Militares venezolanos retirados declararon su apoyo a Juan Guaidó: “Nos comprometemos a recuperar el monopolio del uso de las armas”

Vladimir Padrino López, máxima autoridad del Ejército del régimen chavista

Se ha movido la cúpula del mundo militar pero también del poder político. Maduro pasó a retiro a 53 de los más altos oficiales de la promoción de Diosdado Cabello; la respuesta del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente fue un video bajando aguacates de un árbol que dice cultivar en su casa, de ahí saltó a declararse con alergia para suspender su programa de TV y al día siguiente publicó que tiene Covid19. Casi de inmediato Tareck El Aissami también se confesó contagiado. Mientras tanto, Maduro designa nuevos jefes de REDI y juramenta a los comandantes de componentes militares.

La reacción, desde sectores militares y civiles, al discurso del 5 de Julio del GJ Vladimir Padrino López, es feroz. “No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana… yo creo que es bueno que lo entiendan”, fue la criticada expresión del titular castrense, uniformado y en medio del Alto Mando Militar.

Contrario a lo que podría esperarse, nadie salió a defenderlo ni del Ministerio de la Defensa. En el gobierno hubo silencio absoluto. Ni las redes sociales tan usadas para respaldar a los de la revolución como para destruir a quienes consideran enemigos, publicaron ni un tuit en defensa del Ministro, mientras desde todos los sectores de Oposición, como de la sociedad civil y voces internacionales criticaron lo que sucedía.

El 8 de julio, durante el acto de egreso de la Primera promoción de médicos cirujanos de la Fuerza Armada, que se llevó a cabo en la Academia Militar de la Guardia Nacional, Padrino López salió en su defensa para tratar de justificar lo que había dicho, para precisar que no se refería a toda la Oposición sino a una facción, a la que firmó el comunicado del Esequibo. Pero su discurso no fue publicado.

Se refiere a lo expresado por la Comisión para la Defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional (CODEFA-AN). En ese documento los parlamentarios destacaron que el “régimen encabezado por Nicolás Maduro y su torpe ‘diplomacia de paz', ha incurrido en un conjunto de errores y omisiones, debilitando en los últimos años la defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica”.

Juan Guaidó, rodeado de soldados

En el punto 9 destacaron que “La Codefa-AN vuelve a realizar un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para restablecer el Estado de Derecho y resguardar la integridad territorial de la República conforme a lo dispuesto en la Constitución, prestando su apoyo en la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional”.

Pareciera ser que ese punto es el que más ataca el Ministro de la Defensa, asumiendo que nadie más puede pretender dirigirse a la institución armada, como si la considerara de su propiedad, como si temiera que los llamados a la defensa del territorio llegara a los oídos de los cuarteles. Ante los egresados de Medicina, dice “soy un soldado y recojo las voces y el sentimiento de una institución que se llama la Fuerza Armada Nacional y le pido que levante su voz ante la agresión, ante el atropello, que levante su voz por la soberanía nacional, por su integridad”. No explica Padrino en dónde está la agresión y el atropello cuando los parlamentarios le piden a la Fuerza Armada respetar la integridad del territorio. Pudiera en tal caso no estar de acuerdo en la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional, donde quizá él no tuviera participación.

Los aspectos del punto 10 del comunicado de la Codefa-AN son perfectamente compatibles con la obligación que tiene la institución castrense de defender el territorio y la soberanía. Eso es relevante en el punto 10.b: “El Acuerdo de Ginebra de 1966 no contiene ninguna previsión expresa de la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, siendo que su finalidad es procurar la solución amistosa de la controversia y el Secretario General de Naciones Unidas no puede substituir el consentimiento claro y libérrimo que Venezuela debe dar a la jurisdicción de la Corte”, dicen los parlamentarios.

El contralmirante Carlos Molina Tamayo encabeza la lista de 39 militares que firmaron un documento de apoyo incondicional a Guaidó

Más militares

Las reacciones contra las palabras de Padrino no han cesado. Un grupo de 39 militares, además de las firmas en depósito de otro tanto, hicieron público su rechazo a lo expresado por el titular castrense.

“Los militares institucionales expresamos a través de este comunicado nuestro total y rotundo apoyo al pronunciamiento del presidente (e) de Venezuela Juan Guaidó, de fecha 5 de Julio de 2020 y reiteramos nuestro soporte a sus gestiones de realizar el cambio político, social y económico que exige nuestro país”, dicen.

“Como integrantes de la institución armada, nos sentimos honrados de que el presidente (e) ejerza su cargo de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y se dirija a la institución reiterando el importante rol que nos corresponde para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.

“Así mismo rechazamos todas aquellas actuaciones y personas cuyos actos vayan en detrimento de nuestra institución, en especial el pronunciamiento del General Vladimir Padrino López, en la oportunidad de la conmemoración de la Independencia de nuestra nación. A partir de este momento le dejamos saber que nos subordinamos a su comando, para restablecer el orden democrático establecido en la constitución y honrar el cumplimiento de nuestro juramento de proteger la patria. En tal sentido nos comprometemos a recuperar el monopolio del uso de las armas”.

Marco Torres Ferreira, de la Guardia Nacional, otro de los firmantes del documento

Destacan que “repudiamos categóricamente a quienes violan el mismo juramento y se enorgullecen de ello, haciéndose participes de la demagogia y la traición de los principios y valores democráticos de nuestra nación. Con este acto nos solidarizamos con el pueblo venezolano, reiterando nuestro apoyo incondicional a las acciones que usted tenga a bien tomar”.

“Tenemos la certeza de la altura moral, el ahínco, el espíritu de lucha y las claras condiciones democráticas que lo caracterizan y que le permitirán salir victorioso de la tiranía que actualmente sufre. Defenderemos con estoicismo y estricto apego a la carta magna, la soberanía y la libertad de Venezuela. Por la nueva independencia de nuestro pueblo y una Venezuela libre”.

Los firmantes del documento los encabeza el contralmirante Carlos Molina Tamayo, además de los CA Raúl Bustamante Pulido y Edgar Morillo González. Los generales de División de la Aviación Francisco Yánez, Jesús Emilio Hung Abreu, Andara Clavier y Maximiliano Hernández. Los generales de brigada Eduardo Báez Torrealba de la Aviación, Marco Torres Ferreira de la Guardia Nacional, (AV) Wilmer Díaz, (AV) Eduardo Caldera Gómez. (AV) Román Gómez Ruiz.

El coronel Julio Rodríguez Salas apoyó a Juan Guaidó

También los coroneles (EJ) Julio Rodríguez Salas, (EJ) Gustavo Díaz, (AV) César Pinto Lara, (EJ) José Izaguirre D'Imperio y (GN) Richard González. Capitanes de Navío: Adolfo Añez Marcano, Oswaldo Luis Cortez González, Gilberto Velásquez Sibila, José Gregorio Noguera Torres, Fernando Aranda Griman y Rigmerc Gilberto Medina Quijada. El teniente coronel Stanislaw Dubis Castillo. Los Mayores: (AV) Mario Márquez, (AV) Zaid Sánchez, (AV) Aníbal Dávila Hernández, (EJ) Hugo Parra Martínez y (AV) Labarca Soto.

Suscriben finalmente, el capitán (AV) Gustavo Acosta Chirinos. El capitán de corbeta Eduardo Zubillaga. Los Tenientes de Navío: Edixon Antonio Alcalá Caldera, Luis Odín Moncada Hernández y Carlos Eloy Rodríguez Rivera. Los Tenientes de Fragata: Ramón Joseph Plaza González y Rawin Joseph Plazas González. Los Primeros tenientes: Erick Alejandro Molina Arellano y Erick Molina Arellano. El Cabo primero Rafael Molero Ibarra.

