El Grupo de Lima se reúne para abordar la crisis en Venezuela

Grupo de Lima (EFE/Julio César Rivas/Archivo)

El Grupo de Lima se reunirá este viernes de forma virtual para abordar la profunda crisis que atraviesa Venezuela. El Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, afirmó a través de Twitter que el objetivo del encuentro es “ratificar el apoyo a Venezuela para que el país pueda lograr el cambio mediante unas elecciones libres y democráticas”.

“Hoy 14 de agosto se dará una reunión del Grupo de Lima con la participación de todos los cancilleres de América. El tema central es ratificar el apoyo a Venezuela para que el país pueda lograr el cambio mediante unas elecciones libres y democráticas. Estaremos informando por esta vía”, escribió en la red social el representante diplomático del gobierno de Juan Guaidó.

Se espera que El Grupo de Lima haga un balance de los últimos acontecimientos en el país petrolero luego de que el régimen de Nicolás Maduro haya intervenido los principales partidos políticos de la oposición y que el arco contrario al chavismo, encabezado por Juan Guaidó, ratificara que no se va a presentar a las elecciones parlamentarias de diciembre.

En las últimas horas, Guaidó reiteró que los principales partidos de la oposición no participarán en los comicios previstos para el próximo 6 de diciembre por considerar que son un “fraude”, a pesar del llamado realizado por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) a participar en las mismas, en un giro inesperado.

“Ya el pueblo lo sabe, pero no está de más recordárselo a la dictadura: no vamos a participar en fraudes, como no participamos en la farsa de 2018”, afirmó.

Guaidó insistió en que “vencer a la dictadura” solo es factible siguiendo las vías fijadas, que pasan por “aglutinar y movilizar a la mayoría del país en una ruta que facilite la transición”.

“Y ese es el siguiente paso: reconstruir el Pacto Unitario que ha demostrado efectividad, tal y como en 2015 y 2018”, señaló, en alusión a la alianza opositora que ganó la Asamblea Nacional hace cinco años y que boicoteó los comicios presidenciales de hace tres.

Además, aprovechó para recordar sus “condiciones mínimas” para participar en las parlamentarias de diciembre: un Consejo Nacional Electoral “independiente”, el fin de la intervención e inhabilitación de partidos y dirigentes de la oposición y una observación internacional “calificada”.

“Vamos a luchar por un desenlace y una transición. (...) Esa es nuestra lucha: poner fin a la usurpación, instaurar la transición con un gobierno de emergencia y tener elecciones libres. Vacilar es perdernos”, remarcó.

Vista de la sede principal de Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas (Venezuela). EFE

El Grupo de Lima ya calificó de “ilegal” la designación del nuevo Consejo Electoral y pidió elecciones libres en Venezuela

Trece países del Grupo de Lima emitieron en junio un comunicado para rechazar y desconocer “la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral” chavista realizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por la dictadura de Nicolás Maduro. Además, solicitaron elecciones libres y transparentes en Venezuela.

En una nueva violación a la Constitución venezolana, el TSJ chavista designó un nuevo Consejo Electoral de cara a las elecciones parlamentarias, a pesar de que esta decisión le corresponde a la Asamblea Nacional, con mayoría opositora.

Los rectores del CNE son quienes deben velar por la transparencia en las elecciones y la dictadura de Maduro quiere asegurarse esos puestos de cara a futuros comicios. Estos cambios en la cúpula del ente electoral marcaron la salida de la polémica Tibisay Lucena tras 14 años como presidenta del CNE.

El TSJ había declarado que la Asamblea Nacional incurrió en omisión en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, lo que dejaba a la mayoría opositora fuera del proceso de elección de las nuevas autoridades de ese organismo.

Con esta decisión, se dejó a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales, y se cerró el proceso de acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos al CNE de consenso.

El gobierno interino de Juan Guaidó denunció que se trató de una nueva maniobra del régimen para manipular los resultados de futuras elecciones.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

La oposición ratificó que no participará en unas “elecciones fraudulentas” pese al llamado de la Iglesia

Mauricio Claver-Carone aseguró que Estados Unidos “está del lado de Colombia” frente a las amenazas de Nicolás Maduro y los narcoterroristas