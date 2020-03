Absolutamente. El régimen de Maduro no tiene posibilidad de recuperación. El tiempo juega en su contra. Podrá estar al frente de los destinos del país, parcialmente, porque hay un híbrido ahí, pero no hay un gobierno, no hay ejercicio de soberanía nacional claro, no hay control del orden público, no hay progreso económico y social del país, no hay producción nacional de abastecimiento. Lo que se avizora en el firmamento con las sanciones y el mal manejo de los recursos es un deterioro cada vez mayor de la situación. No son los bodegones o la burbuja del este de Caracas, porque eso no representa al país. La situación va a ir empeorando porque hay muchas limitaciones económicas. La situación del sector eléctrico no va a mejor en manos de esta gente, y sin electricidad no hay recuperación económica. PDVSA tenía generación propia, pero cuando Rafael Ramírez decide incorporar PDVSA a la red eléctrica nacional, acabó con la electricidad de PDVSA; ahora no hay ni para el país ni para PDVSA.