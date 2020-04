Luego narró cómo se dieron los acontecimientos en los últimos años para graficar que ésta no es la primera vez que ocurre algo por el estilo y aseveró que el enfrentamiento entre “las FANB/ELN contra el Colectivo las 3R” tiene su origen en el “Arco Minero De La Muerte”, “tragedia que día a día sigue cobrando víctimas, inocentes o no. Cabe destacar, he insistimos, que no será suficiente cambiar de gobierno, sino de modelo. Y eso no se decreta, se construye. ¿Es político? Sí, pero también cultural”, manifestó De Grazia.