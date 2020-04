Ante las críticas del régimen chavista por el despliegue militar, y en medio de la crisis de gasolina en Venezuela, Story aclaró que la flota norteamericana en el Caribe no constituye un bloqueo ni evita la entrada de la gasolina al país caribeño, el cual enfrenta una grave escasez desde hace semanas: “(el ministro de exteriores del Régimen, Jorge) Arreaza y otros han dicho que hay un bloqueo de los Estados Unidos y no es verdad. No hay ningún barco de los Estados Unidos en el Caribe bloqueando la entrada de gasolina a Venezuela”, expresó.