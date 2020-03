“Mil ojos, mil oídos frente a los conspiradores, a los malvados, a los complotados, a los terroristas. ¿No quieren oír? ¿No quieren ver la realidad? ¿Mantienen sus planes miserables de ataques golpistas? No se quejen después. Salen a llorar después por las redes sociales cuando la justicia les llega, y la justicia le va a llegar a todos. No me gusta hablar por hablar, solo digo hoy, la justicia le va a llegar, operación tun-tun a todos los terroristas, a todos los violentos, a todos los conspiradores, y a todos los complotados”, señaló Maduro, quien estuvo por su vicepresidenta Delcy Rodríguez, dos miembros del Ejército y otros dos funcionarios del régimen, todos cubiertos con barbijos negros y blancos.