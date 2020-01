Si algo ha caracterizado al chavismo es lo implacable que puede ser cuando de presionar o chantajear a sus adversarios se refiere. Y si vienen de las filas de la revolución la acción raya en lo vengativo, como lo han demostrado con el ex ministro y ex gobernador Rafael Isea, el ex ministro y ex jefe del Sebin Miguel Rodríguez Torres, el ex presidente de CITGO y ex ministro Nelson Martínez, quien murió estando en prisión; y el ex ministro Eulogio del Pino, entre una larga lista.