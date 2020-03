Se refirieron a una lista “de delincuentes que militan en 3 Raíces, que no son investigados ni procesados por el Cicpc por pertenecer a una organización criminal podrida y direccionada por ex pranes de Yare, como Oswaldo Reyes y el director de la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), Miguel Domínguez. No entendemos como en el 23 de Enero pueden liderar personas que ni habitan en la parroquia”.