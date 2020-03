La violación de los derechos en Venezuela ha sido reiterada. No solo que las sugerencias de Bachelet no han sido consideradas por el gobierno de Nicolás Maduro, sino que la Dgcim amplió su área de tortura y construyó un subsótano para recluir más detenidos, a la par que los tribunales militares no respetan el debido proceso. Por ello hay presos que ya cumplieron la pena pero no los liberan.