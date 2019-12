En cuanto a decretar el 15 de enero día del pastor, Sangronis considera que “ningún pastor ha trabajado para reconocimiento personal. Todo lo que hemos hecho es para que todos puedan reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que estemos en una efeméride o un día nacional, no tiene ninguna importancia. Predicamos el valor de la justicia, de la paz, de la no corrupción y denunciamos el pecado, porque queremos vivir en una sociedad justa, donde los valores del Reino de Nuestro Señor Jesucristo prevalezcan, valores que en la actualidad lamentablemente no estamos viendo en Venezuela. Los valores cristianos no están prevaleciendo en este momento”.