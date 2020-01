“Marco Hurtado uno de los funcionarios de la PM del caso 11A a quien el régimen le quitó 17 años de su vida. Aponte Aponte declaró que fue condenado por orden del miserable de HCF. No descansaré en mi tarea hasta conseguir justicia y no será divina”, señaló en su cuenta de Twitter el ex comisario Iván Simonovis, quien también fue responsabilizado por el chavismo de lo sucedido el 11 de abril y estuvo casi 16 años en prisión, hasta que en junio del año pasado escapó de su prisión domiciliaria tras recibir un indulto del presidente interino Juan Guaidó.