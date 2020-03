Pero la mayor preocupación emerge, una vez más, en Venezuela. Nicolás Maduro no tiene mucho que ofrecer a su golpeado pueblo. Sólo promesas inocuas, falsas esperanzas y estadísticas adulteradas. Su sistema sanitario está absolutamente colapsado incluso desde mucho antes de que explotara este fenómeno. Expondrá como chivo expiatorio las sanciones que Washington le impuso pero sabe que esas excusas son mentiras que repetirá sin que sirvan para nada. Los medicamentos no estuvieron incluidos nunca en las amonestaciones contra la dictadura. Y fue él quien -cuando el mundo le ofreció ayuda humanitaria- bloqueó puentes y aeropuertos para que material básico para la población no arribara a las calles de su país. Las imágenes de retenes y contenedores cortando pasos fronterizos se hicieron célebres.