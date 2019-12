“En este momento me encuentro en el departamento a donde resido aquí en Caracas, tengo tres funcionarios del DGCIM esperando que los acompañe a Boleíta Norte, les he manifestado que estoy a la espera de mis abogados, que no les voy a abrir la puerta, y ellos me manifiestan que no se van retirar hasta que no vengan mis abogados y que no se van a retirar hasta que yo los acompañe”, dijo Fermín en un video que grabó y que fue difundido en redes sociales.