Tras el masivo repudio a Padrino López por decir que ningún opositor gobernará Venezuela, ni el régimen chavista ni el Ejército salieron en su defensa

Vladimir Padrino López

Aunque resulta infausta la expresión del general en Jefe Vladimir Padrino López sobre elecciones y oposición, lo que causa sorpresa es que nadie del alto Gobierno ni de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha salido en defensa del ministro ante la cantidad de ataques verbales que, desde diversos sectores, ha recibido. Hasta un monseñor católico protestó. No se sabe si hubo orden superior de Nicolás Maduro para que no hubiese respuesta alguna y bajarle presión al tema o que el jefe militar realmente vuelve a quedarse solo, como ha ocurrido otras veces cuando ha sido atacado públicamente.

Monseñor Ovidio Pérez manifestó: “El nuevo presidente del CNE es el ministro de la Defensa. Y es muy eficiente porque ya cantó los resultados de todas las futuras elecciones de Venezuela. Candidato al Nobel de la Paz”.

Incluso un dirigente cercano al Gobierno, como es el ex gobernador del estado Lara, Henri Falcón, quien se ha mantenido más alineado a las decisiones del régimen que a las de la oposición, publicó: “Gral. Padrino López, Ud. y nuestra fuerza armada tienen la ineludible obligación de respetar la libertad y el pluralismo político en nuestro país; así lo establece nuestra Constitución”.

No faltaron, por supuesto, los opositores radicales, como el ex gobernador Andrés Velásquez, para quien “el general Padrino López, no sólo ser debe recibir un comunicado de rechazo a sus declaraciones. Es merecedor también de parte de la Asamblea Nacional, de un duro voto de censura, que condene su proceder y complicidad con todos los delitos que comete la dictadura usurpadora”.

Andrés Velásquez

Agregó que después de las declaraciones del ministro “debe quedar claro lo que tantas veces he señalado: las FAN, no existen. Institucionalmente fueron desaparecidas hace rato y convertidas en el ‘partido político FANB’, que le sirve fielmente a la tiranía”.

Otro que no es opositor radical es el ex candidato presidencial, Eduardo Fernández, quien tampoco quiso ahorrarse las críticas y en una entrevista radial calificó de impropia la declaración “que un jefe militar hable en un momento tan solemne atacando a uno de los principales fundamentos de la democracia como lo es la alternabilidad republicana”.

Defendió Fernández las elecciones manifestando que “el gobierno es tramposo, pero si nos organizamos y luchamos por nuestros votos podremos obtener resultados positivos. Maduro desea vehementemente que los venezolanos opositores no votemos. Para que gane una vez más la abstención y él siga en el gobierno”.

Los partidos

El partido Voluntad Popular, que dirige Leopoldo López, publicó que lo dicho por el General en Jefe es lo que “hemos denunciado desde hace muchos años, al pretender utilizar a las FANB como escudo protector de la dictadura y no de los venezolanos. Venezuela es un Estado fallido, donde no representa los intereses de la FANB sino de unos pocos. Padrino no representa a las FANB, sus palabras fueron una burla a la Institución al admitir que defenderá a la dictadura con las armas. No amenazó a una sola persona, amenazó a todo un país que se ha opuesto y ha luchado contra un régimen asesino y corrupto”.

Asegura VP: “Sabemos que la mayoría de las Fuerzas Armadas no se siente representada con las declaraciones de Padrino y que repudian los vínculos con el narcotráfico y organizaciones terroristas, así como recibir órdenes de rusos y cubanos que arrebatan su soberanía”.

“Que recuerde Padrino López: no tiene ni potestad ni mandato para decidir que los venezolanos no elijan su futuro, como amenazó. El voto libre es un derecho, no una barajita que se le otorga a Padrino López para decidir cuándo, cómo y quiénes participan”, es lo publicado por Voluntad Popular.

En ese mismo orden de ideas, el dirigente de VP, Lester Toledo, consideró inconcebible “que mientras nuestro país se hunde en la más grave crisis social, económica y política de la historia, Padrino López conciba a las Fuerzas Armadas como la guardia pretoriana al servicio del partido político del régimen. Una proclama que contradice la sagrada misión que el mismo pueblo le encomendó en la Carta Magna”.

“Cuando se le escucha a este militante del Psuv hablar de una Fuerza Armada antiimperialista y revolucionaria, que amenaza e insulta a los factores democráticos venezolanos, que niega la alternabilidad y que además se pone al servicio de un partido político y de un dictador, evidentemente estamos frente a un cuerpo armado que perdió su razón de ser, que compromete su moral y que perdió todo rasgo de dignidad e institucionalidad”, dijo.

Toledo hizo un llamado a la mayoría de la Fuerza Armada “que preserva y defiende su institucionalidad, a ese soldado que fue formado en la Academia bajo los preceptos de Bolívar y la Constitución, ese uniformado que tiene claro los conceptos de patriotismo, democracia y soberanía. A ustedes les recuerdo que están al servicio de toda una Nación, una nación conformada por católicos, evangélicos y cristianos, por chavistas y demócratas, por blancos, criollos y negros, una nación soberana y libre, y por ende no están obligados a cumplir las órdenes de un militante fanático que por complacer al dictador y por preservar su alto grado, atenta sin escrúpulos en contra de su sagrada e histórica misión”.

Henry Falcón

Los diputados

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, se dirige al titular castrense, a través de un video, así: “Señor Padrino López, su declaración de ayer ya lo sabíamos, pero queda confeso como violador de la Constitución que establece que la FANB es una institución profesional sin militancia política alguna y nunca estará al servicio de persona o parcialidad política”.

Lo calificó de ser “un cobarde con armas. Indigno del cargo que ejerce. No va a poder con Venezuela… Se envalentona en contra de los ciudadanos que buscamos rescatar la democracia y la libertad que usted ha ayudado proscribir. Y a la vez entrega soberanía a países no democráticos como Cuba, Rusia o China”.

Para el ex alcalde Antonio Ledezma, “Padrino López, capo de la cúpula militar protocolaria, promete plomo a los votantes que no elegirán nada… Mientras que la narcodictadura entrena a más de 40 mil presidiarios para custodiar el fraude. ¿Y todavía quedarán algunos con ganas de participar?”, terminó preguntándose.

También se pronunció el presidente de la Comisión Mixta en Defensa del Esequibo de la Asamblea Nacional, diputado Williams Dávila, para quien “el señor Padrino ha impuesto en la FAN el lema ‘El sol de Venezuela nace en el Esequibo’ esto es un acto de hipocresía, porque en el estado Bolívar se observa la presencia cada vez mayor de grupos de delincuencia organizada transnacional y grupos terroristas que ejecutan sus actividades bajo el beneplácito del alto mando de oficiales bajo su mando”.

“Esa declaración de Vladimir Padrino es una confesión más que esta es una dictadura militar en donde los propios militares son incapaces de defender la soberanía ni la integridad territorial, nunca le han exigido a Maduro que convoque el Consejo de Defensa como sí lo hicimos en la Asamblea Nacional para que allí con todos los sectores se tuviera una posición unánime con relación a la defensa del Esequibo”, destacó Dávila.

Juan Guaidó

Guaidó a los militares

La respuesta más relevante de la oposición, es sin duda la misiva de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, donde se presenta “en uso de las atribuciones que me confiere el único poder legítimamente constituido, pero especialmente en nombre de los millones de venezolanos que sufren por la terrible acción de un régimen tiránico, me dirijo a los soldados patriotas que quedan en la Fuerza Armada Nacional en la conmemoración de nuestra independencia”.

Califica el deber ser de la Fuerza Armada como “baluarte de las instituciones republicanas y factor de armonía y progreso”, considerando que “los militares venezolanos no pueden seguir subordinándose a un individuo acusado de narcotráfico, que cede nuestra soberanía a oficiales y agentes de inteligencia extranjeros (cubanos y rusos) y grupos irregulares como el ELN, que atenta contra muchos oficiales y poblaciones indígenas de nuestro país”.

Y los convoca a participar al manifestar que “a la institución militar le corresponde un papel de primer orden en la construcción de una democracia próspera, justa y plural”, en la que podrán “honrar a la institución militar, premiando criterios de mérito, escalafón, capacidad en ascensos, promociones y asignaciones de mando, así como impulsando la educación, eliminando el culto a la personalidad, estableciendo una doctrina acorde a las amenazas que atentan contra el desarrollo de Venezuela”.

Dice que incluso “invertir los recursos necesarios para que la Fuerza Armada cuente con capacidades de primera línea, sin compromisos responsables con ningún país en el exterior. Para ello es imperante la recuperación real de los sistemas armas mediante un sostenido y continuo proceso logística”.

Un tema medular para la FAN es “recuperar el monopolio del uso de las armas por parte de los soldados de la República. Desalojar del país y de sus instituciones a extranjeros que han impuesto conductas ajenas a nuestro gentilicio y que nos vinculan con los más abyectos propósitos de terroristas y bandas criminales”.

“En el día de la independencia, los venezolanos aspiran que cada uno de ustedes honre el compromiso con la patria. Es hora de que la Fuerza Armada recupere su fortaleza institucional y el papel protagónico que la tiranía le arrebató”, finaliza diciendo la comunicación de Guaidó a la Fuerza Armada.

Este martes Maduro debe anunciar cambio o ratificación en el Alto Mando Militar; ya pasó a retiro a la promoción de Diosdado Cabello.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

El desesperado intento de Padrino López para que Nicolás Maduro no lo remueva del Ministerio de la Defensa

Cinco claves para entender por qué Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, podría hacer caer la dictadura chavista