El departamento de Justicia incluyó a 14 funcionarios, pero puso especial foco en siete de ellos y por cinco ofreció recompensas que totalizan USD 55 millones para quienes provean información que derive en su arresto: USD 15 millones por el dictador Nicolás Maduro; y USD 10 millones por: Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y considerado el número dos del régimen; el ministro de Industria y vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami; el ex general y ex director de inteligencia militar de Venezuela (DGCOM) Hugo Carvajal; y el ex jefe militar Cliver Alcalá Cordones, quien hoy le aseguró a Infobae que se entregará en los próximos días a las autoridades colombianas.