la estructura de un Alto Mando Militar tradicional o cualquier otra”.

“Es importante tener en cuenta que las guerras no se ganan, más bien se pierden. Quien las gana es quien menos errores comete. Es trascendental entender que los militares articulamos estrategias y operaciones en diferentes teatros de operaciones según el terreno, tiempo, equipos y objetivos, entre otros, se articulan diferentes operaciones asimétricas o más de guerra directa tradicional”.

“El régimen ha venido operando en los diferentes teatros de operaciones con experiencia y planificación. Nosotros no hemos actuado en contraprestación e incluso hay teatros de operaciones que hemos dejado vacantes sin acción alguna, y esta ausencia es uno de los principales errores militares”.

Sugiere “aprovechar y organizar el potencial, conocimientos y sinergia almacenado en el personal militar en el exilio, que podría actuar libremente en contra de la Dictadura”, por ello recomienda que Guaidó “nombre una comisión de Seguridad y Defensa que le permita realizar estrategias para accionar en los diferentes teatros de operaciones en donde debemos hacernos presente para cumplir la misión del cese de la usurpación y deposición del Régimen Dictatorial Terrorista”.

“Así como la Presidencia Interina, muy acertadamente, designó al Comisario Iván Simonovis como Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia, la gesta de recuperar nuestra democracia requiere que el Presidente Guaidó cuente con un cuerpo colegiado de militares en el exilio que lo asesore en el área de Seguridad y Defensa desde la óptica Militar. Para lo cual deberá tomar en cuenta la trayectoria del oficial con una hoja de vida intachable, ascendencia moral, probo y voz de mando”.

GB (GNB) Marco Ferreira Torres

Debe exigir respeto

Es un convencido, el General de Brigada (GNB) Marco Antonio Ferreira Torres, que “en esencia las Fuerzas Armadas en su totalidad no han cambiado mucho, lo que cambió fue ese segmento que la dirigía, los guías institucionales, que fueron sustituidos por elementos serviles e incondicionales. El resto de cada promoción son como siempre fueron, gregarios, seguidores y ‘profesionales’ sin empuje. Los verdaderamente institucionales están de baja, sin cargo o presos”.

“Militarmente Guaidó tiene muy poco espacio de maniobra, cualquier apoyo de las Fuerzas Armadas comienza por mensajes claros hacia ellas y hacia el resto del país. Nada gana con dirigirse a las FAN si es el único que les habla de amnistías, futuro o la Patria, si el resto de los políticos y los venezolanos siguen atacándolas”.

Le recomienda a Guaidó que “debe pedir respeto para la institución armada y hacer exclusiones sobre individuos que la malponen. Debe pedírselo a la gente y explicarle lo negativo que ha resultado echarse de enemigos a cuatro componentes por las barbaridades cometidas por unos cuantos de ellos”.

“Así mismo, debe rodearse de militares retirados con experiencia, reconocidos inclusive aún entre los restos institucionales que quedan. Hasta ahora ha despreciado ese recurso creyendo en los ofrecimientos de militares recién desconectados del régimen que posiblemente sigan siendo sus agentes”.

Considera que Guaidó “necesita nombrar un Ministro de la Defensa, llamarlo Comisionado es aceptar una minusválida frente a la previsión Constitucional que lo hizo Presidente Interino, que es como la Comunidad Internacional lo reconoce y también un Estado Mayor Presidencial para que lo asesore militarmente”.

“Haya intervención o no, el esfuerzo logístico que viene para que Venezuela no se le muera de hambre en plena transición y para contener y neutralizar las fuerzas paramilitares y parapoliciales establecidas o que se establezcan en el país, va a necesitar de mucha coordinación con Fuerzas Militares de otros países, y para ello va a necesitar de los militares como interlocutores válidos. Igualmente los va a necesitar para reconstruir a las Fuerzas Armadas”.

GB Juan Antonio Herrera Betancourt

Asesoría militar

El ex comandante de la Brigada Blindada del Ejército, General de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt le recomienda a Guaidó “que tenga asesoría militar a la sombra, para casos específicos en los que requiera tener un criterio profesional militar. Además, continuar leyendo y analizando el contenido de la legislación militar, en especial las LOFAN y la LOSSFAN (Leyes Orgánica de la FAN y Seguridad Social)”.

No comparte que el Gobierno interino designe una comisión de defensa, “sino que active un equipo de trabajo cuando lo considere necesario, sin exponerlo a retaliaciones. Designar una comisión en la actual situación es crear una situación conflictiva entre los diferentes grupos que mantienen criterios muy diferentes ante una futura reestructuración de la FAN”.

GD (Ej) Guaicaipuro Lameda

Es vital

“Si vemos el tema militar como de la guerra, que es la esencia de nuestra organización y profesión militar, se necesita dirección para la acción y un posible llamado para la participación”, dice el General de Brigada (Ej) Guaicaipuro Lameda Montero, alférez mayor de su promoción con récord académico en la institución castrense.

“Si tuviera que darle una recomendación militar a Guaidó, sería un reverendo irresponsable si lo hiciera por este medio. Lo prudente sería acercarse a su staff y poner la recomendación en sus manos con la reserva y precaución que no pase por las manos equivocadas: hay mucho infiltrado”.

“Guaidó asumió el rol de Presidente de la República y cuando se trata de conflictos y su solución a nivel interno o externo tiene que pensar muy bien que tiene adosada la obligación de ejercer como Comandante en Jefe de la Fuerza Militar a su disposición y también de las acciones que pueda ejecutar para impedir o bloquear que su adversario utilice su Fuerza Militar o la de sus aliados”.

“Guaidó es un hombre joven, creo que inteligente, capaz, audaz y comprometido, pero para la tarea militar requiere de gente con experiencia que le apoye y ayude, que de seguro hay bastante dispuesta a hacerlo sin mayor exigencia que la satisfacción del deber cumplido”.

Considera que “a la hora de hablar de Poder militar, el gobierno de Guaidó está en desventaja total de fuerza y para compensar esa debilidad tendría que lograr que unidades subordinadas a su adversario se plieguen a favor de su gobierno; organizar, equipar y adiestrar unidades que se crean bajo su comando; o conseguir fuerzas militares con países que actúan como sus aliados”.

Dice Lameda Montero que si Guaidó considera “que la solución del conflicto no pasa por el uso de unidades militares y solo requiere acciones de inhibición y bloqueo del uso de la fuerza por parte de su adversario, necesitaría un Estado Mayor Militar que le apoye y asesore en esta acción”.

“Sin embargo, debe tener muy claro que el tema militar le será vital al día después del cese de la usurpación e inicio del gobierno de transición ya que deberá tomar control, ejercer el mando y neutralizar: las fuerzas militares, las milicias, lo colectivos armados, las fuerzas que operan en áreas de caracas y superan a la GN y Policías e incluso los asociados armados del narcotráfico y la extracción de riquezas nacionales que tienen interés de continuar operando en y desde Venezuela”.

GB José Salazar Heredia

Es la reserva moral

El general de brigada (GN) José Salazar Heredia, después de 30 años de servicio en la Fuerza Armada considera que “el Ministerio de la Defensa tiene una política de aniquilación del personal militar que conforma la reserva activa. No puedo sentirme representado por quien ha traicionado el juramento a la bandera y los valores del honor militar. No me representa quien convive con organizaciones terroristas y elementos al margen de la ley, quien no defiende la soberanía nacional, quien persigue acosa, encarcela, tortura y asesina compañeros de armas, quien soporta un régimen tiránico, quien entrega la soberanía nacional a países proscritos, quien medra en el erario, quien maltrata a niños y ancianos”.

Destaca que “el Presidente Guaidó tiene en su poder bien documentada una serie de recomendaciones para la reinstitucionalización de las FAN, elaborada por oficiales Generales y Almirantes, Oficiales Superiores y Profesionales universitaria de distintas disciplinas, todos ellos de excelente trayectoria y con suficientes conocimientos de la materia”.

A su juicio “quien ejerza el gobierno de transición y luego la presidencia de la Republica deberá echar mano de estos trabajos. La reserva activa, representada en el Frente Institucional Militar, gremio al que me honra pertenecer, es la reserva moral de la institución armada”.

No considera pertinente ni oportuno nombrar a un comisionado de defensa o representante militar en estos momentos. “El Presidente Guaidó debe tener en mente quién lo acompañará en la difícil tarea de ser Ministro de la Defensa”.

GB (Av) Eduardo Caldera Gómez

El tabú de Guaidó

El general de Brigada (Av) Eduardo Arturo Caldera Gómez dice que lo primero que debe hacer Guaidó “es nombrar un Comisionado o Ministro de la Defensa, representante de la Fuerza Armada en el exterior. Eso debió haberlo hace tiempo. Él debe estar más pendiente de la Fuerza Armada. Es un tabú lo que él tiene con el tema”.

Sabe el alto oficial que a Guaidó le han enviado comunicaciones, lo han asesorado, le han indicado alternativas e incluso le han señalado los errores cometidos. “Con el caso de Colombia, el diputado Eliécer Sirit, cuando era presidente de la Comisión de Defensa, fue a Guaidó con un informe de varios oficiales generales y oficiales superiores, pero no tomó acciones respectivas”.

“El general Francisco Yánez, que era el militar más antiguo, le dejó eso a dos civiles. Desde el punto de vista militar desconozco quién lo asesora, pero es evidente que no ha considerado las recomendaciones que le han dado”.

A su juicio la Operación Libertad del 30 de Abril “fue un fallo tremendo. No sé quien lo asesoró para estar creyendo en Padrino López y en Maikel Moreno. La política militar del gobierno interino no ha sido buena. Así como nombró embajadores ad hoc pudo nombrar en varios países agregados de Defensa”.

El general Caldera ve con preocupación lo que está ocurriendo con los militares retirados. “Parece que nos quieren aniquilar o destruir a los militares retirados, porque eso de Reserva Activa fue un invento del coronel (GNB) Pérez Angulo a través de la entonces ministra Carmen Meléndez”, dijo para finalizar.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

La Asamblea Nacional de Venezuela convocará a una Consulta Popular para “poner fin a la usurpación”

Josep Borrell comparecerá el próximo miércoles ante el Parlamento Europeo para exponer sobre la misión diplomática que envió a Venezuela